Éphéméride du jour ….., 1er Juin 1868 // Décès de James Buchanan, 15ème président des États-Unis

1er Juin 1868 Décès de James Buchanan, 15ème président des États-Unis

C’est pendant son mandat que les conditions qui amèneront la sécession des États du Sud éclatent au grand jour. Buchanan traite le problème sur le plan du droit et ne fait rien pour endiguer la crise. De nombreux historiens le rendent responsable d’avoir plutôt jeté de l’huile sur le feu entraînant ainsi l’une des crises les plus graves de l’histoire des États-Unis.

Il est diplômé de l’université de Dickinson à 18 ans et commence des études de droit et obtient son admission au barreau à 21 ans. Il est l’un des premiers à s’enrôler pour prendre part à la guerre anglo-américaine de 1812 contre les Britanniques où son régiment est affecté à la défense de Baltimore. Il revient à Lancaster où il poursuit sa carrière de juriste avec succès en parallèle avec sa carrière politique.

En 1814, J. Buchanan, âgé seulement de 23 ans, est élu député de l’assemblée de l’État de Pennsylvanie. Il devient ensuite député de son État à la chambre des représentants des États-Unis. Il s’inscrit au Parti démocrate et est un fervent soutien du président Andrew Jackson qui, en retour, le nomme ambassadeur en Russie. Il adhère aussi à la franc-maçonnerie. Avec les changements de parti au pouvoir, J. Buchanan devient successivement sénateur, puis il est nommé ministre des Affaires étrangères et ambassadeur au Royaume-Uni par le président Polk. À sa troisième tentative, il est enfin, à 65 ans, le candidat du Parti démocrate à l’élection de 1856. Ce choix est en partie dû au fait que J. Buchanan est originaire d’un État du Nord, mais qu’il est partisan du droit des États du Sud à maintenir l’esclavage. La campagne électorale voit s’affronter esclavagistes et abolitionnistes. C’est à cette époque le sujet principal des controverses politiques. Il est élu le 4 novembre 1856.

Aujourd’hui, 1er Juin 2017

152ème jour de l’année, 22ème semaine de l’année

213jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

Fête nationale des Samoa occidentales

Journée des Forces armées à Brunei

Koromogae, « changement de garde-robe » au Japon.

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée mondiale des parents

C’est l’ONU qui est à l’origine de cette journée mondiale.

Dans sa résolution A/RES/66/292 du 17 septembre 2012, l’assemblée générale a proclamé le 1er juin, Journée mondiale des parents, pour mettre à l’honneur les parents du monde entier.

Un père, une mère, des parents…

La responsabilité première des parents a, de tous temps, été de prendre soin des enfants, les protéger et leur assurer un développement harmonieux.

La famille doit garantir aux enfants un climat de bonheur, d’amour et de compréhension, leur permettre de grandir et les rendre aptes à affronter l’avenir.

Journée mondiale du lait

La journée consacrée au lait fait partie des nombreuses journées initiées par l’ONU, en l’occurrence ici par la FAO. Son but est de favoriser une prise de conscience des bienfaits de cet « or blanc » qu’est le lait. L’objectivité nous oblige tout de même à reconnaître que cette journée est très peu médiatisée, sauf par les organisations professionnelles laitières…

Buvez du lait !

D’après nos amis canadiens, elle existe depuis l’an 2000 et est célébrée dans pas moins de 40 pays dans le monde.

Notons à ce propos une initiative intéressante dans les écoles de ce pays, où la Journée mondiale du lait est présentée de façon amusante pour faire prendre conscience aux élèves de l’importance de consommer du lait dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée. Intéressant dans un pays où le Cola est roi et la malbouffe présente dans tous les fast-food…

Mais au fait, a-t-il fallu attendre la Journée Mondiale du Lait pour qu’on fasse consommer de lait aux élèves ? Les plus anciens se souviennent sûrement qu’en France, le président du conseil Pierre Mendés-France en faisait déjà distribuer aux enfants. Il s’agissait à l’époque d’une action de santé publique. L’ère de la communication n’était pas encore tout à fait née…

UN FAIT A RETENIR

1er. Juin

1980 Lancement de CNN par le magnat de l’audiovisuel, Ted Turner

Il lance dans un studio d’Atlanta (Georgie) Cable News Network, la première chaîne télévisée d’information en continu. Le succès est tel que Ted Turner créera CNN International en 1985. La spectaculaire couverture en direct de la Guerre du Golfe en 1991 sera suivie par des millions de téléspectateurs dans le monde. Aujourd’hui, CNN emploie plus de 4 000 personnes et compte plus de 37 bureaux internationaux.

HAITI

1er. Juin

1976Assassinat du journaliste Gasner Raymond

Journaliste du Petit Samedi Soir (hebdomadaire politico-culturel fondé par Dieudonné Fardin en 1971). Au moment de son assassinat, « il menait une enquête une enquête sur le conflit opposant les ouvriers du Ciment d’Haïti au patronat ».

1er. Juin

2004 Début du déploiement de la MINUSTAH

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti a été créée par la résolution 1542 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, le 30 avril 2004, pour une période de six mois renouvelable. Placée sous le chapitre VII de la Charte des Nations unies, elle devait agir en collaboration avec l’OEA (Organisation des Etats Américains) et la CARICOM (Communauté des Caraïbes), et avait pour mandat de contribuer à la restauration de la stabilité dans le pays et d’appuyer le processus politique et constitutionnel en cours en vue de l’organisation d’élections. Elle prenait donc la relève de la Force multinationale intérimaire composée des puissances (USA, France et Canada) qui ont contribué au départ de Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004.

La Pensée du Jour

« Il pousse plus de choses dans un jardin qu’on en a semé .»

Proverbe croate

PRENOM DU JOUR

Saint-Justin

Né à Naplouse vers 100, Justin est mort à Rome en 166. Philosophe, auteur entre autres, de deux « Apologies » et d’un « Dialogue », il fut exécuté pour n’avoir pas voulu apostasier. Les Justin ont de la volonté et de l’entrain. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Jeudi 01 Juin 2017 Premier Quartier

Vendredi 09 Juin 2017 Pleine Lune

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 21 mai et le 21 juin

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Emeline Michel «Timoun»

Pour découvrir la musique de Emeline Michel «Timoun»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Aujourd’hui, c’est la journée internationale de l’enfant, date instaurée par l’ancien bloc soviétique.

Nombreux sont les pays qui ont adhérés à cette date.

Pologne/ Portugal/ République tchèque/ Roumanie/ Slovaquie par exemple……….

Collège Saint louis de Bourdon- Aujourd’hui et demain- à partir 10HAM

Foire du livre autour du theme : Lire pour inventer l’avenir

Au programme : conférences, ateliers, expositions, vente signature.

Invitée d’honneur : Yanick Lahens

SHHGH– Aujourd’hui-4HPM

Conférence-débat

Autour du thème : L’importance de Thomas Madiou et de Jean Fouchard dans l’historiographie haïtienne, suivi du lancement des œuvres : Histoire d’Haïti 1492-1990 en deux tomes, de Jean Fouchard et Autobiographie de Thomas Madiou.

Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie

Adresse : 28, rue cheriez, canape-vert..

IFH- Aujourd’hui-6HPM

Conférence: Au miroir de la réalité

Intervenants : Roberson Alphonse, Frantz Duval

IFH- Aujourd’hui-7HPM

Jedi mizik

Concert : Ronde Brésil-Haïti

Dans le cadre de la semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes

Fokal-12 au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

FOKAL

Jusqu’au 2 juin 2017, la compagnie de théâtre Lobo, avec la collaboration de la Bibliothèque Monique Calixte, propose à FOKAL « Tire m Kont », une exposition de photos accompagnées de textes descriptifs sur les jeux traditionnels.

Plusieurs visites guidées et ateliers de valorisation des jeux traditionnels seront organisés à l’intention des élèves des différentes écoles invitées. L’ensemble des activités cible avant tout des jeunes, plus précisément des élèves, l’école étant l’un des lieux où bon nombre de jeux traditionnels se déroulent. L’événement est toutefois ouvert à tous.

Cette initiative consiste à perpétuer de façon concrète et réelle la tradition des jeux à travers des textes, des représentations physiques et audiovisuelles. Les ateliers et causeries sont donc des moyens devant permettre aux organisateurs de partager avec la nouvelle génération la passion des jeux traditionnels qui tend à disparaître, et du même coup de recueillir des propositions de jeux qui leur sont inconnus, pour les partager ensuite.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

L’actualité du monde, dans le passé

1er Juin 1831 Découverte du pôle magnétique

John Ross et son neveu partent en 1829 dans le but de découvrir un passage nord-ouest. Pris par les glaces, le bateau est immobilisé et James Clark Ross en profite pour se rendre sur les glaces au point du pôle magnétique. Il y arrivera le 1er juin ou le 31 mai selon mes sources.

Le pôle Nord magnétique se trouve à environ 1 900 kilomètres du pôle Nord géographique et « avance » d’environ 40 kilomètres par an.

1er Juin 1907 Naissance de Frank Whittle, ingénieur britannique

Officier de la Royal Air Force, il est l’inventeur du réacteur qu’il breveta le 16 janvier 1930. La RAF n’était pas convaincue du bien-fondé des principes défendus par Whittle et son brevet ne fut plus protégé en 1935 car il ne paya pas les droits. Mais avec deux anciens de la RAF, il créa une petite structure, la Power Jets Ltd, et se mettant à temps partiel, il réussit à construire un premier réacteur qui tourna le 12 avril 1937.

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les recherches de Whittle aboutirent au développement des moteurs les plus puissants jusqu’à la fin de la décennie.

Il est mort le 9 août 1996.

1er Juin 1909 Don de la coupe Grey

Albert Henry George Grey fait don de la Coupe Grey, qui sera accordée à la meilleure équipe de football au Canada.

Il fut le neuvième gouverneur général du Canada, de 1904 à 1911.

Comme le gouverneur Stanley avant lui, il a voulu immortaliser son nom en donnant un trophée à un sport.

Il a choisi le rugby qui deviendrait le football canadien.

Seule la coupe (partie du haut) fut donnée par Earl Grey

1er Juin 1926 Naissance de Marilyn Monroe, actrice

Marilyn Monroe, née Norma Jeane Mortenson est morte le 5 août 1962, est une actrice et chanteuse américaine.

Elle se destine initialement au mannequinat avant d’être repérée par Howard Hughes et de signer son premier contrat avec la 20th Century Fox en 1947. Au début des années 1950, elle accède au statut de star hollywoodienne et à celui de sex-symbol. Ses grands succès incluent Les hommes préfèrent les blondes, Sept ans de réflexion ou encore Certains l’aiment chaud qui lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie en 1960.

En dépit de son immense notoriété, sa vie privée est un échec et sa carrière la laisse insatisfaite. Les causes de sa mort demeurent l’objet de vives spéculations : suicide, surdose de barbituriques ou assassinat politique.

1er Juin 1938 Première parution de la bande dessinée « Superman »

Superman est né de l’imagination de deux copains mordus de science-fiction et créateurs de bande dessinée, Jerry Siegel et le canadien Joe Shuster. La première parution eut lieu le 1er juin dans ACTION COMICS no.1 et se vendait 10¢.

Superman est un super-héros vêtu d’un collant bleu et d’une cape rouge.

Au début, il ne vole pas mais peut exécuter des sauts incroyables.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

