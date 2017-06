Haïti – Actualité : Zapping…

Attentat de Londres :

« C’est avec une grande émotion et une profonde indignation que j’ai appris l’odieux attentat survenu à Londres ce samedi 3 juin, » a réagit Jovenel Moïse.

Promesses du Délégué de l’Ouest :

Vendredi le Délégué départemental de l’Ouest, Pierrot Duplan à Barettes, une localité de la première plaine de Petit-Goâve, accompagné d’un ingénieur a visité, en amont et en aval, la rivière de Barettes. Il a constaté l’ampleur des dégâts causés par les dernières intempéries dans la zone et la situation lamentable des riverains et promis « Je veux rassurer que les travaux de curage de la rivière de Barettes et ceux de la digue vont commencer immédiatement. Je suis un homme de parole. Je respecterai mon engagement. En outre, les défavorisés recevront un kit hygiénique ». HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)

Première résolution de l’Académie créole :

Jeudi dernier, l'Académie du créole Haïtien, de concert avec la Faculté de linguistique appliquée et le Ministère de l'éducation nationale, a présenté jeudi sa première résolution sur la révision de l'orthographe et de l'alphabet de la langue

Commission interparlementaire Québec-Haïti :

