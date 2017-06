Haïti – Politique : Haïti veut faire financer par la BID près d’un milliard de dollars de projets

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Samedi, dans le cadre de la visite du Président de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) en août prochain, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, en présence Des ministres Jude Alix Patrick Salomon (Economie), Carmel André Béliard (Agriculture), Pierre Josué Agénor Cadet (Éducation) et de Josué Pierre-Louis, Coordonnateur général de l’Office de management et des ressources humaines (OMRH) a rencontré Mme Gina Montiel, la Directrice du département Amérique centrale, Mexique et Haïti de la BID.

Cette rencontre qui s’est tenue à la résidence officielle du Premier ministre avait pour objectif la finalisation des enveloppes à allouer aux secteurs prioritaires du gouvernement haïtien.

Le gouvernement haïtien et la BID doivent finaliser un accord de coopération d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, portant sur les secteurs