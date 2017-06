Haïti-Saison cyclonique : Les autorités annoncent des mesures

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Ce 1er juin marque le début de la nouvelle période cyclonique qui prendra fin le 30 novembre. Le pays garde encore un souvenir amer de l’ouragan Matthew. Alors que des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Haïti dernièrement inquiètent déjà la population civile dans presque tous les coins mais aussi les autorités au plus haut niveau de l’État.

Des pertes en vies humaines, des inondations, des disparus, des blessés, des plantations détruites et des têtes de bétail emportées par les eaux en furie, ont déjà été dénombrés par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) suite aux récentes intempéries.

Une situation inquiétante qui, selon le ministre de l’Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, prouve une fois de plus à quel point qu’il est donc urgent d’entreprendre des actions citoyennes concrètes en vue d’arriver à développer un meilleur rapport avec l’environnement.

Désolation et spectacles de mauvais goût

A travers les dix départements géographiques du pays, des familles pleurent encore leurs morts et disparus. C’est la tristesse, la consternation et le désespoir. Pendant ce temps, les autorités continuent à multiplier les forums et les ateliers sans suites utiles autour de l’environnement dans des hôtels de luxe de Port-au-Prince.

Il y a tant de familles qui vivent encore aujourd’hui les blessures physiques et les troubles psychologiques occasionnés par les inondations meurtrières de l’ouragan Matthew en octobre dernier et qui demeurent toujours vivaces.

Que faire enfin pour parer à la période cyclonique ?

C’est en effet l’interrogation de pas mal de citoyens qui croient que la nécessité de réfléchir à une meilleure gestion de l’environnement doit être au centre des débats. Les risques de catastrophes naturelles sont aujourd’hui plus significatifs. La situation devient de plus en plus préoccupante, notamment ………………………..lire la suite sur hpnhaiti.com