Éphéméride du jour ….., 2 juin 1900 // Décès de Samory Touré, fondateur de l’empire Wassoulou

2 juin 1900 Décès de Samory Touré, fondateur de l’empire Wassoulou

Il résista à la pénétration et à la colonisation française en Afrique de l’Ouest.

En 1867, Samory devient un chef de guerre à part entière, possédant sa propre armée regroupée à Sanankoro dans les hautes-terres guinéennes, sur les bords du Haut-Milo, un affluent du fleuve Niger, et il comprit vite qu’il avait deux tâches primordiales à accomplir : créer une armée efficace et loyale dotée d’armes à feu modernes, et construire un État stable.

Pendant que Samory conquérait les nombreux petits États tribaux qui l’entouraient, il manœuvrait aussi pour sécuriser sa situation diplomatique. Il entama des relations régulières avec les Britanniques au Sierra Leone, et tissa des liens prometteurs avec l’État théocratique du Foutah Djallon.

Il fut sans doute l’adversaire le plus redoutable que les Français eurent à affronter en Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi il apparaît, dans l’historiographie nationaliste post-coloniale, en figure de héros de la résistance africaine à l’expansion coloniale.

La pièce de théâtre de Massa Makan Diabaté Une hyène à jeu (1988) est inspirée de la signature du traité de Kéniéba-Koura par Samory Toure en 1886, qui cédait la rive gauche du Niger à la France.

Le groupe guinéen Bembeya Jazz National commémora Samory Toure dans leur album Regard sur le passé sorti en 1969. L’album loue la résistance anticoloniale de Touré et ce début de construction nationale pour la Guinée.

Le chanteur ivoirien de raggae Alpha Blondy composa le titre Bory Samory (publié en 1984 sur Cocody Rock) en mémoire de Samory Touré.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 2 Juin 2017

153ème jour de l’année, 22ème semaine de l’année

212jours avant la fin de l’année

———————————————————————————————————————

JOURNEES NATIONALES

Fête de la République en Italie

Semaine Nationale de sensibilisation à l’hémochromatose

Maladie génétique qui se caractérise par l’absorption de fer en trop grande quantité dans le corps et son accumulation dans certains organes.

Elle est identifiée par une série de symptômes, tels que :

une fatigue inexpliquée,

des troubles de la libido, une peau anormalement bronzée, des douleurs articulaires révélant des arthrites, des affections du foie (élévation des transaminases, augmentation de volume du foie, cirrhose, …), des troubles cardiaques



———————————————————————————————————————

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux

Non au Tourisme Sexuel, Crime sans Frontières

Le tourisme sexuel fait partie des perversions les moins avouables de nos sociétés libérales et « libérées »… de nombreuses associations, laïques ou confessionnelles, les églises, des organismes officiels, se sont engagées dans la lutte contre ce tourisme qui foule au pied toute dignité humaine, ne visant qu’à consommer une marchandise !

Parmi les prises de positions contre ce tourisme honteux, notons :

L’union européenne apporte aussi sa pierre en luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.

L’église Catholique qui « milite » depuis toujours pour le respect de la vie et de la dignité humaine et agit pour la promotion d’un tourisme chrétien respectueux de ces valeurs.

L’ECPAT quand à elle lutte depuis de nombreuses années contre ce fléau. L’ECPAT est un réseau international d’organisations travaillant ensemble afin d’éradiquer la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, et le trafic d’enfants à des fins sexuelles. Elle encourage la communauté mondiale à veiller à ce que chaque enfant puisse partout bénéficier de ses droits fondamentaux, librement et à l’abri de toutes les formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

L’ECPAT possède le statut consultatif Spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

http://www.journee-mondiale.com/91/journee-mondiale-pour-un-tourisme-responsable-et-respectueux.htm

Journée mondiale de l’orthoptique

On désigne habituellement par orthoptie la discipline médicale dont la vocation est le dépistage et, surtout, la rééducation des troubles de la vision. Comme vous pouvez le voir, rien de louche là-dedans…

International Orthoptic Association

C’est cette association qui est à l’origine de la journée mondiale. Elle est fixée chaque année au premier lundi du mois de juin. Son but, en créant cette journée, est de faire connaître le rôle et les activités de ces professionnels, qui travaillent en collaboration directe avec les ophtalmologistes et les opticiens

http://www.journee-mondiale.com/339/journee-mondiale-de-l-orthoptique.htm

———————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

2 Juin 1875 Alexander Graham Bell transmet un son avec un fil électrique

Alors qu’il procède à la mise au point d’un système de télégraphie harmonique, l’ingénieur américain Bell découvre qu’un fil électrique restitue le son correspondant à la vibration d’un ressort d’acier placé à l’extrémité de ce fil. Avec son assistant, Thomas Watson, il mettra au point un premier prototype de téléphone. Un an après, Bell lancera officiellement le téléphone à l’occasion de l’Exposition du centenaire de la fondation des Etats-Unis à Philadelphie.

———————————————————————————————————————

HAITI

2 Juin

1811 Christophe couronné Roi du Royaume du Nord

Il prendra le nom d’Henri 1er.

2 Juin 1844 Départ pour l’exil de Charles Rivière Hérard.

2 Juin 1935 Référendum sur la Constitution de 1935

A travers ce référendum, la Constitution fut ratifiée et un nouveau de cinq ans fut accordé au président Vincent.

2 Juin 1992 Nomination de Marc L. Bazin comme premier ministre

Ce choix fut ratifié par le Sénat le 4 Juin et le 10 par la chambre des Députés. A son investiture, le 19 juin, à part

celle du Nonce apostolique, on ne relève la présence d’aucun diplomate étranger.

———————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« Il ne s’agit pas de ce que tu regardes, mais de ce que tu vois.»

Henry David Thoreau

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte-Blandine

Morte en 177 à Lyon, Blandine subit le martyre. Après avoir été livrée aux lions qui l’épargnèrent, elle fut placée sur un siège ardent puis mise dans un filet et livrée à un taureau sauvage avant d’être achevée par le glaive. Les Blandine sont affectives et volontaires. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 7.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 02 Juin 2017 Premier Quartier

Vendredi 09 Juin 2017 Pleine Lune

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Zatrap/ Ti koka «Kwaze le 8»

Pour découvrir la musique de Zatrap/ Ti koka «Kwaze le 8»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=jlWa_Xwobrw

Pour reprendre Ti Coca, bienvenue en Haïti, chers visiteurs.

On se doit d’être accueillant envers nos touristes, c’est sur mais aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux.

——————————————————————————————————————————-

Dans les départements de l’Ouest, du Centre et du Sud-est- Jusqu’au 15 Juin

Lancement de la Quinzaine Internationale Handicap et Culture

La 2e édition de la « Quinzaine Internationale Handicap et Culture » avec des artistes haïtiens et étrangers

La Quinzaine internationale Handicap et Culture est un espace d’expression artistique et culturel innovant, qui entend mettre en valeur le talent des jeunes artistes handicapés et non handicapés par l’échange entre différentes cultures. Cet évènement sert aussi de prétexte pour former de nouveaux acteurs et des constructeurs de marionnettes via des ateliers de formation. Par ailleurs, l’auditoire pourra apprécier des spectacles de contes et de chants traditionnels et de théâtre d’artistes professionnels en situation de handicap.

——————————————————————————————-

Dans plusieurs clacs et bibliothèques- Jusqu’au 16 Juin

Quinzaine du livre

Dans le cadre de la 23eme édition de livres en folie

Le public est invité a rencontre les invites d’honneur et d’autres auteurs qui seront en signature, participer à des causeries et suivre des conférences sur plusieurs thématiques.

Aujourd’hui

11h

Bibliothèque nationale conférence avec Lyonel Trouillot

IFH-5h

Causerie autour de Markenzy Orcel

IFH-6h

L’écriture de la nouvelle avec Emmelie Prophète, Evelyne Trouillot, Kettly Mars

———————————————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

2 Juin 1537 Le pape déclare que les Amérindiens sont des êtres humains

Le pape Paul III proclame que les Amérindiens sont « vraiment des hommes », qu’ils ne devraient pas être soumis à l’esclavage et qu’ils sont aptes à recevoir la foi catholique.

2 Juin 1740 Naissance du Marquis de Sade

Alphonse-François de Sade est un écrivain français, philosophe, libertin et athée, plus connu sous le nom de marquis de Sade. En 1772, il est accusé d’empoisonnement sur une prostituée. Il s’enfuit en Italie mais il est repris et est finalement enfermé au donjon de Vincennes. C’est en prison qu’il écrit et fait publier

1785 ‘Les infortunes de la vertu’

1791 il publie ‘Justine ou les malheurs de la vertu’

Il vécut 74 ans et en passa 30 en prison.

Il est décédé le 2 décembre 1814 à Charenton en France.

C’est à partir de son nom qu’on a forgé les mots sadisme et sadique.

2 Juin 1835 Naissance de Pie X

Pie X, né Giuseppe Sarto le 2 juin 1835, mort le 20 août 1914 à Rome,

Il fut pape du 4 août 1903 à sa mort. Il a été béatifié le 3 juin 1951 et canonisé le 29 mai 1954.

2 Juin 1896 Guglielmo Marconi reçoit un brevet pour la radio

2 Juin 1956 Naissance de Mark Lewis Polansky, astronaute de nationalité américaine.

Il a à ses actifs deux vols spatiaux:

Vingt-troisième vol Atlantis. L’équipage continuera la tâche de construction et d’augmentation de capacité de la station spatiale internationale en livrant le module de laboratoire des États-Unis.

L’équipage de Discovery est commandé par Mark Polansky, âgé de 50 ans et dont il s’agit du deuxième vol spatial. Il est secondé par le pilote William Oefelein, un « bleu » de l’espace.

D’après un décompte effectué par la Cité de l’espace, Mark Lewis Polansky est devenu le 1000ème membre d’équipage depuis le premier, Youri Gagarine. Ce cap symbolique a été franchi le 10 décembre 2006, alors qu’il s’envolait à bord de la mission spatiale STS-116.

Pour ces 1000 membres d’une mission spatiale, voici quelques chiffres remarquables ou surprenants :

446 personnes différentes dont 99 Russes, 280 Américains, trois Chinois, 64 d’autres nationalités dont 31 Européens.

Depuis 1984, année où Marc Garneau est devenu le premier Canadien à voler dans l’espace, huit Canadiens ont voyagé à bord de la navette spatiale de la NASA dans le cadre des 11 missions spatiales.

158 astronautes sont sortis dans le vide spatial durant leur mission (sortie extravéhiculaire)

Le plus âgé au moment de son vol avait 78 ans (John Glenn).

Sur ces 446 personnes, 44 femmes dont une Française (Claudie Haigneré, marraine de la Cité de l’espace) le plus jeune au moment de son vol avait 25 ans (Guerman Titov).

Malheureusement, 18 ont perdu la vie en mission.

2 Juin 1987 Décès de Sammy Kaye, chef d’orchestre populaire américain considéré comme l’un des rois du swing

Il a dirigé l’un des orchestres les plus populaires avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à la fin des années 50. En 1935 sa formation devenait célèbre d’un bout à l’autre de l’Amérique en jouant en direct à la radio. Le 7 décembre 1941, des millions d’Américains étaient à l’écoute d’une de ses émissions diffusées par NBC lorsqu’est parvenue la nouvelle du bombardement de Pearl Harbour. Rentré chez lui, il a composé en quelques jours une de ses chansons les plus fameuses, Remember Pearl Harbour, qui s’est vendue à un million d’exemplaires. Il aimait faire participer ses auditeurs qu’il invitait à monter sur scène pour diriger l’orchestre à sa place.

2 Juin 2008 Décès de Bo Diddley, guitariste américain

Bo Diddley meurt à l’âge de 79 ans, d’un arrêt cardiaque dans sa maison d’Archer, en Floride.

Une page de la genèse du rock n’roll se tourne avec le décès du guitariste américain Bo Diddley, cité parmi les influences essentielles de la transition du rythm and blues vers ce qui a été le phénomène musical majeur de la seconde moitié du XXe siècle.

Né Otha Ellas Bates le 30 décembre 1928 à McComb, au Mississipi, devenu Ellas McDaniel Diddley puis Bo Diddley, il était considéré comme l’un des «créateurs» du rock n’roll, aux côtés de géants comme Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis ou Little Richard; sa musique est réputée avoir influencé Presley, Jimi Hendrix et de nombreux groupes de rock anglais, en premier lieu les Rolling Stones.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /