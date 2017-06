Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Une jeune médecin tuée par balle :

Lundi, Dominique Viau une jeune femme médecin de 32 ans, soeur du PDG de Radio télé Signal, Mario Viau, a été abattue d’une balle dans la tête dans la commune de Delmas par un individus non identifié qui a pris la fuite en motocyclette.

Petit-Goâve : les élèves chantent les funérailles de l’éducation :

Lundi 5 juin une manifestation d’élèves du Lycée Faustin Soulouque à Petit-Goâve, portant un petit cercueil sur lequel était écrit « Adieu éducation » ont parcouru plusieurs rues de la ville en chantant et en gémissant. Ils pleuraient symboliquement la mort de l’éducation en Haïti et le dysfonctionnement des lycées « Aujourd’hui, nous chantons les funérailles de l’éducation. Les assassins de notre éducation sont nos hommes d’État : le Président, les sénateurs et les députés. Nous avons passé pratiquement une année sans professeurs. Pourtant dans 3 jours, le lycée va organiser des examens. N’est-ce pas là, le décès de l’éducation ? » ont déclaré des les lycéens qui ont brûlé le cercueil au terme de leur manifestation. HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve).

Un policier abattu à Delmas 33 :

Samedi le policier Jordany Lazardi a été tué de 6 projectiles à Delmas 33, non loin de l’hôpital universitaire « La Paix » selon le Commissaire Frantz Saint-Armand.

AVIS EDH : débranchements :

L’EDH rappelle à tous ses clients : résidentiel, commercial, industriel, et bâtiments publiques que la campagne de débranchement pour dette de va pas s’arrêter. Tous les clients qui ont des arriérées vont être………………...lire la suite sur haitilibre.com