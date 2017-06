Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les mauvais influx d’Uranus risquent de jeter le trouble dans votre vie amoureuse. Vous commencerez à douter de vos sentiments et de ceux de votre conjoint ou partenaire. Pourquoi ne pas chercher à raviver votre flamme en vous absentant quelque temps ? Célibataire, des rencontres auront lieu, mais celles-ci se feront sous le signe du calme et de la lucidité, ce qui peut être d’ailleurs un gage de sérieux et de longévité.

Argent

Votre sens de l’opportunité, bien aiguisé par l’action de Jupiter, vous permettra de compter sur une certaine chance financière aujourd’hui. Mais prenez garde à ne pas sortir de la légalité, et sachez refuser les offres douteuses sur ce plan.

Santé

Avec Neptune en bonne position dans votre Ciel, vous jouirez d’un tonus excellent. Mais vous devriez vous aérer davantage. Sachez que des promenades en plein air vous feraient le plus grand bien et qu’elles calmeraient efficacement vos angoisses diffuses.

Travail

Les astres Neptune et Pluton faciliteront vos activités : on vous approuvera, et les satisfactions professionnelles vous encourageront à travailler d’arrache-pied sans éprouver la moindre fatigue.

Citation

L’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise (Montaigne).

Famille/foyer

Petits problèmes possibles en famille. Si vous avez des enfants, il vous faudra les surveiller de plus près et les aider dans leurs études ou leurs sports.

Vie sociale

Ne cherchez pas à obtenir certains avantages par des promesses que vous êtes pratiquement sûr de ne pas pouvoir tenir. Soyez d’une probité irréprochable, sinon Jupiter veillera à vous infliger une punition.

Nombre chance

240

Clin d’oeil

Prenez garde aux désillusions provoquées par un excès de confiance.

TAUREAU

Amour

Si votre vie conjugale est très fragile, cette journée risque d’être éprouvante, sans être catastrophique. Mais si votre entente avec votre partenaire est solide, vous saurez rester complices malgré des petites dissensions possibles concernant le travail ou les relations avec la famille. Beaucoup de célibataires commenceront ce jour à vivre une romance amoureuse qui leur procurera d’immenses satisfactions. Il y aura aussi du mariage dans l’air !

Argent

Cet aspect de Pluton vous rendra fort impatient de régler vos problèmes pécuniaires. Seulement, à vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de commettre de belles erreurs. Le plus sage serait de procéder à faire des coupes sombres dans vos dépenses envisagées et à essayer de gagner un peu plus d’argent en exploitant vos dons spécifiques.

Santé

Soignez vos jambes, en évitant tout ce qui peut ralentir la circulation sanguine dans ces parties du corps : chaussures, chaussettes ou collants trop serrés. Tenez-vous à l’écart de toutes les sources de chaleur, notamment le chauffage par le sol, les bains trop chauds, l’exposition prolongée au soleil.

Travail

Cette configuration astrale vous permettra d’obtenir une bourse, ou d’effectuer un voyage d’études d’une importance capitale pour votre avenir professionnel. Cependant, la réalisation de ce projet vous obligera à de gros sacrifices dans d’autres domaines. Bon rendement pour ceux qui travaillent.

Citation

Si tu es noble avec un homme plein de noblesse, il te sera tout acquis ; si c’est avec un être vil, il se retournera contre toi ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Pour la plus grande joie de vos proches, vous avez décidé d’oublier vos préoccupations extérieures pour partager vos loisirs avec eux. C’est sans doute à Vénus que vous devez cette excellente initiative. Cette planète vous promet des relations familiales pleines de tendresse et de complicité.

Vie sociale

Attention à une tendance aux simplifications extrêmes ! N’essayez pas de coller des étiquettes sur les personnes qui vous entourent, en refusant de voir la complexité de leur personnalité. Du fait de cette propension, vous risquez d’être confronté à une situation difficile aujourd’hui.

Nombre chance

770

Clin d’oeil

Ne manquez pas de tirer le meilleur parti de chaque situation.

GEMEAUX

Amour

S’il y a eu des problèmes avec le conjoint ou partenaire, cette journée sera bien le moment de faire les premiers pas et de mettre les choses au point après un malentendu. Vous saurez trouver les mots justes et toucher le coeur de l’autre, surtout si vous décidez de sortir de votre réserve habituelle. Célibataire, vous serez, en principe, particulièrement honoré des dieux – ou plutôt des astres – en ce qui concerne vos affaires de coeur. Une rencontre décisive pourra vous combler de bonheur.

Argent

Ceux d’entre vous qui ont eu du mal à gérer leur budget ces derniers temps devraient mieux s’en sortir grâce à Vénus. Attention, cependant, à Pluton mal aspecté, qui pourra vous mettre dans l’obligation de faire des dépenses imprévues pour votre domicile ou vos proches.

Santé

Saturne vous rappellera qu’il est temps de penser à renforcer votre énergie vitale. Faites-le avec une alimentation équilibrée et de bonnes nuits, qui feront du bien à votre corps autant qu’à votre tête. Le plus ? Une séance de magnétisme ou de relaxation, pour vous requinquer, tout en douceur. Si vous en avez le courage, un peu de sport ne vous fera pas de mal.

Travail

Dans le domaine professionnel, avancez avec prudence. On cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. Certains de vos collègues essaieront même de nuire à votre réputation. Vigilance !

Citation

La préméditation de la mort est préméditation de la liberté… Le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et contrainte (Montaigne).

Famille/foyer

Avec la planète Mercure en bonne position dans votre ciel, vous aurez des échanges très constructifs avec les membres de votre famille. Mais vous serez tellement prêt à rendre service que certains en abuseront. Sachez être bon sans être débonnaire, être serviable sans être une vache à lait.

Vie sociale

Vous sentant beaucoup plus ouvert et expansif que d’habitude, vous aurez besoin de voir de nouvelles têtes et d’élargir vos horizons. Un petit voyage à l’étranger vous ferait le plus grand bien. Voilà qui vous permettrait, en plus, d’oublier momentanément vos soucis et de remettre tous vos problèmes dans leurs propres perspectives.

Nombre chance

910

Clin d’oeil

N’ayez pas de regrets inutiles : ce qui est fait est fait !

CANCER

Amour

Très sûr de vous, vous risquez cette fois de mettre mal à l’aise votre conjoint ou partenaire. Il ne vous sera pas facile de vous montrer moins dominateur. Mais dites-vous que l’être que vous aimez, bien qu’admiratif de votre tempérament, ressentira le besoin de pouvoir respirer plus librement ! Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive cette fois. Mais vous devrez ouvrir grand vos yeux et vos oreilles !

Argent

Evitez les opérations financières trop risquées. Vous manquerez d’objectivité, et vous aurez tendance à vouloir brûler les étapes. Autant d’éléments jouant en votre défaveur et qui pourraient vous valoir de sérieux déboires.

Santé

Si vous êtes sur les nerfs, comme ce sera probable cette fois vu la position inconfortable de Vénus, inutile d’en rajouter avec du café ou du thé, qui ne feraient que vous exciter davantage. Optez au contraire pour des tisanes apaisantes, que vous compléterez avec des plages de détente régulières près de la nature, pour vous aérer le corps, mais aussi l’esprit.

Travail

Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très bien et vous permettront d’établir des contacts utiles à votre expansion. Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts, à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée.

Citation

L’attendu n’arrive point, c’est l’inattendu qui se présente (Euripide).

Famille/foyer

Vous serez plus décidé à tenir fermement les rênes du foyer. A la faveur du bel aspect de la Lune, vous prendrez une excellente décision concernant votre vie familiale.

Vie sociale

L’effet le plus palpable de l’aspect harmonique d’Uranus aujourd’hui sera un accroissement de la vitalité, à l’origine d’une plus grande confiance en soi-même et d’une vision plus optimiste de la vie. De la sorte, les natifs concernés auront une plus grande envie qu’à l’habitude de sa manifester, de s’extérioriser et de s’épanouir dans la sphère des loisirs notamment.

Nombre chance

238

Clin d’oeil

Il est grand temps de vous imposer une discipline de travail rationnelle.

LION

Amour

La bonne position de Jupiter dans votre Ciel vous donnera un bel équilibre conjugal, qui ne sera guère perturbé par les écarts des autres. Vous serez pur et dur, désespérément incorruptible. Vous resterez indifférent aux orages que vous pourriez susciter chez les autres, amoureux transis ou femmes coquettes. Célibataire, les bons aspects de Mars favoriseront l’attirance sexuelle. Les succès seront grands auprès de l’autre sexe. Quelle que soit votre situation actuelle, vous ressentirez le besoin viscéral de vous réaliser sur le plan amoureux.

Argent

Vous aurez tout intérêt à noter soigneusement toutes vos dépenses, même si cela vous demande un terrible effort. Vous éviterez ainsi de gros problèmes d’argent à la fin du mois. Allez, prenez la peine d’essayer !

Santé

Les secteurs de santé de votre thème n’étant influencés par aucune planète, vous bénéficierez d’un bon équilibre en ce moment. Et Mars vous dotera d’un dynamisme sans faille.

Travail

Si vous rencontrez un obstacle dans votre travail, ce sera pour vous l’occasion de découvrir une solution à laquelle personne n’avait pensé. Ainsi souvent « le bonheur naît du malheur » (Lao-Tseu).

Citation

Le remède au mal consiste parfois à oublier le mal et à oublier le remède (Baltasar Gracian).

Famille/foyer

Vous ressentirez le besoin d’être entouré et apprécié. Vous essaierez de vous tenir disponible pour vos proches et de leur rendre la vie agréable de mille façons. On ne pourrait qu’applaudir vos bonnes intentions et dispositions, et l’on vous souhaite de réussir dans cette entreprise.

Vie sociale

L’amitié tiendra un rôle essentiel dans votre vie. Vous passerez peut-être plus de temps avec vos copains qu’avec votre famille. Pour certains natifs du signe, un amour pourrait prendre une tournure amicale.

Nombre chance

641

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à déclencher les forces que vous ne pourrez maîtriser.

VIERGE

Amour

Tenez ferme : ne vous laissez pas ébranler par les turbulences qui secoueront votre Ciel sentimental. Ce ne seront que des bourrasques plutôt que des tornades, et il suffirait d’un peu de bon sens et de tolérance pour que tout redevienne calme. Dans un certain sens, ces coups de vent seront bénéfiques – rien de tel pour réveiller un amour heureux mais qui s’endort !

Argent

Vous aurez des problèmes matériels à résoudre, comme tout le monde ; mais ils seront sans gravité. D’ailleurs, en cette journée, vous aurez la possibilité de réaliser une opération des plus fructueuses. Avant la fin de la journée, quelques-uns d’entre vous obtiendront une substantielle prime quelconque. Voilà qui vous permettra d’améliorer sensiblement votre pouvoir d’achat.

Santé

Du sport, oui, mais sans trop forcer : voilà ce qu’il vous faut. Faites de la gymnastique douce, du stretching, de la natation… La danse peut être aussi une véritable passion ; seulement, pour que cette activité physique vous soit vraiment profitable, il est indispensable que vous la pratiquiez très régulièrement et non épisodiquement ; c’est sur l’assiduité aux cours que devront porter tous vos efforts.

Travail

Dans votre travail, vous devrez vous discipliner et prendre un certain recul de façon à préparer le terrain pour des développements futurs. Il faudra écarter tout ce qui peut vous distraire de vos tâches et vous concentrer sur des objectifs précis. Il y aura des efforts à faire, mais ils seront payants en fin de compte.

Citation

L’opulence a sa misère ; elle est lâche et tient à la vie (Euripide).

Famille/foyer

La présence de Jupiter, planète bénéfique, pourra avoir un impact sur le secteur de la famille, notamment en favorisant une amélioration de vos relations avec vos frères ou soeurs, qui se montreront compréhensifs et prêts à vous aider.

Vie sociale

Votre sensibilité sera très vive, et vous éprouverez le besoin de vous sentir très entouré. Pourtant, n’idéalisez pas trop les amis de rencontre ; pour le moment vous aurez vraiment trop tendance à voir les personnes sous une lumière irréelle.

Nombre chance

738

Clin d’oeil

Écoutez patiemment les arguments d’autrui ; cela vous sera très instructif et profitable.

BALANCE

Amour

Cette fois, l’amour ne sera sans doute pas au centre de vos préoccupations. Certes, le passage de plusieurs planètes va réveiller votre envie de briller, de séduire, et certains d’entre vous pourront alors faire une rencontre émoustillante si leur coeur est libre. Natifs vivant en couple, vous ne serez pas faciles à vivre : préoccupés par votre vie professionnelle et l’évolution de votre destin, vous n’accorderez pas beaucoup d’attention à votre conjoint. Faites un effort, sans quoi ce dernier risque de se sentir délaissé et de déprimer.

Argent

Vos finances ne connaîtront pas de variations notoires. Avec l’appui de la planète Pluton, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable.

Santé

Vu cet environnement astral, vous n’aurez en principe rien à craindre côté santé. En effet, vous bénéficierez d’une protection astrale sans faille. Attention quand même à la Lune, qui pourra vous pousser à trop en faire en matière de régime ou de sport. Un mot d’ordre : traitez-vous avec douceur, car « Trop de bien est un mal » (proverbe général).

Travail

Dans votre métier, vous aurez des perspectives favorables pour vous réaliser dans une optique plus large et plus indépendante. Faites tout de même attention à votre impulsivité. Agissez toujours après mûre réflexion.

Citation

Mieux vaut moineau en cage que poule d’eau qui vague (proverbe russe).

Famille/foyer

Des questions d’héritage pourront déclencher des heurts au sein de la famille, car certains de vos proches, plus à tort qu’à raison, auront l’impression de se faire déposséder. Résolvez immédiatement ce problème.

Vie sociale

Vous allez voir sous un jour très différent un copain ou un collègue, et cela fera progresser fortement vos sentiments envers lui. N’hésitez pas à dire que vous reconnaissez avoir commis une erreur autrefois et que vous êtes maintenant prêt à la réparer : ces moments sont moins désagréables qu’on ne le croit et permettent d’améliorer sensiblement les choses.

Nombre chance

887

Clin d’oeil

Assurez-vous que vos idées ne sont pas le fruit de votre imagination.

SCORPION

Amour

Célibataires, vous traînerez vos pas partout à la recherche de l’âme soeur. Mais vous serez souvent maladroits, vous manquerez de naturel et de patience. Si l’on vous rejette, vous aurez des réactions brusques qui consommeront d’emblée la rupture. Faites preuve de calme, d’aisance et même parfois d’une certaine désinvolture. Cela marchera ! Avec Vénus et Jupiter dans votre camp, vous vous arrangerez pour faire régner une ambiance à la fois chaleureuse et très sensuelle dans votre vie de couple.

Argent

Vous serez bien inspiré dans vos transactions financières. N’hésitez pas à agir dans le domaine des placements et des obligations. De plus, vous bénéficierez d’une chance au jeu bien plus grande qu’à l’habitude.

Santé

Mars vous conseillera de ne pas vous laisser rouiller. Pratiquez un peu de sport, même si votre emploi du temps est déjà très chargé. Eliminez les déchets de votre organisme en buvant beaucoup d’eau plate entre les repas. Essayez de passer de bonnes nuits ; c’est très important pour vous.

Travail

Faites un effort pour dominer votre susceptibilité. Si vos collègues vous adressent des critiques, vous ne les supporterez pas, et vous vous retrouverez à couteaux tirés avec eux. Il faudra y mettre du vôtre !

Citation

L’homme vanne les fautes du voisin comme de la balle (Dhammapada).

Famille/foyer

Vous serez ouvert au dialogue, vous aimerez discuter avec votre conjoint et vos enfants, et vous échafauderez en commun des tas de projets d’avenir. En un mot, l’harmonie et la complicité régneront au foyer.

Vie sociale

Les choses et les gens viendront à vous tout naturellement, ce qui vous fera passer des moments agréables. Les sorties, les invitations et tout ce qui peut vous faire rêver seront sous les influences des plus favorables.

Nombre chance

464

Clin d’oeil

Ne vous contentez pas de bonnes résolutions ; mettez-les en pratique.

SAGITTAIRE

Amour

Vous n’avez guère été à la fête ces derniers temps. Stressé, en butte à des difficultés de communication avec votre conjoint ou partenaire, vous aviez l’impression d’être incompris, mal aimé. Heureusement, cette journée s’annonce plus détendue. Vous réussirez à renouer le dialogue avec l’homme (la femme) de votre vie, et le bonheur sera au rendez-vous. La Lune en cet aspect se fera complice des célibataires. Elle provoquera chez eux des élans inhabituels, et leur ménagera une rencontre excitante, agréable, peut-être même un bon coup de foudre.

Argent

Trois astres influençant le secteur argent pourront par moments vous jouer des tours. Vous aurez donc intérêt à rester vigilant et à ne pas vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si vous vous montrez raisonnable, Saturne vous inclinera à rééquilibrer votre budget, voire à vous lancer dans des investissements rentables.

Santé

Vos secteurs de santé ne sont influencés par aucune planète en ce moment, ce qui vous promet une journée facile. Si vous souffrez d’une maladie chronique, ce Ciel paisible va vous aider à améliorer votre état. Le changement de position de Jupiter pourra en outre jouer un rôle favorable. Jupiter étant, entre autres, la planète de la médecine et des médecins, cela indique que vous allez trouver un nouveau traitement ou un médecin capable de mieux vous soigner.

Travail

Aucun événement notable ne devrait marquer votre vie professionnelle. Vous vous attacherez à régler une question restée en suspens depuis quelques semaines et, pour le reste, vous vous contenterez d’expédier les affaires courantes.

Citation

Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas moins de leur humeur que de la fortune (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Journée facile à vivre en famille sous l’aile de la bonne planète Vénus. Vous réagirez positivement en face de tout problème qui se posera dans votre vie familiale. Très accommodant, vous saurez arrondir les angles et aider chacun dans votre entourage à se sentir bien dans sa peau.

Vie sociale

Méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer ce jour : ils risquent de vous entraîner dans des aventures dangereuses. Ne prenez pas ce qu’ils vous raconteront pour argent comptant, car il y aura de la tricherie dans l’air, et vous serez plus porté à la crédulité que d’habitude.

Nombre chance

794

Clin d’oeil

Ne réagissez pas avec trop d’émotivité aux événements.

CAPRICORNE

Amour

Sous l’influence de Saturne bien aspecté, l’amour conjugal grandira en ce moment. Pensez à un petit cadeau pour votre conjoint ou partenaire. Faites preuve de bon goût et ayez du flair pour trouver ce qui saura plaire et ce qui correspondra aux désirs de l’être aimé. Célibataire, les dieux de l’amour vous protégeront. Vénus permettra de vous annoncer une journée favorable sur le plan amoureux. Solitaire, vous ne le resterez sans doute plus longtemps. Ouvrez l’oeil, celui ou celle que vous attendez ne sera pas loin.

Argent

C’est avec intelligence et bon sens que vous gérerez les finances familiales. Votre conjoint sera obligé de vous féliciter à ce sujet, même s’il est en désaccord avec vous pour d’autres questions.

Santé

Vous serez en excellente forme physique, ce qui constituera un atout de poids pour bien réagir aux petits problèmes possibles dans votre vie privée, professionnelle ou autre. Votre bonne résistance physique vous permettra de faire face sans affolement aux difficultés, et donc de les résoudre plus efficacement.

Travail

Vie professionnelle stable et sans histoire. Vénus vous protégera efficacement. Vos relations avec vos collègues seront dans l’ensemble harmonieuses et agréables, et vous prendrez plaisir à ce que vous avez à faire.

Citation

Le bon musulman évite de se mêler de ce qui ne le regarde pas (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous vous préoccuperez beaucoup de votre cadre de vie, et songerez déjà à vos prochaines vacances. S’il y a un déménagement ou l’achat d’une résidence secondaire, vos proches prendront un réel plaisir à résoudre avec vous les problèmes pratiques qui pourraient se présenter, ou bien à créer un cadre à votre goût commun.

Vie sociale

Vous impressionnerez favorablement votre public si vous n’avez pas peur d’afficher vos opinions. Mais ne sombrez pas dans le dogmatisme. Et n’oubliez pas ce proverbe chinois : « Laisse toujours une petite place à l’erreur ».

Nombre chance

557

Clin d’oeil

Ne laissez pas vos parents ou beaux-parents le soin de régler vos problèmes domestiques.

VERSEAU

Amour

Dans les relations de couple, les tensions commenceront à s’estomper grâce au concours de Mercure. Vous vous rapprocherez de l’être cher, et vos sentiments seront plus solides. Vous serez parfaitement maître de vos émotions, plus lucide aussi, ce qui vous permettra de régler vos problèmes conjugaux en dehors de toute passion aveugle. Célibataire, ce cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan amoureux. Une rencontre importante pourrait bien vous surprendre !

Argent

De bonnes influences sur le plan financier, qui vous permettront de remonter la pente. A condition de ne pas vous précipiter aussitôt dans les magasins ! Songez à faire des économies, même si vous trouverez cela extrêmement difficile.

Santé

Veillez à votre alimentation et ne négligez pas les exercices physiques si vous voulez être en mesure de réaliser vos chers projets. Un moteur mal huilé pourrait-il bien tourner ? C’est si simple que cela !

Travail

Jupiter vous placera devant une situation complexe où les obstacles ne manqueront pas. Votre vie professionnelle pourrait soudain voler en éclats dans sa structure actuelle. Ne faites rien en tout cas de votre propre chef pour provoquer une orientation nouvelle : le moment n’y sera pas très propice et vous n’auriez guère de satisfaction en changeant sur un coup de tête. Ne vous engagez que sur des bases parfaitement claires et précises, et faites soigneusement le point avant de vous emballer.

Citation

Qui veut être riche au bout de l’an sera pendu à la Saint-Jean (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Le foyer sera bien influencé, et vous devriez vivre en bonne entente avec le conjoint et les enfants. Vous réglerez les petits problèmes domestiques en un tour de main.

Vie sociale

Vous êtes brouillé avec un vieux copain, pour une bêtise, de surcroît ? Jupiter au mieux de sa forme est formel : la réconciliation est pour l’instant. Il ne vous reste plus qu’à prendre votre téléphone !

Nombre chance

843

Clin d’oeil

En face d’interlocuteurs récalcitrants, misez sur le dialogue : pour parvenir à un accord, on n’a pas trouvé mieux !

POISSONS

Amour

Calme plat dans la vie de couple. Pas de grande passion en vue, pas de disputes homériques non plus. Simplement, un quotidien sans histoire, que vous pourrez modeler à votre goût. Célibataire, cette journée semble fertile en événements amoureux. Les rencontres seront nombreuses, et les infidélités probablement très fréquentes. Mais il ne faudra en tirer de conclusions hâtives, car tout cela n’entraînera peut-être pas des conséquences palpables ou durables.

Argent

Pensez à développer vos relations dans les diverses administrations et organismes : vous y récolterez des protections efficaces en temps voulu. Les rapports avec l’étranger devront exiger votre plus grande attention en cette journée. La chance ne sera pas absente de votre Ciel astral et vous offrira des occasions avantageuses sur lesquelles vous ne comptiez plus.

Santé

Ambiance astrale tonique. Vous vous sentirez bien. Retrouvant votre tonus et votre belle vitalité, vous partirez à l’assaut des montagnes et des vallées. Pourquoi ne pas partir quelque temps en voyage ? Cela vous permettrait de vous détendre et de bien vous amuser.

Travail

Vous pourriez vous retrouver très isolé dans votre milieu professionnel, et vous vous sentirez souvent incompris. Malgré tout, ne cédez pas aux pressions extérieures. Les circonstances finiront par vous donner raison. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Quand les hommes sont ensemble, ils s’écoutent ; les femmes et les filles se regardent (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les relations avec vos proches risquent par moments de devenir franchement agressives. Ne jetez pas d’huile sur le feu si des discussions éclatent ! Vos enfants seront par moments assez difficiles à contrôler ; faites régner une bonne discipline, sans pour autant vous montrer déraisonnablement exigeant.

Vie sociale

Malgré tous vos efforts pour protéger votre jardin secret, vous ne pourrez empêcher certaines personnes de votre entourage de vous poser des questions indiscrètes. Si elles vont trop loin, n’hésitez pas à gueuler.

Nombre chance

678

Clin d’oeil

Distrayez-vous tout bonnement, sans arrière-pensée.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov