John Kelly évoque l’éventualité d’une extension du TPS

Source Roberson Alphonse | Le Nouvelliste

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, John Kelly, a évoqué l’éventualité d’une extension du TPS pour les quelque 60 000 ressortissants haïtiens lors d’une visite éclair à Port-au-Prince où il s’est entretenu avec le président d’Haïti, Jovenel Moïse, le mercredi 31 mai 2017. « J’ai promis au président et au gouvernement que nous pouvions travailler ensemble sur une éventuelle extension du TPS », a indiqué John Kelly, sans faire l’économie de souligner que le « T » dans TPS veut dire « temporaire » et qu’il applique la loi.

L’ex-général, franc, droit dans ses bottes, a rabroué ceux qui disent qu’il n’a pas fait une évaluation correcte de la situation du pays lors d’un périple de quelques heures. « Les gens qui ont fait ces déclarations ne savent pas de quoi ils parlent », a balancé John Kelly, qui a étalé ses expériences avec Haïti. « Pendant mes 39 mois en tant que responsable du commandement sud de l’armée américaine basé à Miami, je suis venu en Haïti peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois. J’ai visité avec l’ ex-président Martelly et l’ex-ambassadeur des Etats-Unis Pamela White le quai du Nord, la zone industrielle. J’ai visité des camps ou des marchés dans les rues de Port-au-Prince et parlé aux gens », a confié John Kelly. Le président d’Haïti, Jovenel Moïse, a une nouvelle fois appelé à une extension de 18 mois du TPS. Le chef de l’État, sans fournir de précisions, a fondé des espoirs en ce sens dans une « loi qui se trouve à Washington ». Il a appelé loi, un texte qui, a-t-il dit, sera voté entre septembre et octobre.

