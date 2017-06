Haïti – Politique : Participation d’Haïti au 2e Forum interrégional en Russie

Source HL/ HaïtiLibre

Me Aviol Fleurant, ministre de la Planification et de la Coopération externe, a participé au 2e Forum interrégional articulé autour des thématiques liées au développement économique et industriel tenu à Saint-Pétersbourg, Russie, du 28 mai au 3 juin 2017, sa participation au nom du Gouvernement haïtien a été énormément apprécié par l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement industriel (ONUDI) et le Ministère russe des Affaires étrangères.

Intervenant le 31 mai sur la thématique des « Décisions innovantes dans les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes », le ministre Fleurant, après avoir adressé ses remerciements, au nom du Président de la République, Jovenel Moïse, et en celui du Gouvernement, a présenté ses félicitations aux organisateurs pour la grande facture de l’évènement et pour les fenêtres d’opportunités que celui-ci ouvre aux pays en voie de développement sur les chantiers industriel, technologique, scientifique, technique et commercial. À ce propos, a soutenu le ministre, l’ONUDI reconnait que les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes ont influencé et influencent encore positivement la cyber révolution à l’échelle mondiale.

Parlant d'Haïti, le ministre a évoqué une situation politique stable, la formation d'un gouvernement ayant bénéficié de la confiance du Parlement, l'adoption de décisions politiques qui vont dans le sens de la réforme de l'État et de l'assainissement des finances publiques. Le tout, constituant un cadre politique favorable à la croissance économique et à l'investissement étranger. Il a vanté les richesses d'Haïti qui dispose de 1771 kilomètres de côtes, source de l'expansion de l'économie