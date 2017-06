La 23ème édition de Livres en Folie aura lieu les 15 et 16 juin prochain

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Ministre de la Culture et de la Communication, Limond Toussaint, a lancé, lundi 5 juin, au Ministère de la Culture et de la Communication, la 23e édition de Livres en Folie, en présence des autres partenaires-organisateurs de l’événement, Max Chauvet et Frantz Duval du quotidien Le Nouvelliste; Guy Supplice et Michelle Frisch, respectivement Vice-président de Marketing et des Relations Publiques de la Unibank et Directrice du Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH).

Le MUPANAH deviendra le Quartier Général de la 23e édition de Livres en Folie les 15 et 16 juin prochain. Les activités liées à cette manifestation littéraire se dérouleront dans quatorze autres villes de provinces. Mille (1000) titres et plus d’une centaine d’auteurs seront en signature à l’occasion de la Foire du Livre qui accueille, cette année, comme invités d’Honneurs la centenaire, Odette Roy Fombrun, et le jeune écrivain Markenzy Orcel.

« Je suis heureux d’ouvrir aujourd’hui la 23e édition de Livres en Folie qui est une manifestation culturelle incontournable du pays à laquelle le Ministère s’estime fier d’apporter sa contribution pour le rehaussement de l’événement afin d’encourager et de susciter la lecture chez les jeunes. », a déclaré M. Toussaint, lors de son intervention. « Il y a un désir pour que cet évènement culturel entre dans la mémoire collective », a poursuivi M. Toussaint .

« Ce qui rend la 23 édition de Livres en Folie particulière, c’est le fait que ce sera pour la première fois que nous aurons deux invités d’honneur en même temps. C’est la délocalisation de l’événement au MUPANAH pour créer de la proximité entre les étudiants et les auteurs… », a fait remarquer le PDG du journal Le Nouvelliste, Max Chauvet, pour qui cette édition est dédiée à la jeunesse. « Livres en Folie est un événement qui s’améliore………………………...lire la suite sur metropolehaiti.com