Haïti – Politique : La Congressiste «Mia Love» souhaite 12 mois supplémentaires au TPS

Source HL/ HaïtiLibre

La Congressiste haitiano-américaine, Ludmya Bourdeau Love alias « Mia Love », estime que le Gouvernement américain devrait ajouter une autre année pour le délai de déportation des haïtiens bénéficiaire du TPS, parce qu’Haïti a encore du mal à se rétablir.

« Bien que je sois heureuse que l’administration américaine ait accordé une extension du Statut Temporaire Protégé (TPS) pour Haïti, je ne suis pas convaincu que six mois suffisent, » a déclaré Love dans un communiqué. « L’administration affirme que les conditions en Haïti se sont considérablement améliorées. Mais après avoir travaillé avec Operation Underground Railroad basé en Utah et coordonner avec des collègues du sous-comité du terrorisme et du financement illégal, les données indiquent que le pays est encore confronté à des défis importants. »

Elle rappelle qu’une épidémie de choléra, une crise alimentaire et une reprise lente du séisme ainsi que l’impact de l’ouragan Matthew en 2016 montrent que les réfugiés méritent une pause plus longue avant d’être renvoyés dans leur pays d’origine.

Rappelons que la semaine dernière, le secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly, a annoncé………………………lire la suite sur haitilibre.com