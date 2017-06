Haïti-Société-Langue : Le créole haïtien dispose d’une nouvelle orthographe

Source Texte : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Anderson Elien | hpnhaiti.com

Cette résolution qui reconduit l’alphabet de 1979 qui reconnait 32 phonèmes dans la langue créole, est constituée de neuf dispositions comprenant 1) l’alphabet du créole ainsi présenté : (a, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, i, m, n, ng, o, ô, on, ou, oun, p, r, s, t, ui, v, w, y, z) ; 2) les formes longues et courtes ; 3) l’apostrophe et tiret ; 4) l’orthographe des noms propres de personne ; 5) les noms propres des villes et rues, 6) la façon dont il faut utiliser les graphèmes « r » et « w » ; 7) les accents.

La disposition 8 précise que le créole utilise tous les symboles internationaux et les lettres en provenance d’autres systèmes alphabétiques servant dans le domaine scientifique. Enfin, la disposition 9 fait mention des noms des différents signes de ponctuation.

Pour mieux parler et écrire le créole

Cette résolution qui porte les signatures de neuf des membres de l’Académie, notamment celles du pasteur Jean Pauris Jean-Baptiste, président du Conseil d’administration et de Marie Rodny Laurent Estéus, vice-présidente, doit désormais faciliter tous les travaux d’apprentissage en ce qui concerne la lecture et l’écriture du créole.

D’après les académiciens, ce travail d’importance capitale qui n’attend que l’action concrète du ministère de l’Éducation nationale et de toute la société pour être définitivement officiel, survient à partir d’un constat conduisant à diverses consultations et discutions en synergie avec le MENFP et en collaboration avec la Faculté linguistique appliquée (FLA).

Pour une école haïtienne créolisée

André Louis Samuel Estriplet, directeur du Centre de formation des cadres de l'éducation et membre de la coordination de la Direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) qui prenait