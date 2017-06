Haïti – Économie : Vers la création d’un marché du Crédit-bail en Haïti

Source PI/ HaïtiLibre

Selon la Banque Mondiale (BM), 80% des entreprises en Haïti n’ont pas accès au crédit. La croissance économique reposant sur le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et devant ce constat, la Société Financière Internationale (SFI), une branche de la Banque Mondiale et la Banque de la République d’Haïti (BRH), veulent en concertation avec le secteur privé, créer un marché pour le crédit-bail, qui selon elles, est un outil pouvant permettre aux PME haïtienne de développer plus rapidement leurs activités économiques.

Rappelons que le crédit-bail (leasing) est le moyen le plus simple pour un entrepreneur de disposer immédiatement d’un équipement et de le payer sous forme d’un loyer avec une possibilité d’achat s’il le désire à la fin du bail ou de renouveler cet équipement par un neuf, avec un nouveau crédit-bail.

Une étude de la SFI sur l’introduction du crédit-bail en Haïti, réalisée en 2010, estimait le potentiel du marché du crédit-bail après 3 ans, à plus de 150 millions de dollars américains. Selon la BRH, ce nouveau produit contribuera au développement du marché financier à l’augmentation du crédit aux PME et la croissance économique du pays « À la recherche de moyens permettant d’accroître le crédit et de stimuler les investissements, tout en avisant la concurrence dans l’ordre des services financiers, la BRH a jugé opportun de favoriser cette formule particulièrement adaptée aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) », a souligné Jean Baden Dubois, le Gouverneur de la BRH.

Pour Evelyn Awittor, Administratrice de la Banque Mondiale en Haïti, pour un entrepreneur « l'accès à un crédit-bail, c'est souvent la différence entre saisir l'opportunité ou manquer le coche »