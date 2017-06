Haïti – Environnement : 1,2 millions d’euros pour un projet innovant

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi, le Ministère de l’environnement, le Bureau de l’Ordonnateur National et l’Union Européenne, ont lancé dans la commune de Léogâne un projet innovant visant à atténuer la vulnérabilité des populations de cette commune face aux dérèglements engendrés par les changements climatiques.

Dénommé « Solutions face au dérèglement climatique sur le bassin versant Carrefour/Léogâne », ce projet financé à hauteur de 1.2 M€ et exécuté par l’organisation Caritas Suisse et l’association Concertation et Action pour le Développement, découle en droite ligne du Programme d’Appui à la prise en compte du changement climatique dans le développement national d’Haïti (AP3C) et de l’initiative Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC), tous deux soutenus par l’Union européenne.

Ce projet cible 10,000 familles urbaines et 2,500 familles rurales. Elle combine plusieurs activités visant à changer…………………..lire la suite sur haitilibre.com