Haïti – France : 2e Sommet Européen de la diaspora haïtienne

Source HL/ HaïtiLibre

Les associations « Action Contre la Précarité et l’Exclusion en France » (ACPE-France), Association Internationale des Étincelles d’Amour (AIED’A) et leurs partenaires présentent le 2ème Sommet Européen de la diaspora haïtienne, qui se tiendra le samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 à la Bourse départementale du travail de la Seine Saint Denis, situé au 1 Rue de la Libération, 93000 Bobigny, France

Programme :

Samedi 3 juin 2017 à partir de 8h00 du matin :

Expositions – Vente signature – Ateliers – Conférences-débats sur la problématique de l’intégration de la diaspora en Haïti et dans les pays d’accueil – projections, dont le documentaire de Valéry Numa « Destination Brésil » – Animation musicale etc …

– Panel dynamique avec :

Me Eric Sauray, Docteur en Droit et avocat au Barreau du Val d’Oise (France) ;

Jean Audan Catel Président du parti politique PSUH (Haïti / France) ;

Mme. Gracieuse Paget-Blanc Psychologue et responsable d’association (France) ;

Jean Ernst Metellus étudiant en recherche doctorale, Ambassadeur du Gouvernement Jeunesse Haïti (France) ;

Député de Pétion ville Jerry Tardieu, Président du groupe d’amitié France-Haïti (Haïti) ;

Jean Lavalasse Historien Documentaliste (Belgique) ;

Gérard Bissainthe, ancien et Premier Secrétaire d’État de la Diaspora haïtienne (USA / France) ;

Jacques Nesi journaliste et politicologue (France) ;

Jean David Prophète Entrepreneur (Canada) ;

Monel Casimir Physicien / Chercheur et Consultant à l’Unesco (France) ;

Valéry Numa Jounaliste, Producteur, Réalisateur et Entrepreneur (Haïti) ;

Louis-Gérald Gilles Médecin, Ancien Sénateur Lavalas (Haïti) ;

Eric Jean-baptiste (Père Éternel Loto) Entrepreneur et ancien candidat à la présidentielle haïtienne (Haïti) ;

Patrick Pierre-Louis Pasteur Théologien (France).

Animation musicale à partir de 19h30 assurée par les artistes :

Julien Marckenzy Beljean ;

Landee Milien aka ;

Mme Deen chanteuse ;

Groupe Tiaka.

Dimanche 4 juin à partir de 14h00 :

Grande première du film: Bye bye Papa en présence du Réalisateur haïtien Valéry NUMA.

