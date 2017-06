Les titres de l’actualité du jeudi 1er juin 2017 sur Radio Vision 2000

Début, ce Jeudi, 1er Juin de la saison cyclonique qui prendra fin le 30 Novembre prochain. Les autorités concernées informent que des dispositions sont prises pour faire face aux éventuelles catastrophes.

Contrairement à l’annonce, mercredi, du ministre des affaires sociales au Sénat, l’installation des membres du conseil supérieur des salaires n’a pu avoir lieu ce jeudi. L’arrêté nommant ces derniers n’a même pas encore été publié, selon la médiatrice, Jocelyne Colimon Féthière.

Des responsables d’organisations syndicales annoncent la poursuite de la mobilisation pour contraindre les autorités concernées de faire droit à leurs revendications dont un salaire minimum de 800 gourdes. Ils mettent l’exécutif en garde contre toute idée de mettre sur pied le Conseil supérieur des salaires en dehors des normes.

Entretemps l’accès à l’usine « Prémium Apparel S.A » sur la route de l’aéroport a été interdit, ce jeudi, à de nombreux ouvriers qui dénoncent la décision des responsables de l’entreprise.

La manifestation de l’UNNOH a été émaillée d’incidents, ce jeudi, à la capitale. Les protestataires ont brisé les vitres de plusieurs véhicules, défoncé la barrière et lancé des pierres en direction du Collège CIM à l’Avenue du travail.

Les manifestants, des élèves, étudiants et enseignants, réclamaient notamment le retour des enseignants dans les salles de classe, le paiement de plusieurs mois d’arriéré de salaire et de meilleures conditions d’études et de travail.

Présentation, ce jeudi, par l’académie du créole haïtien de sa première résolution sur l’orthographe du créole haïtien. Une initiative qui entre dans le cadre des démarches visant à standardiser cette langue, selon les responsables de l’AKA.

Une soirée d’hommage à l’ex-sénateur Turneb Delpé, mort Samedi, à New York, est prévue mercredi soir au Gymnasium Vincent. La dépouille du défunt sera rapatriée, ce vendredi, à Port-au-Prince alors qu’une veillée patriotique se tiendra dans la soirée dans les locaux du MOPOD. Les funérailles auront lieu samedi en l’Eglise du sacré cœur de Turgeau.

Rencontre, ce jeudi, entre une délégation de la commission des affaires électorales de l’ONU et la commission de la Réforme constitutionnelle du sénat. Au menu des discussions : le dossier des mandats des sénateurs élus en 2015 et 2016.