Haïti-Élections : Bientôt l’organisation des élections indirectes, annonce le CEP

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Selon M. Berlanger qui était accompagné des autres membres du conseil à la table de conférence, le calendrier relatif à la tenue de ces élections sera publié dans une dizaine de jours.

Néanmoins, les conseillers disent attendre la prestation de serment, suivie de l’installation des CASEC et ASEC pour fixer le calendrier de ces scrutins. Un suivi, indique Léopold Berlanger, qui dépend du ministère de la Justice et celui de l’Intérieur et des Collectivités territoriales.

Pour ces élections, apprend-on, qui n’ont pas été budgétisées, le CEP compte puiser…………………..….lire la suite sur hpnhaiti.com