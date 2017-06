Haiti-Foot-D1: 15e journée, le verdict est tombé

Source Esther Versière | hpnhaiti.com

Après la 15e journée disputée ce weekend, l’AS Sud’Est, le Fica, l’AS Mirebalais, et le Racing Club Haïtien rejoignent le Real Hope et le Racing FC Gonaïves qui ont composté leur qualification pour la course au titre de champion de la série d’ouverture du championnat national de première division masculine.