Haïti – Décès: Vivianne Gauthier, icône de la danse nous a quitté à 99 ans

Vivianne Gauthier, icône de la danse traditionnelle haïtienne est décédé à l’age de 99 ans. A 19 ans, après avoir bouclé ses études, malgré la réticence de ses parents, elle a tenue tête et donné libre cours à sa passion qui était la danse, passion datant de son enfance.

De 1938 à 1948, Vivianne Gauthier a été enseignante chez les Sœurs de la Sagesse. Elle laissera l’enseignement au profit de l’entreprise d’État, Loterie de l’État haïtien (LEH), elle a passé 21 ans au sein de l’institution, consacrant ses après-midi à la danse.

En 1950, elle a fondée l’école de danse Vivianne Gauthier. En 1971 son talent devient connu en sol européen.

Le Chef de l’État, Jovenel Moïse salue une danseuse passionnée, méticuleuse, avec plus de 60 ans de carrière ; une enseignante majeure qui a consacré une grande partie de sa vie à accompagner plusieurs générations de danseurs et de danseuses haïtiens, dans son école qui porte son nom : École de danse Vivianne Gauthier. Il revient désormais à tous ces jeunes danseurs et danseuses de perpétuer la mémoire de cette grande dame de la culture haïtienne.

« Je salue le départ, à 99 ans, de l’icône de la danse, Vivianne Gauthier. Sympathies à sa famille, à ses amis et à la communauté culturelle, » a déclaré le Président Jovenel Moïse.

Vivianne Gauthier dont la vivacité et le savoir-faire restent un modèle à suivre, n’a jamais cessé, malgré son âge, de participer avec une remarquable ténacité à la formation de la jeunesse et à la promotion de la danse traditionnelle en particulier et de la culture haïtienne en général.

C'est avec une profonde tristesse que le Premier ministre, M. Jack Guy Lafontant, a appris la disparition de la danseuse et enseignante Vivianne Gauthier, à l'âge de 99 ans. « Elle aura marqué l'histoire de la danse haïtienne. Pendant 67 ans, elle a formé