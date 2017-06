Astrologie du jour

BELIER

Amour

Côté coeur, vous serez plus romantique que jamais. Pour vous, célibataire, un mariage sans amour, cela ne peut pas exister ! D’ailleurs, dès que vous penserez avoir déniché l’oiseau rare – cette personne idéale qui a longtemps hanté vos rêves -, vous n’aurez plus qu’un désir : l’épouser au plus vite ! Quant à vous, natifs vivant en couple, Neptune et Uranus vont désormais donner leur mesure, en vous offrant la possibilité de vous rapprocher davantage de votre conjoint ou partenaire.

Argent

Sur le plan financier, vos projets s’avéreront tout à fait satisfaisants, et les influx astraux vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Vous devrez néanmoins savoir éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée.

Santé

Mercure et Jupiter se partageront les secteurs de votre thème en rapport avec la santé. Autant dire, rien de bien méchant à redouter. Les plus fragiles d’entre vous pourraient simplement avoir un petit souci musculaire ou articulaire, mais ce ne sera que passager. Les autres se porteront à merveille, à condition de surveiller leur alimentation.

Travail

C’est Pluton qui mènera la danse dans votre travail. Vous aurez certainement l’occasion de progresser à grands pas dans votre carrière, et saurez faire preuve de la détermination nécessaire pour vous imposer.

Citation

N’ajoutez pas aux soucis de votre journée ceux de l’année ; à chaque jour suffit ce qui vous est destiné (proverbe arabe).

Famille/foyer

En l’absence de planètes dans le secteur famille, il est probable qu’aucun événement marquant ne se produira cette fois dans ce domaine. Profitez de ce climat d’harmonie familiale pour vous rapprocher des vôtres. Certains d’entre vous auront à coeur de réunir des membres de leur famille qu’ils ne voient pas souvent ou qu’ils ont perdus de vue depuis longtemps.

Vie sociale

Voilà une journée qui s’annonce des plus fastes sur le plan social. Vous brillerez de tous vos feux et prendrez beaucoup de plaisir à mener une vie mondaine fort active. D’autant plus que, avec l’aide de Vénus, vous aurez l’art de cultiver et d’entretenir d’utiles relations. Pensez à cultiver aussi le fin art de la conversation.

Nombre chance

334

Clin d’oeil

Cessez de vous comparer inutilement aux autres : chacun a sa propre place au soleil.

TAUREAU

Amour

Le bel aspect de Saturne jouera sur le plan conjugal un rôle globalement favorable. Chez les couples déjà formés, cette planète invitera à approfondir les relations, qui seront davantage axées sur l’attrait commun pour les plantes, pour les animaux et surtout pour les enfants. Célibataire, la solitude affective vous paraîtra plus insupportable que jamais. Ne perdez pourtant pas espoir ! Grâce au soutien de Vénus en aspect favorable, vous aurez de grandes chances de rencontrer l’âme soeur avant la fin de la journée.

Argent

Les natifs du premier décan éprouveront sans doute une forte contrainte financière. Celle-ci pourra provenir de charges anciennes qu’il sera plus difficile que précédemment d’honorer. L’heure pourrait être venue pour faire des économies sévères, surtout en cas de diminution du salaire réel. Pour les autres natifs, la situation sera assurément moins restrictive, mais la prudence restera de mise.

Santé

Uranus vous fera vivre sur un grand huit ! Mais il ne tiendra qu’à vous d’apprendre à garder le contrôle. La méthode ? Respirer profondément et adopter une pratique sportive qui vous défoule. Ainsi libéré, vous pourrez plus facilement retrouver votre calme.

Travail

Vous obtiendrez de très bons résultats dans votre travail, grâce à votre ténacité et à une grande conscience professionnelle. Dynamique, vous bénéficierez de grands coups de chance.

Citation

La poule du voisin est toujours une oie (proverbe arabe).

Famille/foyer

Rien de bien contrariant dans le secteur de la vie familiale, mais c’est tout de même vis-à-vis de votre famille que vous devrez sans doute faire un effort aujourd’hui. En effet, vous serez obligé d’assumer toutes vos responsabilités précisément au moment où, sous l’impact d’Uranus, vous aurez envie de donner la priorité à vos désirs et de vous consacrer davantage à votre vie professionnelle et sociale. Courage, vous devriez bien y arriver !

Vie sociale

Vous pourrez vous rendre compte combien les amis qui vous entourent sont sincères et loyaux et combien ils sont capables de comprendre votre sensibilité et vos aspirations. Les amitiés vous seront très importantes dans la réalisation de vos plans ; soyez-en conscient dans votre manière de vous comporter.

Nombre chance

228

Clin d’oeil

Donnez-vous un délai précis pour terminer les travaux en cours, et respectez-le scrupuleusement.

GEMEAUX

Amour

Sur le plan conjugal, vous aurez l’occasion de concrétiser des projets anciens et de vous épanouir dans le sens de vos désirs, tout en conservant une certaine indépendance qui vous tient toujours à coeur. La planète Vénus sera là pour soutenir vos souhaits. Si vous êtes seul, vous n’aurez de compte à rendre à personne, et vous continuerez à accumuler les nuits blanches et les petits matins coquins !

Argent

Uranus et Neptune vont être la cause d’un peu d’instabilité dans le domaine financier. Par son côté soudain et inattendu, Uranus pourrait être à l’origine de la défaillance d’appareils électroménagers, qui vous obligera à faire face à des dépenses imprévues. Ne comptez pas trop sur Neptune pour arranger les choses : la spécialité de cette planète est de vous faire miroiter des rentrées d’argent qui peuvent s’avérer illusoires.

Santé

Vous recevrez le soutien inconditionnel d’Uranus en ce qui concerne votre santé. Vous pourrez ainsi agir ou prendre des initiatives salutaires pour assainir votre organisme, relâcher vos tensions, et vous libérer de qui pourrait nuire à votre dynamisme et à votre réceptivité naturelle.

Travail

Journée placée sous le signe de la réussite professionnelle totale. Efficace, combatif, vous parviendrez à vos fins. Mais, d’une façon générale, veillez à vous montrer plus diplomate, sinon des problèmes pourront surgir brusquement et casser votre bel élan. Il faudra aussi ménager votre organisme afin qu’il puisse assumer vos ambitions.

Citation

L’homme est un fleuve, la femme est un lac (proverbe kurde).

Famille/foyer

Aucune planète ne viendra perturber votre vie familiale. Cette position de Mercure laisse présager de très bonnes nouvelles concernant votre progéniture et surtout de la part de votre aîné(e). Tout vous sera permis d’espérer, et vous serez comblé et très fier.

Vie sociale

Certaines questions d’ordre religieux ne vous quitteront pas de la journée. « Ma religion est-elle la vraie, vous demanderez-vous. L’enfer existe-t-il vraiment ? Et si tout ce qu’on m’a appris n’était qu’invention humaine et non pas l’enseignement divin ? »

Nombre chance

257

Clin d’oeil

Prenez les gens comme ils sont et non pas comme vous pensez qu’ils devraient être.

CANCER

Amour

Cette cohorte planétaire sera bénéfique à votre vie conjugale. Vous serez plein d’attentions pour votre conjoint ou partenaire. Mais si vous ne faites pas attention, une irrésistible envie d’aventure risque de vous appeler hors de chez vous ! Célibataire, un duo planétaire vous rendra conquérant et décuplera votre sex-appeal. Vous allez faire des ravages autour de vous. Certains pourraient même retomber sous le charme d’un ancien amour. Reste à savoir si la suite de l’histoire sera aussi prometteuse que ses débuts.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, vous aurez du mal à équilibrer votre budget. Soit vos revenus vont légèrement diminuer, soit vos dépenses vont augmenter. Dans les deux cas, vous serez obligé de faire des économies. Serrez-vous sérieusement la ceinture, et vous vous en sortirez.

Santé

Votre moral sera au beau fixe grâce aux influx revigorants de Mars, et vous échapperez, par conséquent, aux troubles liés au stress et à la tension nerveuse. En revanche, n’abusez pas des plaisirs de la table, sinon votre silhouette pourrait en pâtir !

Travail

Avec cet aspect de Pluton, vous risquez d’être confronté, dans le cadre de votre activité professionnelle, à des difficultés liées à des erreurs passées. Au lieu de vous affoler, faites face à la situation : si vous prenez le taureau par les cornes, vous aurez l’occasion de régler définitivement ce qui ne va pas depuis longtemps.

Citation

Celui qui veut les fruits ne doit pas couper les fleurs (proverbe indien).

Famille/foyer

Vous vivrez des moments calmes, sans histoire, chez vous, entouré de vos êtres chers. Bien sûr, cela vous fera le plus grand bien au moral et même au physique.

Vie sociale

Vous essaierez de faire plaisir aux uns comme aux autres, mais cela se révélera presque impossible, d’autant que Pluton s’amusera à provoquer malentendus et hostilités. Ne vous en souciez pas outre mesure car « Zeus lui-même, quand il fait pleuvoir, ne peut plaire à tout le monde » (Théognis de Mégare).

Nombre chance

131

Clin d’oeil

Ne gaspillez pas votre énergie à poursuivre des chimères.

LION

Amour

Célibataires, l’amour grandira durant cette journée, où Vénus bien aspectée fera vibrer toutes les fibres de votre coeur. Achetez de nouveaux habits ou des accessoires vestimentaires à la mode. Changez votre maquillage, votre style de coiffure ou votre look général. Votre conjoint ou partenaire aurait intérêt à réviser son Kama Sutra ! S’il ne réussit pas à vous faire vibrer et à maintenir constamment votre désir en éveil, vous risquez de mordre à belles dents dans le fruit défendu !

Argent

Gare à l’imprévoyance ! Surveillez de très près vos comptes et vérifiez que vous avez bien payé vos impôts et autres charges fiscales. Sans quoi, vous pourriez recevoir une grosse tuile sur la tête, car Pluton ne vous fera pas de cadeau gratuit.

Santé

Si vous avez suivi jusqu’ici une bonne hygiène de vie, vous n’aurez pas de problèmes de santé à craindre. Côté tonus, optimisme et dynamisme, vous ferez une foule d’envieux dans votre entourage. Cependant, faites preuve de modération dans le domaine de l’alimentation.

Travail

Tonique et actif, vous n’aurez pas trop de mal à assumer vos tâches professionnelles, même si cela vous demande de mettre un bon coup de collier. Vos qualités seront reconnues par vos supérieurs ; mais dans un premier temps du moins, il ne serait pas de bonne politique de demander une augmentation.

Citation

On ne devrait s’étonner que de pouvoir encore s’étonner (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire. Vos préoccupations professionnelles ou autres et l’attention que vous porterez à vos finances ne vous laisseront guère de temps à consacrer à votre famille. Votre entourage sera suffisamment tolérant pour accepter provisoirement votre indisponibilité sans vous en vouloir.

Vie sociale

La présente conjoncture astrale favorisera vos rapports avec votre entourage. Vous aurez un grand besoin de communiquer, de faire partager votre enthousiasme et votre joie de vivre. Vous entraînerez tout le monde à votre suite.

Nombre chance

659

Clin d’oeil

Protégez vos intérêts, en vous méfiant des miroirs aux alouettes.

VIERGE

Amour

Seul Saturne aura une influence directe sur votre vie conjugale aujourd’hui. Maître de l’ordre, de la rigueur et de la stabilité, il protégera les couples pour lesquels l’engagement réciproque n’est pas un vain mot. Célibataire, vous avez toujours cherché à défendre votre liberté et votre indépendance avec acharnement. Mais cette fois-ci, votre coeur n’y sera plus. Vous vous demanderez si le combat vaut encore la peine d’être mené, car c’est lui qui vous a réduit à une relative solitude.

Argent

Au cours de cette journée un peu chancelante, gardez-vous de toute spéculation ; laissez ce genre de risque aux aventuriers professionnels. Regardez-y à deux fois avant de prêter de l’argent à des personnes qui ne sont pas tout ce qu’elles s’efforcent de paraître. Certains natifs tireront profit d’un second métier ou d’un passe-temps.

Santé

Neptune et Saturne en charge de votre santé, ce n’est pas ce qu’on peut trouver de mieux pour vous garantir la pleine forme. Rien de grave ne vous menace, mais vous serez simplement un peu plus fragile que d’habitude. Si vous vous reposez bien et faites preuve d’optimisme, tout ira bien.

Travail

Vous aurez de fortes envies de changement dans votre travail. Mais, compte tenu des influx adverses, ne faites rien pour les concrétiser. Les choses se décanteront d’elles-mêmes, à votre profit.

Citation

Ayez beaucoup d’amis et peu de confidents (Apollonios de Tyane).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Saturne, vous prendrez votre rôle de parent très à coeur et ne mesurerez pas vos efforts pour aider vos enfants à grandir et à évoluer positivement. Votre sollicitude leur sera très précieuse. Pour quelques natifs, cet impact planétaire se traduira par la naissance d’un enfant.

Vie sociale

Jupiter influençant le secteur relations : voilà qui pourrait augurer des moments conviviaux. Mais ledit Jupiter étant mal positionné dans votre Ciel, ça risque d’être moins cool que prévu. Selon les moments, vous serez d’humeur très susceptible, ou vous n’aurez envie de voir personne !

Nombre chance

340

Clin d’oeil

Respectez la liberté des autres si vous voulez qu’ils respectent la vôtre.

BALANCE

Amour

Votre goût de l’indépendance et votre besoin de liberté seront plus prononcés que jamais. Au point de provoquer des accrochages avec votre conjoint ou partenaire si celui-ci a le malheur de se montrer trop possessif. Vous devriez tout de même vous résoudre à faire quelques concessions pour préserver l’harmonie de votre couple ! Les célibataires garderont difficilement le rythme ; trop lents à réagir, ils risquent de laisser passer de bonnes occasions de nouer une relation durable. Essayez quand même de vivre au mieux cette journée.

Argent

Aujourd’hui plus que jamais, abstenez-vous de faire des affaires avec des inconnus. Essayez plutôt de réaliser un projet dont vous parlez en famille depuis longtemps.

Santé

Uranus influencera favorablement votre secteur santé. Après la légère baisse de ces derniers temps, vous retrouverez votre tonus et vous repartirez d’un meilleur pied. Votre dynamisme, sans être explosif, vous permettra d’atteindre plusieurs de vos objectifs.

Travail

Si vous devez prendre d’importantes décisions dans le domaine professionnel, attendez quelques jours encore ; vous aurez alors les idées plus claires.

Citation

Celui qui a pitié se souvent de lui-même (Syrus).

Famille/foyer

Vous aurez probablement quelque motif d’inquiétude au sujet de vos enfants s’ils ont déjà plus de douze ou treize ans. Et il y aura probablement des disputes entre vous et eux sur des choses qui, en fin de compte, n’en valent vraiment pas la peine. Afin de minimiser ces risques, rappelez-vous constamment que vos enfants grandissent ou ont grandi, et que vous ne pouvez plus les traiter comme s’ils étaient encore des bambins.

Vie sociale

Vous recherchez des amis de classe, ou de vieux copains de vacances ou de travail perdus de vue depuis longtemps ? Alors, réjouissez-vous : grâce au concours de Vénus et de Mars, vos démarches pourraient porter leurs fruits aujourd’hui et vous offrir des retrouvailles pleines de souvenirs et d’émotions.

Nombre chance

651

Clin d’oeil

Ne cherchez pas la satisfaction immédiate et les succès faciles. Essayez de voir plus loin et restez discret sur votre réussite.

SCORPION

Amour

La journée s’annonce agréable à vivre en couple. Si on vous a reproché vos absences trop fréquentes, vous ferez en sorte d’être plus disponible, plus présent maintenant. Pour certains d’entre vous, cette petite crise vous permettra même d’ancrer votre histoire sur des bases encore plus solides ! Neptune influençant le signe des célibataires pourrait déclencher une rencontre ou vous rapprocher de quelqu’un qui vous plaît. Ensuite, c’est la légèreté qui primera : vous vous laisserez tenter par des flirts ou des aventures, en étant conscient que ça n’a rien de sérieux.

Argent

N’oubliez pas de mettre vos comptes à jour, et assurez-vous que vous avez bien payé toutes vos factures. Sinon, vous risquez d’avoir de mauvaises surprises et de payer très cher votre étourderie.

Santé

Mars en excellente position dans votre Ciel vous incitera à entretenir votre énergie vitale. Marches dans la nature, séances de piscine ou de relaxation, optez pour des activités physiques qui font circuler l’énergie et vous procurent en même temps un vrai bien-être. Si vous traversez un passage à vide, où le moindre petit souci vous semble insurmontable, évitez de vous replier sur vous-même, mais au contraire parlez à une personne de confiance, qui vous aidera à reprendre pied.

Travail

Excellentes perspectives dans le domaine professionnel. Vous aurez de l’allant, du dynamisme, et vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives audacieuses. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

La mort de l’homme est entre ses mâchoires (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les désaccords qui vous ont éprouvé ces derniers temps diminueront. Vous aurez maintenant des rapports plus chaleureux avec vos proches, et l’ambiance familiale deviendra beaucoup plus gaie.

Vie sociale

Dans vos relations amicales, un quiproquo ou un malentendu est possible. Voyez le côté drôle de la situation et apprenez à rire de vous-même autant sinon plus que des autres. Sachez que le sens de l’humour est le meilleur antidote contre les inconvénients de la vie, et qu’ « on ne se moque pas de qui rit de lui-même » (Sénèque).

Nombre chance

451

Clin d’oeil

En sortant de vous-même et en vous ouvrant aux autres, vous maîtriserez mieux vos problèmes.

SAGITTAIRE

Amour

Cette journée sera celle où beaucoup de natifs du signe seront exposés à vivre des situations un peu confuses, où tout s’éternisera sans que rien soit jamais tranché, où ruptures et réconciliations se succéderont, où certains divorcés décideront de se remarier avec la même personne. Ce sera comme si tous ces natifs menaient une existence située en quelque sorte hors du temps et que les liens rompus pouvaient se renouer sans façon. Avouez quand même qu’il n’est pas facile de se retrouver dans tout ça !

Argent

Evitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser au moment prévu, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Renoncez tout bonnement à la jouissance de certains produits ou gadgets, car les acheter à crédit vous vaudrait des soucis sans commune mesure avec les satisfactions qu’ils vous apporteront. Persuadez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Syrus).

Santé

Ne laissez pas vos petits ennuis de santé vous préoccuper outre mesure. Prenez toutes les mesures nécessaires pour les juguler, mais n’en faites pas une obsession. Le corps humain est une machine si complexe que de petits ratés sont inévitables.

Travail

Veillez à dominer votre crise d’autorité en milieu professionnel. Conscient de votre faiblesse sur certains points, vous serez peut-être tenté de réagir en adoptant l’attitude opposée, une soumission exagérée, tout en avalant votre rage. Il en résulterait des conflits dont vous ne pourriez prévoir les répercussions à long terme sur votre avenir. Essayez de bien doser votre comportement en vous rappelant que « le juste milieu est le meilleur » (Phocylide de Milet).

Citation

Le malheur divisé est facile à porter (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous vous faites de votre foyer une idée trop idéaliste. Ce sera le moment de revenir sur terre et de vous attaquer aux problèmes immédiats. Si l’un de vos enfants est particulièrement difficile, agissez avec diplomatie et ruse à la fois ; en devenant son complice, vous pourrez le ramener à la raison sans trop de difficulté.

Vie sociale

Vous serez prêt à vous mettre en quatre pour vos amis. Et vous passerez plus de temps avec eux qu’avec votre famille. De leur côté, ils ne demanderont qu’à vous rendre service et à vous prouver leur fidélité.

Nombre chance

194

Clin d’oeil

Épargnez aux autres vos trop fréquents coups de griffes.

CAPRICORNE

Amour

Après un temps un peu difficile, retour au calme. Vous serez plus détendu, plus positif et, forcément, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’en ressentiront favorablement. D’accord, l’autre n’est pas parfait ; mais comme vous ne l’êtes pas non plus, en cas de désaccord, privilégiez l’humour et la tolérance : ça marchera pas mal comme ça ! Célibataire, les influx de Mercure seront favorables aux orateurs. Si vous voulez séduire la personne de vos intentions, faites-lui de beaux discours ; elle succombera sans façon !

Argent

Dur, dur de faire des économies ! Et pourtant, vous vous rendrez bien compte que vous devez absolument améliorer l’état de vos finances. Dieu merci, vous ferez probablement une rentrée d’argent inattendue. Et en plus, quelques petits gains aux jeux semblent possibles ; consultez votre nombre de chance.

Santé

Côté santé, vous serez toujours protégé par Jupiter bien aspecté. Il vous faudra simplement faire un peu plus attention à cause du risque de petits accidents : évitez par exemple de faire du bricolage ou de conduire trop vite.

Travail

Vous serez soumis dans le domaine professionnel à l’influence de Mars bien aspecté. Voilà qui vous aiguillonnera et vous poussera à prendre des initiatives hardies. Mais attention aux actions engagées à la hâte : « Ceux qui s’avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite » (Mencius).

Citation

Il faut prévoir le danger tant que l’on est en sécurité (proverbe chinois).

Famille/foyer

Avec les influx venus de Saturne, vous serez très ouvert au dialogue. Profitez-en pour liquider définitivement certains malentendus qui infestaient vos relations avec votre entourage familial.

Vie sociale

Rien ne vous incommode plus que les conflits ou les heurts avec vos amis. Et pourtant cette fois vous risquez un sérieux différend avec l’un d’eux. Videz l’abcès avant qu’il n’ulcère vos relations.

Nombre chance

747

Clin d’oeil

Si vous voulez avancer, il faut moins gamberger et agir davantage. Action !

VERSEAU

Amour

Votre charme inné hypnotisera des membres de l’autre sexe. Avec la complicité de Vénus, vous n’aurez aucun mal ce jour à collectionner des coeurs. Mais attention ! Ne mêlez pas le sentiment ou la galanterie au travail, car cela pourrait vous entraîner loin sur une route pavée d’embûches.

Argent

Vos chances de réaliser d’excellentes transactions financières ou opérations immobilières seront accrues. Si vous êtes confronté à un problème de succession, vous trouverez une solution judicieuse durant cette journée.

Santé

Ne pensez pas que tous ceux qui s’écoutent sont des hypocondriaques. Quant à vous, soyez plus prudent. Adoptez une alimentation saine et équilibrée. Evitez le surmenage et les sports trop violents. Le coeur sera à surveiller : n’hésitez pas à vous arrêter de temps en temps ; un petit moment de détente ou une sieste seront toujours bénéfiques.

Travail

Vos rapports avec vos collègues iront en s’améliorant. Des idées constructives jailliront à la suite de colloques ou de conversations. De toute façon, les efforts faits en commun seront couronnés de succès. Vous vous sentirez plus à l’aise avec votre environnement professionnel, ce qui vous permettra de progresser à grands pas.

Citation

L’homme qui est apte à promettre est apte à oublier (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vos rapports avec vos enfants pourront s’améliorer ou s’épanouir à la suite de conversations et d’échanges d’impressions. Les chérubins, longtemps délaissés, vous sauront gré de vous intéresser à leurs projets et à leurs problèmes.

Vie sociale

La Lune en cet aspect vous incitera à être très ouvert sur votre entourage et à multiplier les contacts afin de connaître le maximum de gens venant de tous les milieux. Les autres planètes dans votre Ciel natal iront d’ailleurs tous dans le sens d’une plus grande disponibilité sur la plan social. Certains natifs arriveront à profiter de relations amicales ou politiques pour marquer des points sur le plan professionnel.

Nombre chance

384

Clin d’oeil

Levez le pied et faites tranquillement le bilan de vos expériences. Vous pourrez ensuite passer à l’action.

POISSONS

Amour

La Lune ne va pas menacer votre bonheur conjugal, mais elle risque cette fois de vous pousser à adopter une attitude cassante et intolérante vis-à-vis de votre partenaire. Si vous vous contrôlez, tout se passera bien. Sinon, votre attitude pourra provoquer des dissensions que vous ne manquerez pas de regretter. Célibataire, vous serez toujours à la recherche du partenaire avec lequel vous pourrez tout partager. Courage ! À la faveur du bel aspect de Mercure, vous aurez des chances de rencontrer cet oiseau rare. N’hésitez pas à vous engager dans les meilleurs délais.

Argent

Mars vous rendra exagérément optimiste et vous incitera à sous-estimer les difficultés financières. Alors, efforcez-vous, même devant des propositions alléchantes, de garder la tête froide et d’examiner à fond le problème, sinon vous risquez des pertes.

Santé

Vous serez tenté de trop privilégier certains aliments aux dépens des autres. Et pourtant votre organisme se portera mieux si vous consommez un peu de tout, c’est à dire si vous avez une alimentation variée et équilibrée.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, vous pourriez, sur le plan professionnel, vous laisser envahir par la peur de l’échec, et rien n’est plus inhibant ! C’est justement contre cette tendance que vous devrez vous efforcer de lutter. Dès que vous retrouverez un peu de votre confiance en vous et dans la vie, tout s’arrangera, et vous parviendrez à tirer votre épingle du jeu.

Citation

Fuyez le méchant comme le navire fuit un port dangereux (Théognis de Mégare).

Famille/foyer

En famille, ne laissez pas de vieilles histoires en principe oubliées refaire surface et perturber vos relations avec vos proches. Faites l’effort de comprendre les autres et de pardonner du fond du coeur. Ainsi, non seulement l’ambiance sera beaucoup plus facile, mais encore vous vous sentirez nettement mieux dans votre peau !

Vie sociale

Moins expansif que d’habitude, vous vous enfermerez dans votre jardin secret, et vous n’admettrez pas qu’on vienne s’immiscer dans votre vie privée. Les gens trop curieux se feront mal recevoir.

Nombre chance

238

Clin d’oeil

Faites tous les jours un peu de marche à pied ou d’exercice.

