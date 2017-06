Éphéméride du jour ….., 5 juin 1974 // Naissance de Martine Marie Etienne Joseph-Moise, première Dame de la République d’Haïti

5 juin 1974 Naissance de Martine Marie Etienne Joseph-Moise, première Dame de la République d’Haïti

Elle a grandi à Port-de-Paix, Martine a fait ses études primaires et secondaires au Collège Roger Anglade. En 1994 elle a entamé ses études supérieures en interprétariat à l’Université Quisqueya.

Très jeune elle commençait à se faire une réputation dans sa zone tout en prouvant sa grande responsabilité envers les enfants. Cette valeur sociale va faire d’elle, une des plus respectée dans la cité Capoix La Mort. Elle s’est mariée en 1996 avec Jovenel Moïse.

Devenue Première Dame de la République d’Haïti, le 7 Février 2017, Martine Marie Etienne Joseph Moïse représente, aux yeux de plus d’un, la garantie de l’idéologie des luttes et des actions que va mener la présidence au bénéfice de la population. Déjà, certaines femmes du pays voient en elle l’assurance de la réussite de son mari.

Aujourd’hui, 5 Juin 2017

156ème jour de l’année, 23ème semaine de l’année

209jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’environnement

Cette journée a été promulguée par le PNUE, comprenez le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l’environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète.

Le PNUE a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence.

lutte contre la destruction de la couche d’ozone

lutte contre la déforestation

préservation de la qualité des réserves d’eau

lutte contre la désertification et la sécheresse

Le constat du PNUE est sévère car peu de ces objectifs ont été atteints et le cri d’alarme lancé à l’occasion de la conférence RIO + 20 paraît désespéré !

Economie verte, en faisons-nous partie ?

Le développement économique est souvent pointé du doigt par les instances internationales qui tentent de promouvoir un développement raisonné respectueux de la planète. Notre fameux développement durable…

Le décalage entre les pays dits développés et les pays en voie de développement est criant. Si les économies européennes prennent de plus en plus en compte ces problématiques dans leur développement, que dire d’une économie US encore très en retrait sur toutes ces questions et celle de certains pays du sud-est asiatique où ces recommandations sont surtout l’expression de l’égoïsme des pays riches.

Message d’espoir

Le message envoyée par Irina Bokova, la directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement 2012, est riche de promesses : « Nous voulons un avenir où nous pourrons vivre dans un environnement sain en entretenant des liens solides avec la nature et des relations sociales riches et diversifiées. Pour cela, nous devons créer un environnement florissant. Nous devons créer des économies vertes ».

Journée mondiale du naturisme

C’est en juin 2006 que la première Journée mondiale du naturisme a été organisée.

A cette époque, la fédération naturiste internationale souhaitait faire connaître la philosophie du naturisme auprès d’un très large public.

Parler de philosophie à propos de ce mode de vie pourrait faire sourire le non initié, mais si on se réfère à l’histoire même du naturisme on se rend vite compte que ce mouvement revendique un certain nombre de valeurs comme le retour à la nature, le respect de soi-même et des autres, …

Hémisphères

La date de la journée mondiale est décrétée par la fédération internationale du naturisme, hémisphère par hémisphère. Le soleil est facétieux…

La date du 5 juin retenue pour 2016 est valable uniquement dans l’hémisphère nord.

UN FAIT A RETENIR

1956 Elvis Presley à la télévision

Les téléspectateurs ont la chance de voir tous les déhanchements d’Elvis Presley lors de son interprétation de Hound Dog au Milton Berle Show, ce qui ne manquera pas de susciter des protestations; par la suite, les caméras ne montreront le King qu’à partir de la taille en montant

HAITI

5 Juin 1862 Reconnaissance de l’indépendance d’Haiti par les Etats-Unis

Une résolution votée par le Congrès des Etats-Unis et approuvée par le président Abraham Lincoln reconnait l’indépendance d’Haiti et celle du Liberia. Le 12 juillet de la même année le premier représentant diplomatique Américain en Haïti sera nommé en la personne de Benjamin F. Whidden avec le titre de commissionnaire et de consul général. Le 1er octobre, il présentera au président Geffrard ses lettres de créances. Du côté haïtien, la nomination d’un représentant diplomatique aux Etats-Unis ne se fera que le 28 janvier 1863. Mr. Ernst Roumain se rendra donc à Washington en qualité de Consul général chargé d’affaires d’Haiti.

5 Juin 1864 Arrivée en Haïti des premières sœurs de Saint Joseph de Cluny

Appelées en Haïti par Mgr. du Cosquer pour l’éducation de la jeunesse féminine, les premières sœurs s’installèrent chez la veuve Sark. Plus tard, elles s’établirent dans une maison située à l’angle des rues Pavée et de l’Abreuvoir où elles ouvrirent un pensionnat et une école.

5 Juin 1950 Création d’un Conseil Consultatif par la junte du 10 mai

Arrivée au pouvoir à la faveur du coup d’état contre le président Dumarsais Estimé, cette junte, présidée par le général de brigade Frank Lavaud et ayant pour membres les colonels Antoine Levelt et Paul E. Magloire, créa un Conseil Consultatif de 25 membres pour l’assister dans les affaires législatives, le parlement ayant été dissous le jour du coup d’état.

La Pensée du Jour

« C’est en grandissant qu’on devient moins petit.»

Proverbe croate

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Skandal «ti bway»

Skandal, un groupe qui a fait ravage dans les années 80, avec un style très entrainant.

Dans les départements de l’Ouest, du Centre et du Sud-est- Jusqu’au 15 Juin

Lancement de la Quinzaine Internationale Handicap et Culture

La 2e édition de la « Quinzaine Internationale Handicap et Culture » avec des artistes haïtiens et étrangers

La Quinzaine internationale Handicap et Culture est un espace d’expression artistique et culturel innovant, qui entend mettre en valeur le talent des jeunes artistes handicapés et non handicapés par l’échange entre différentes cultures. Cet évènement sert aussi de prétexte pour former de nouveaux acteurs et des constructeurs de marionnettes via des ateliers de formation. Par ailleurs, l’auditoire pourra apprécier des spectacles de contes et de chants traditionnels et de théâtre d’artistes professionnels en situation de handicap.

Dans plusieurs clacs et bibliothèques- Jusqu’au 16 Juin

Quinzaine du livre

Dans le cadre de la 23eme édition de livres en folie

Le public est invité a rencontre les invites d’honneur et d’autres auteurs qui seront en signature, participer à des causeries et suivre des conférences sur plusieurs thématiques.

Fokal-12 au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

1817 Lancement du Frontenac, premier bateau à vapeur sur les Grands Lacs

Il fera la navette entre Kingston et Toronto.

Il est le deuxième bateau à vapeur sur le lac Ontario

5 Juin 1851 Publication du premier feuilleton de « La Case de l’oncle Tom »

Au XIXe siècle, dans le Kentucky, État sudiste, Mr Selby, riche planteur, et son épouse, traitent leurs esclaves avec bonté. À la suite de soucis d’argent, le couple est contraint de se séparer de l’oncle Tom, leur esclave le plus dévoué, et d’un jeune garçon, Henri. La route de la tante de Tom croise celle de la demoiselle Evangeline Saint-Clare qui incite son père à l’acheter. Mais après un court séjour chez ses nouveaux patrons, il est une nouvelle fois vendu. Commence alors une série de péripéties… Les personnages se trouvent le plus souvent confrontés à fuir pour atteindre la terre libre. La Case de l’Oncle Tom (Uncle Tom’s Cabin) est un roman de l’écrivaine américaine Harriet Beecher Stowe. Publié d’abord sous forme de feuilleton en 1852, il valut le succès immédiat à son auteur.

5 Juin 1876 Première séance de la Cour Suprême du Canada

Le premier juge en chef, William Buell Richards, fut nommé le 8 octobre 1875.

Six juges seront nommés un mois plus tard.

5 Juin 1916 Mort de Lord Kitchener

Lord Kitchener, né le 24 juin 1850 en Irlande, fut un maréchal et un homme politique de l’empire britannique.

Il officia pour l’armée britannique pendant plusieurs guerres dont celle opposant Napoléon III, la guerre des Boers.

Ministre de la Guerre au cours de la Première Guerre mondiale, il périt au cours d’une mission qui devait le conduire en Russie : le 5 juin 1916, le croiseur de la Royal Navy HMS Hampshire faisait route vers l’empire russe lorsqu’il heurta une mine allemande et s’enfonça rapidement dans les eaux glacées emportant Lord Kitchener âgé de 65 ans ainsi que 643 marins, membres d’équipage et membres de la délégation politique de Lord Kitchener.

5 Juin 1930 Hergé commence la publication de la bande-dessinée « Tintin au Congo »

Depuis 1928, Hergé est rédacteur en chef du Petit Vingtième, le supplément jeunesse du journal belge Le Vingtième Siècle, dans lequel il publie Tintin au pays des Soviets et Quick et Flupke et connaît un grand succès. Son patron et mentor l’abbé Norbert Wallez lui demande alors de dessiner une nouvelle aventure de Tintin qui se déroulera cette fois-ci au Congo, colonie belge depuis 1908. L’histoire est publiée en noir et blanc de juin 1930 jusqu’en juin 1931 dans les pages du Petit Vingtième. Le succès est à nouveau au rendez-vous. En 1946, dans le cadre de la colorisation des Aventures de Tintin, Hergé s’adjoint les services d’Edgar P. Jacobs et ils réécrivent ensemble l’album dans un format plus court et en couleurs

5 Juin 1939 Naissance de ‘Joe’ Clark, Premier Ministre du Canada – Chef du Parti Conservateur du Canada

« Joe Clark » fut le plus jeune Premier ministre de l’histoire canadienne mais il fut élu le 4 juin 1979 à la tête d’un gouvernement minoritaire et perdit son poste le 4 mars suivant.

Il redevient chef du parti en 1998 après le passage de Jean Charest.

Il abandonne la politique en 2003.

5 Juin 1944 Naissance de Tommie Smith, athlète américain

Le 16 octobre 1968 Tommie Smith est le vainqueur du 200 m malgré une légère blessure aux adducteurs contractée lors des demi-finales. Avec un chrono de 19″ 83 il bat le record du monde du 200 mètres grâce à une dernière ligne droite éblouissante.

Lors de la montée sur le podium avec John Carlos (le troisième de la course), il est en chaussettes noires montantes et lève un poing ganté de noir, tête baissée pendant l’hymne américain. Ce geste est souvent associé aux Black Panthers, bien que Tommie Smith n’en ait jamais fait partie. Il est menacé de mort par des spectateurs et exclu à vie des Jeux Olympiques. Il est alors âgé de 24 ans.

Il explique, plus tard, que la liberté dont il est question dans l’hymne américain ne concerne que les Blancs.

5 Juin 1947 Le plan Marshall pour reconstruire l’Europe

Le plan Marshall fut un des plans de reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, connu officiellement après son élaboration comme Programme de rétablissement européen.

L’initiative fut baptisée, par les journalistes, du nom du secrétaire d’État américain. Le général George Marshall, qui, lors d’un discours à l’Université Harvard (5 juin 1947) exposa la volonté du gouvernement des États-Unis de contribuer au rétablissement de l’Europe.

Entre 1948 et 1951, les États-Unis consacrent plus de 13 milliards de dollars de l’époque (dont 11 milliards en dons) au rétablissement de 17 pays européens en réponse à l’organisation européenne de coopération économique (OECE, aujourd’hui l’OCDE). Le montant total de l’aide correspond à 100 milliards de dollars actuels.

5 Juin 1967 La guerre des Six jours

La Guerre des Six Jours est une guerre qui opposa, du 5 au 11 juin 1967, Israël à une coalition formée par l’Égypte, la Jordanie et la Syrie. Cette guerre a été déclenchée par une « attaque préventive » d’Israël contre ses voisins arabes. À l’issue des combats, Israël conquit la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie et le plateau du Golan. Les résultats de cette guerre, épisode du conflit israélo-arabe, influencent encore aujourd’hui la géopolitique de la région.

5 Juin 1975 Réouverture du canal de Suez

Le canal de Suez, fermé depuis la guerre israélo-arabe de 1967, est rouvert à la navigation internationale.

Le 5 juin, réouverture du Canal de Suez après plusieurs années de fermeture, partielle en tous cas. Suite à la guerre des Six jours, les Israéliens occupaient la rive orientale du Canal et les Egyptiens la rive occidentale. Les Egyptiens fermèrent le canal. Cette fermeture occasionna des coûts exorbitant pour tous les pays utilisateurs tels que la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie qui se devaient de refaire le grand tour de l’Afrique pour gagner l’Océan Indien. Les grandes puissances exercèrent des pressions importantes, auxquelles se joignirent l’URSS, d’où la réouverture.

5 Juin 1977 Lancement de l’ordinateur Apple II

Les premiers ordinateurs Apple II furent vendus à partir du 5 juin 1977, au prix de 666 $, un chiffre symbolique décidé par Steve Jobs, avec un microprocesseur, 4 Ko de Mémoire vive, un lecteur de cassette et le langage de programmation integer BASIC dans les ROMs qui permettait le jeu Appletrek avec des quadrants de 8 x 8. Les utilisateurs pouvaient sauver et charger des programmes et des données sur des cassettes audio. D’autres langages de programmation, jeux, applications et tout autre logiciel étaient disponibles sur cassettes.

Ce fut un succès commercial pour un ordinateur individuel.

5 Juin 1993 Décès de Conway Twitty, l’un des grands artistes de la chanson américaine.

Il se lança dans le rock and roll avec des hits qui ont atteint la première place « It’s Only Make Believe » « Mona Lisa », « Danny Boy » et « Lonely Blue Boy ». Puis il a changé son style pour le country mais son talent ne s’est pas démenti.

5 Juin 2003 Voyage du pape Jean Paul II en Croatie

Le pape Jean Paul II arrivé à l’aéroport de Rijeka, dans l’île de Krk, pour une visite officielle de cinq jours en Croatie, qu’il a choisie pour le centième voyage de son pontificat.

5 Juin 2004 Voyage du pape Jean Paul II en Suisse

Le pape Jean Paul II arrive en Suisse pour une visite pastorale de deux jours; le président de la Confédération Joseph Deiss souhaite la bienvenue au souverain pontife pour sa première visite en Suisse depuis 20 ans.

5 Juin 2004 Ronald Reagan s’éteint à 93 ans

Ronald Wilson Reagan, né le 6 février 1911, fut le quarantième président des États-Unis d’Amérique. Il a été élu pour deux mandats de 1981 à 1989.

Le 8 mars 1983, il qualifia l’Union Soviétique d’« Empire du mal » (Evil Empire). Plus tard durant son mandat, alors qu’il parlait en face du mur de Berlin, il mit au défi le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev de détruire le mur. Certains historiens estiment que ces caractéristiques auraient été insignifiantes sans son enthousiasme perceptible pour les États-Unis et sa forte croyance dans l’individu. De nombreux partisans du président Reagan prétendent qu’il a gagné la guerre froide.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /