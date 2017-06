Championnat haïtien de football professionnel 2017 : Série d’ouverture/Journée 15. Suspense à tout va pour la 15e journée

Source Enock Néré | hpnhaiti.com

Cinq clubs se disputeront dimanche la première place du classement alors que neuf peuvent légitimement espérer jouer les play-offs. Tels sont les enjeux de la 15e journée de la série d’ouverture prévue dimanche. Du coup, le coup d’envoi de toutes les rencontres est programmé pour 4h de l’après-midi avec quelques duels explosifs dont un Tempête vs FICA qui s’avère être une finale avec comme enjeu une place en play-offs pour le vainqueur.

Le premier après le limogeage de Guilliano

Viré en milieu de semaine pour manque de résultats selon la version officielle, Guilliano Philippe devra se procurer un billet comme tout le monde pour assister dimanche à la dernière rencontre de son équipe en phase préliminaire de la série d’ouverture. Au complexe sportif de Morne-Blanc, le Racing FC accueillera la Juventus des Cayes dans une rencontre où les visiteurs ont encore une toute petite chance de disputer les play-offs. Certes, les visiteurs ne seront pas maîtres de leur destin dans cette course ultime aux play-offs, seulement une victoire leur permettrait de rester en stand-by dans l’attente que quelques concurrents ne fassent un mauvais pas lors de cette 15e soirée. À l’opposé, Clercant Clerjuste qui assure l’intérim sur le banc après le limogeage de Guilliano n’aura besoin que d’une victoire pour s’assurer l’une des deux places en or pour les play-offs en finissant en tête du classement.

Match à suspense à Saint-Marc

Après deux rencontres inquiétantes (défaite aux Gonaïves et nul 2-2 sur la pelouse du Cavaly) le Tempête tentera dimanche de renouer avec la victoire contre le détenteur de l’une des meilleures défenses de la compétition, FICA, avec comme enjeu une place en play-offs pour les deux formations. 6e au classement, le Tempête est pour le moment le dernier qualifié pour les plays-offs avant cette 15e journée. Seulement avec plus de six concurrents pour cette 6e place, il lui faudra battre le FICA, 3e pour la conserver. Quant au FICA, une défaite le placera dans une situation difficile d’autant qu’il n’a que 23 points. Mais il est déjà hors de la portée du Baltimore, de Ouanaminthe et du Racing Club Haïtien. Ses craintes ont pour nom FC Petit-Goâve, Juventus des Cayes et surtout son adversaire du jour, Tempête de Saint-Marc.

Real Hope en roue libre

Le Real Hope accueillera dimanche le FC Petit-Goâve au parc Résigné de Milot avec l’ambition lui aussi de s’assurer l’une des deux premières places du classement afin d’accéder directement aux demi-finales de la compétition. Déjà qualifiés, les hommes de Sonche Pierre veulent surtout éviter les matchs des quarts que doivent disputer les équipes terminant entre la 3e et la 6e place. Mais, voilà, le FC Petit-Goâve qui s’est payé la peau du leader dimanche pourrait nourrir encore l’ambition de prendre la dernière place qualificative pour les play-offs. Une place qualificative qu’il ne peut s’assurer qu’en dominant son adversaire du jour.

Des play-offs spéciaux

Des play-offs spéciaux

Le Real Hope et le Racing FC étant assuré de jouer les plays-offs, quatre places seront encore en jeu lors