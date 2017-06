Astrologie du jour

BELIER

Amour

Si votre vie de couple a essuyé quelques revers, la bonne nouvelle arrive, avec une situation qui devrait se normaliser. Neptune va prêcher pour des attitudes conciliantes et une meilleure compréhension mutuelle. Célibataire, la journée sera forte en séduction. Savoir si votre coup de coeur est voué à durer est cependant une autre affaire. Passé l’emballement des débuts, votre Prince Charmant (ou votre Princesse) vous apparaîtra peut-être sous un jour qui vous plaira moins !

Argent

Excellente journée pour réorganiser la gestion de vos finances. Vous pourrez bénéficier de conseils avisés provenant de spécialistes en la matière. Vous ferez également des rencontres profitables.

Santé

Méfiez-vous de la fatigue ! Elle s’installera si vous continuez à vivre en dépit du bon sens. Un rythme de vie trépidant, une alimentation trop riche ou trop carencée par rapport aux besoins réels : rien d’étonnant que, vivant alors dans une tension nerveuse permanente, vous puisiez chaque jour davantage dans vos réserves et vous mainteniez artificiellement en forme grâce à des excitants comme le café, le tabac ou l’alcool, qui ne font que masquer temporairement la baisse de tonus.

Travail

Côté travail, c’est Jupiter qui mènera le jeu. Avec cette planète en aspect harmonique, inutile de vous dire que vos chances professionnelles seront à leur meilleur niveau. Attention simplement à ne pas prendre trop de risques.

Citation

Tout est sauvé si l’on demeure capable d’étonnement (Jean Guehenno).

Famille/foyer

Les planètes influençant le secteur famille pourront semer une certaine perturbation dans vos relations avec vos proches. Attention à ce que les questions d’argent ne viennent pas empoisonner vos rapports avec vos parents ou frères et soeurs.

Vie sociale

Si vous avez la possibilité d’effectuer un petit voyage à l’étranger, pour vos affaires ou pour votre plaisir, ne la ratez surtout pas. Votre périple devrait vous réserver de bonnes surprises.

Nombre chance

631

Clin d’oeil

Appliquez-vous à améliorer le rendement de vos efforts.

TAUREAU

Amour

Une journée fort satisfaisante côté couple. Cet aspect de Neptune vous permettra de poursuivre sans incident fâcheux les relations déjà nouées. Optimisme et altruisme apparaîtront comme vos meilleures qualités : dans toutes les menues occasions de la vie, vous saurez faire plaisir à votre conjoint ou partenaire. Célibataire, Vénus en aspect harmonique va à la fois décupler votre charme et vous rendre plus sensible à celui des autres. Si vous êtes déjà lié, Vénus réveillera votre sensualité. Elle pourra vous offrir une rencontre troublante.

Argent

Dans le domaine financier, la journée s’annonce morose. Vous devrez absolument éliminer les dépenses superflues pour réussir à équilibrer votre budget. Mais la situation pourra changer si vous jouez à un jeu de hasard ; consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

L’ambiance astrale à forte coloration uranienne vous incitera aujourd’hui à vous rendre compte, avec une acuité particulière, que votre organisme est un instrument indispensable à la réalisation de tous vos projets, qu’ils soient d’ordre amoureux, professionnel, financier ou personnel. Vous constaterez que « plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit » (J.-J. Rousseau). Puisque vous ne pouvez en aucun cas vous passer de votre corps, mieux vaudra en faire un allié qu’un ennemi, en lui donnant une santé robuste. Vous saurez maintenant ce qui vous reste à faire.

Travail

Cet aspect de Mercure va vous aider à progresser dans votre travail. Cela vous sera d’autant plus aisé que, libéré de l’impact restrictif de Saturne, vous vous sentirez beaucoup plus à l’aise dans votre peau et moins angoissé par vos responsabilités.

Citation

L’argent va à ceux qui l’honorent (Alain).

Famille/foyer

Il vous sera difficile d’oublier vos ennuis extérieurs une fois en famille, et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, Mercure s’évertuera à vous arranger les choses et, au moment où vos proches s’y attendront le moins, vous redeviendrez chaleureux et gai.

Vie sociale

Vous aurez bien du mal à refréner les confidences qu’il vous démangera de faire et qui pourraient se retourner contre vous. D’autre part, supportez calmement les critiques dont vous ferez l’objet ; tirez-en profit.

Nombre chance

877

Clin d’oeil

Ne gambergez pas, ou vous n’obtiendrez aucun bon résultat.

GEMEAUX

Amour

Belle éclaircie dans votre vie conjugale, où s’installera un climat plus original. Les événements vous fourniront l’occasion de sortir du train-train quotidien et de faire preuve d’imagination et de fantaisie. Célibataire, profitez des bons influx de la journée pour trouver une solution à vos problèmes affectifs actuels. Vous retrouverez le goût de la conquête amoureuse. Vous penserez beaucoup à l’amour, et vous y consacrerez le maximum de temps. Vous jouerez à nouveau les séducteurs.

Argent

Votre vie matérielle sera sans nuages. Amélioration de vos rentrées mensuelles ou meilleur train de vie. Ceux qui avaient auparavant des problèmes financiers auront toutes les chances de les résoudre de manière satisfaisante. Ceux qui ont des dettes pesantes s’en verront délivrés et pourront commencer à faire de vraies économies.

Santé

Vous allez recevoir le soutien inconditionnel d’Uranus en ce qui concerne votre santé. Vous pourrez ainsi agir ou prendre des initiatives salutaires pour assainir votre organisme, relâcher vos tensions, et vous libérer de qui pourrait nuire à votre dynamisme et à votre réceptivité naturelle.

Travail

Ambitieux et actif, vous saurez vous imposer dans votre travail. Vous aurez l’occasion de consolider sérieusement votre position. Bien soutenu par la planète Mars, vous vous défendrez efficacement contre des adversaires coriaces.

Citation

Qui a porté un veau peut porter un boeuf (proverbe latin).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient systématiquement à la tragédie grecque ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille.

Vie sociale

Vous pourriez éprouver une certaine irritation vis-à-vis de quelques amis qui semblent totalement incapables de comprendre la portée de vos ambitions. Afin de ne pas provoquer de frictions, évitez de discuter avec eux de ce sujet, qui, en fin de compte, ne devrait intéresser que vous seul.

Nombre chance

107

Clin d’oeil

Montrez-vous capable de prendre vos responsabilités et de décider seul et sans appel.

CANCER

Amour

Vous bénéficierez des influx de Vénus, qui sont favorables aux affaires de coeur. Vos relations conjugales évolueront dans le bon sens. Si vous êtes encore seul, vous aurez des chances de rencontrer ce jour quelqu’un qui vous plaira beaucoup, et vous pourrez commencer à former des projets. Ne cherchez pas loin cette personne : elle est tout près de vous depuis longtemps, mais vous ne l’aviez pas remarquée !

Argent

L’ambiance astrale générale laisse craindre des déceptions en affaires, peut-être un vol ou une perte d’argent, voire une escroquerie. Si vous prêtez de l’argent, ne pensez pas à pouvoir le récupérer. Mais, au fait, pourquoi prêtez-vous de l’argent ? « Prêter, c’est acheter une querelle » (proverbe indien).

Santé

Votre meilleur stimulant en ce moment sera de vous lancer des défis. Ne vous martyrisez pas en vous imposant des performances impossibles, mais visez au moins un objectif et essayez de vous y tenir. Vous mettre au sport ou arrêter de fumer seront autant d’occasions de consolider votre physique, votre moral et votre volonté.

Travail

Le moment sera venu de mettre la dernière touche au projet qui vous tient le plus à coeur. Bien soutenu par de puissants influx astraux, vous obtiendrez d’importants appuis logistiques et financiers. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

L’amour est sa propre récompense (proverbe indien).

Famille/foyer

Vous risquez d’être déçu par l’attitude des êtres que vous aimez. Le courant passera moins bien aujourd’hui à cause de l’obstruction saturnienne, et vous en souffrirez un peu.

Vie sociale

Vous serez très favorisé sur le plan amical mais manquerez peut-être de chance dans vos aventures amoureuses. Est-ce un bien ou un mal ? C’est peut-être un bien, si l’on est du même avis que Sénèque, qui disait : « L’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible ».

Nombre chance

821

Clin d’oeil

L’idéal, c’est bien ; mais le terre à terre, ça compte beaucoup.

LION

Amour

Avec cet environnement astral, votre vie de couple s’annonce très prometteuse. Les dernières difficultés seront vite oubliées, et vous passerez des moments inoubliables avec l’être aimé. L’harmonie régnera sur vos relations mutuelles. Célibataire, veillez à ne pas mêler l’amour aux affaires ou au travail si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation cocasse. Plus la cloison entre les deux est étanche, plus vous jouirez de la paix.

Argent

Vous devrez gérer vos avoirs personnels avec beaucoup de prudence, car vous n’aurez pas toute la lucidité requise. Ne modifiez le mode de vos placements que sur avis des experts. L’immobilier ne sera pas favorisé aujourd’hui.

Santé

Avec la superbe vitalité qui vous habite en ce moment, vous ne manquerez pas d’idées de génie. Mais vous devrez parfois combattre des rêveries stériles ou une euphorie qui peut vous égarer sur des voies sans issue. Votre défi ? Garder les pieds sur terre.

Travail

Au travail, la chance vous sourira ; mais il faudra aussi vous battre, car tout le monde n’approuvera pas vos options ou vos méthodes. Attention, ménagez les susceptibilités de vos collaborateurs ou de vos collègues.

Citation

La femme porte son mari sur son visage, le mari reflète sa femme sur sa chemise (proverbe serbe).

Famille/foyer

Malgré quelques soucis, vous vous sentirez très bien en famille, et vous suivrez de très près les activités de vos enfants, en leur apportant toute l’aide nécessaire. Les résultats ne se feront pas attendre.

Vie sociale

La journée renforcera les probabilités d’affrontements et de mésentente issues du mauvais aspect de Saturne. Ce sont surtout les échanges avec vos amis qui, tourmentés par vos états d’âme, laisseront à désirer. Il faudra faire tout votre possible pour préserver la bonne entente et des relations cordiales, car bien des choses que vous avez entreprises en différents domaines sont liées à ce climat.

Nombre chance

723

Clin d’oeil

En toutes choses, ne dépassez jamais vos possibilités.

VIERGE

Amour

Célibataires, vous vivrez l’amour probablement sur des montagnes russes, car la Lune en cet aspect aiguillonnera et exaltera le côté passionné de votre caractère. Vous éprouverez l’amour fou et dévastateur. Pluton en cet aspect pourrait faire tourner la passion conjugale au vinaigre. En cas de dispute, surveillez vos paroles et même vos gestes : vous le savez, vos colères sont rares mais spectaculaires, et vous risquez ensuite de regretter ce que vous avez fait.

Argent

Cette journée sera relativement calme, marquée surtout par la nécessité de remettre de l’ordre dans vos finances, d’accumuler des biens et de préparer matériellement votre avenir. Evitez cependant de lâcher la proie pour l’ombre et d’hypothéquer le présent sous le prétexte d’assurer vos vieux jours.

Santé

Vous pouvez vous attendre à une amélioration, puisque votre santé est en ce moment influencée par Saturne. Ceux d’entre vous qui souffrent depuis quelques semaines d’une baisse de vitalité vont retrouver un meilleur tonus. Si vous avez été malade, vous commencerez à beaucoup mieux récupérer cette fois. Même chose si vous souffrez d’une maladie chronique : votre état de santé devrait désormais être un peu plus satisfaisant.

Travail

Journée faste pour les mathématiciens, géographes, techniciens, qui profiteront de beaux influx cosmiques pour résoudre des questions complexes. Vous parviendrez à faire adopter votre point de vue.

Citation

Balayez la neige devant votre porte avant de faire des plaintes sur le gel qui recouvre le toit de votre voisin (proverbe chinois).

Famille/foyer

Priorité à vos relations familiales. Vous aurez plus que jamais besoin de vous sentir aimé, soutenu, compris de vos proches. Veillez tout de même à modérer vos exigences, ou vous serez forcément déçu.

Vie sociale

Vous avez eu jusqu’ici beaucoup de mal à vous faire de vrais amis. Mais cette fois, sous l’impulsion de Mercure, l’astre de l’amitié par excellence, vous ne ménagerez aucun effort pour connaître enfin une véritable amitié. Vous la conserverez précieusement, car pour vous, elle doublera vos joies et réduira de moitié vos peines.

Nombre chance

354

Clin d’oeil

Ne restez pas confiné dans vos problèmes.

BALANCE

Amour

La vie sera facilitée pour la plupart des couples, qui devraient en profiter pour renforcer leur complicité ou se réconcilier durablement en cas de petite brouille. Si vos emplois du temps respectifs et vos obligations familiales vous en laissent la possibilité, filez en amoureux ! Célibataire, vous allez faire mentir ceux qui vous considèrent comme un glaçon. Vous ne serez pas cette fois du genre à rester sur la réserve ni à vous contenter d’une affaire platonique !

Argent

Pluton, Vénus et la Lune se prêteront main forte pour améliorer votre situation financière. Si vous vous battez depuis longtemps pour conclure une affaire ou faire aboutir un projet, ce sera cette fois chose pratiquement faite, et des espèces sonnantes et trébuchantes vont dégringoler dans votre escarcelle. Et comme vous n’êtes pas du genre à vous endormir sur vos lauriers, vous pourriez bien réinvestir aussitôt vos gains dans une affaire qui s’annonce encore plus juteuse !

Santé

Neptune et Saturne en querelle peuvent vous causer une petite baisse de forme. A prendre en compte, sans vous inquiéter outre mesure, car il s’agira plus d’une lassitude psychologique que d’un réel épuisement physique. Pensez à changer d’air : cela vous redonnera la pêche en un rien de temps.

Travail

Vous ferez de nouvelles connaissances, et de nouveaux contacts pourraient s’établir aujourd’hui pour vous permettre d’ici quelques mois de voir surgir des propositions très intéressantes concernant vos activités professionnelles.

Citation

Les moustaches cachent les défauts de la bouche (proverbe arabe).

Famille/foyer

Après quelques mises au point, vous saurez faire naître entre les membres de votre famille une meilleure entente. Votre vie familiale connaîtra, en fait, un temps de répit bien agréable.

Vie sociale

Vos affaires seront en bonne marche. Profitez-en pour consacrer un peu de votre temps et de votre énergie aux activités philanthropiques. Vous éprouverez de grandes satisfactions à tenter d’élargir vos horizons ou de soulager la misère d’autrui.

Nombre chance

453

Clin d’oeil

Si vous acceptiez pour une fois d’être un peu moins sérieux, vous vous sentiriez tout de suite beaucoup mieux.

SCORPION

Amour

Grâce aux charmants aspects de Vénus, les célibataires du signe envisageront leur avenir sentimental avec optimisme, et leur vision plus nette des choses leur permettra de mieux juger de ce qui est bon pour eux et de trouver ainsi la personne qui leur convient et les complète. Le goût du fruit défendu pourrait, tout à coup, paraître terriblement savoureux aux yeux de beaucoup de natifs vivant en couple, et vous aurez bien du mal à résister à la tentation. Mais gare aux représailles de la part de votre conjoint ou partenaire attitré !

Argent

Sur le plan matériel, les soucis risquent de s’accumuler au cours de la journée. Vous n’aurez guère le sens des réalités, si bien que vous serez tenté de consacrer de trop grosses sommes d’argent à vos loisirs. Veillez à préserver un bon équilibre en toutes choses.

Santé

Bonne résistance de fond, malgré quelques petits moments de nervosité dus à Uranus mal aspecté. En tant que natif de ce signe, vous savez spontanément adopter une bonne hygiène de vie : ce sera le moment ou jamais de soigner votre alimentation et de vous préparer une de ces tisanes hépatiques dont vous avez le secret.

Travail

La hiérarchie ne vous fera pas peur aujourd’hui, et vous n’hésiterez pas à vous rendre chez votre patron ou vos supérieurs pour leur demander une augmentation que vous trouvez justifiée. Le tout sera d’y mettre les formes, ainsi vous obtiendrez satisfaction à vos projets.

Citation

Nous sommes lents à croire les choses qui nous font mal à croire (Ovide).

Famille/foyer

Vous aurez peut-être cette fois le coup de chance vous permettant de trouver le logement qui convient vraiment à votre famille et qui vous apportera une satisfaction psychologique certaine.

Vie sociale

Attention ! Votre agressivité refera surface et vous vous fâcherez pour des vétilles. Cela sera certainement préjudiciable à la bonne entente dans vos relations amicales et sociales.

Nombre chance

116

Clin d’oeil

Vérifiez les propos des autres : on voudrait vous entraîner dans une intrigue dont vous feriez les frais.

SAGITTAIRE

Amour

Avec Mercure qui s’occupe de votre signe, votre couple pourrait connaître quelques poussées d’adrénaline. Si vous êtes bien ensemble, pas de souci : ce sera une virée ailleurs, un changement de cadre de vie ou un bébé surprise. Mais si l’éloignement a déjà accompli son oeuvre, vous pourriez dire oui à une aventure ! Si vous êtes seul, vous ne serez pas du genre à accepter les avances du premier venu. Sélectif et prudent, vous prendrez le temps de savoir si votre histoire a des chances de marcher durablement.

Argent

Climat astral favorable aux transactions immobilières. D’ailleurs plus favorable aux acquéreurs qu’aux vendeurs. Il vaudrait cependant mieux passer par une agence que de chercher à vous débrouiller tout seul.

Santé

Ajoutez à votre alimentation des protéines nécessaires, que vous retrouvez dans les viandes maigres, le yaourt, le fromage de campagne, les oeufs et les lentilles.

Travail

Vous progresserez dans votre métier toutes voiles dehors. Des idées géniales fourmilleront dans votre tête. Et puis vous serez plutôt verni ! Ne vous noyez pas dans les détails, occupez-vous de l’essentiel.

Citation

Si c’est possible, c’est fait ; si c’est impossible, cela se fera (Charles Alexandre de Calonne).

Famille/foyer

En famille, vous vous sentirez souvent en porte-à-faux, à la fois désireux de plaire, d’être aimé et d’être obéi. Le plus sage serait d’adopter un comportement discret et quelque peu débonnaire.

Vie sociale

Ce climat astral à prédominance saturnienne atténuera le désordre de l’esprit, l’agitation mentale, au bénéfice de bons rapports avec le monde extérieur. Profitez-en pour développer votre vie sociale, pour mieux vous intégrer dans les groupements ou associations dont vous faites partie depuis quelque temps.

Nombre chance

477

Clin d’oeil

Tout sera question de rythme : trouver le vôtre, respecter celui des autres, et ne pas vous énerver si les choses n’avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez.

CAPRICORNE

Amour

Si vous vivez en couple, le moment sera synonyme de stabilité. Sentiments profonds pour une vie à deux basée sur le partage et l’équilibre. Que vous soyez jeunes mariés ou ensemble depuis longtemps, priorité sera donnée à l’habitat et au cadre de vie. Envie de vous installer dans un nouveau logement, ou de refaire votre intérieur seront autant de projets qui renforceront les bases de votre avenir commun. Si vous êtes seul, dilemme en vue : d’un côté, Saturne va tempérer vos ardeurs ; mais de l’autre, Vénus risque de vous rendre nettement plus inflammable !

Argent

Pour les natifs du deuxième décan, leur sens des affaires, des transactions financières semblera quelque peu émoussé. Si vous êtes de ceux-là, ne forcez point votre talent, attendez quelques jours pour retrouver tout votre bagou.

Santé

Cette ambiance astrale vous incitera à vous préoccuper de votre apparence extérieure – de votre look. Vous pourrez entreprendre une grande opération de remise en forme. Soignez d’abord votre peau en prenant de l’huile de foie de morue sous forme de capsules ; ce produit agit favorablement sur les cellules en en renforçant l’élasticité. Ensuite, faites des exercices physiques ; ce sera un bon moyen de faire baisser votre taux de sucre et de cholestérol et, en même temps, de vous muscler.

Travail

Influx positifs pour votre travail. Vos progrès seront sensibles, et une promotion ou une augmentation de salaire ne semble plus très lointaine. Comptez sur l’appui de gens compétents et bien disposés à votre égard.

Citation

Quand les cuisiniers se battent, le rôti brûle (proverbe chinois).

Famille/foyer

Tout devrait bien se dérouler dans le domaine familial. Vous aurez pourtant intérêt à veiller à ce que les éventuelles difficultés rencontrées dans d’autres domaines de votre vie ne vous empêchent pas d’accorder à vos parents, et surtout à vos enfants, l’attention dont ils ont légitimement besoin. Rassurez-vous : il suffira que vous fassiez un petit effort pour être présent, et ils seront comblés.

Vie sociale

Plus vous vous rendrez agréable et sortirez de votre retraite, plus positifs seront les avantages qui viendront à vous. De toute manière, faites tout pour élargir vos horizons et modifier vos points de vue dans une direction constructive.

Nombre chance

410

Clin d’oeil

Ne laissez pas la fatigue s’accumuler ; reposez-vous à temps.

VERSEAU

Amour

En amour, vous faites partie de ceux qui attachent une importance capitale à leur union. Le moment, présidé par Jupiter, favorisera la stabilité et vous sera bénéfique. Si vous êtes déjà lié, vous goûterez le bonheur de vivre à deux, même si de petits heurts viennent de temps à autre mettre un peu d’animation. D’autre part, une rencontre de rêve pourrait apporter à tous les célibataires du signe une raison de vivre des plus excitantes !

Argent

Votre situation financière sera stable. De plus, Jupiter et Pluton influençant en ce moment les signes en harmonie avec le vôtre, vous aurez sans doute l’opportunité d’améliorer vos revenus ou de mieux organiser vos placements.

Santé

Sous l’impulsion de Mars et de Vénus, vous éprouverez le besoin de vous dépenser physiquement. Eh bien, profitez-en pour remodeler votre corps en pratiquant à la fois la natation, le sport qui vous fait le plus de bien, et la gymnastique aquatique. En douceur, sans forcer, vous affinerez votre silhouette. Ajoutez à cela une alimentation légère et saine, et vous obtiendrez des résultats étonnants.

Travail

Neptune introduira une grande sélectivité dans les projets professionnels. Il sera particulièrement précieux pour les étudiants dans le choix de leur orientation. D’une façon générale, cette planète permettra d’avoir une vision plus réaliste et plus précise des moyens dont on dispose pour mener ses objectifs à bien, sans se fourvoyer dans des idées chimériques.

Citation

Vous devez perdre une mouche pour attraper une truite (proverbe américain).

Famille/foyer

Dynamique et gonflé à bloc, vous prendrez des initiatives audacieuses dans votre vie de famille. Votre entourage familial en sera ravi !

Vie sociale

Neptune vous rendra passablement impatient et irritable. Evitez de discuter avec les entêtés, qui ne feraient que vous faire sortir de vos gonds. Les dialogues de sourds ne mènent à rien !

Nombre chance

677

Clin d’oeil

Coupez court aux discussions qui menacent de tourner au vinaigre.

POISSONS

Amour

Cet aspect de Saturne va vous gâter, et vous en serez ravi. Votre conjoint redoublera d’attentions et sera entièrement aux petits soins pour vous. Vous trouverez peut-être même qu’il en fait trop ; mais il est si tendre avec vous ! Célibataire, Saturne cesse enfin d’influencer le secteur d’amour de votre thème. Ouf ! Ce mouvement céleste rendra l’influence de Vénus très favorable : vous vous montrerez en effet beaucoup moins rigoriste et exigeant et, du coup, une aventure pourra enfin vous tenter.

Argent

Si ce climat planétaire veut dire que vous ne gagnerez pas le gros lot du Loto, il indique aussi que vous n’aurez aucun problème particulier sur le plan pécuniaire en ce moment.

Santé

Avec une ambiance astrale qui vous secoue, votre énergie pourrait s’avérer fluctuante. Tout ce qui touche à la détente vous est alors conseillé : médiation, promenades en campagne ou en forêt, sauna ou massage… Et n’oubliez pas le sens de l’humour, cette panacée éternelle !

Travail

Si vous envisagez de changer d’orientation professionnelle, c’est aujourd’hui que vous devrez prendre des contacts. Grâce à l’appui de Neptune, ils s’avéreront très encourageants et positifs.

Citation

La Fortune ne favorise pas toujours les plus dignes (Manilius).

Famille/foyer

Les troubles dans votre vie familiale s’expliqueront par les vibrations venues de Neptune. Vous aurez l’impression que votre conjoint fait exprès de vous énerver. Vous ne vous sentirez pas assez aimé et soutenu. Et vos enfants, selon vous, devraient montrer plus de gratitude envers vous. Tâchez de dédramatiser la situation, qui n’est vraiment pas aussi catastrophique que cela !

Vie sociale

Des affrontements pourraient avoir lieu aujourd’hui avec certaines personnes de votre entourage. Mais, grâce à l’influence neutralisante de Mercure, ils ne tireront pas à conséquence : vous montrerez les dents, et pourtant l’on vous laissera vite tranquille. Rappelez-vous cependant que tout ne se passera pas toujours de cette façon.

Nombre chance

771

Clin d’oeil

Vous distraire en agréable compagnie sera nécessaire à votre équilibre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov