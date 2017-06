Haïti : Alerte sur l’exploitation anarchique des coraux des fonds marins

P-au-P, 1er juin 2017 [AlterPresse] — Le Ministère de l’environnement (Me) et celui de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (Marndr) dénoncent des individus mal intentionnés qui seraient en train d’exploiter les coraux des fonds marins d’Haïti.

« Toute démarche visant à l’exploitation de nos ressources naturelles à des fins commerciales est illégale et expose tous ceux et celles qui s’y adonnent à des sanctions exemplaires », rappellent-ils, dans un communiqué en date du 30 mai 2017 et transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Ils indiquent que des instructions ont été passées aux services concernés des deux ministères et aux autorités judiciaires pour qu’ils sévissent avec la plus grande rigueur contre les contrevenantes et contrevenants.

Le Kolektif jistis min (Collectif Justice Mines) avait alerté…………………..…lire la suite sur alterpresse.org