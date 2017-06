Le Président de la République effectue une visite dans le Sud

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Président de la République, Jovenel Moïse, a effectué, le Samedi 3 Juin, une visite de préparation de la Caravane du Changement dans le département du Sud.

Accompagné des Sénateurs du Sud et de la Grand’Anse, respectivement Honorables François Sildor et Sorel Jacinthe, du Ministre des Travaux Publics, Ing. Fritz Cayot, des Maires des communes des Cayes et de Torbeck, M. Gabriel Fortuné et Guildie Joseph, le Chef de l’Etat s’est rendu dans plusieurs entrepôts et garages du CNE et du MTPTC en vue de dresser un inventaire des divers matériels disponibles ou pas, pour les actions qui seront retenues dans le cadre de la caravane.

Le Président de l’Association des Maires du Sud (AMSud), M. Fritznel Chéry, a salué la volonté politique du Président Jovenel Moïse qui a compris le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans le développement d’Haïti. Il a promis l’accompagnement inconditionnel de toutes les Mairies de ce département à la caravane.

Tout en rappelant que la réalité du Sud, en termes de quantité de terres cultivables, est bien différente que celle de l’Artibonite, les Maires de Torbeck et des Cayes ont loué les nombreuses richesses du département en matière de tourisme. Ils ont également annoncé un partenariat solidaire des mairies, pour faciliter la pleine exploitation de ce potentiel ainsi que le développement du secteur agricole de la zone.

Les sénateurs Sildor et Jacinthe ont affirmé, de leurs côtés, avoir constaté la quantité de matériels disponibles, en panne ou non-utilisés par le Centre National des Équipements, et qui pourraient, s'il y a une bonne prise en charge, servir à mettre en place des infrastructures routières de grande envergure dans tout le département. Ils ont aussi promis