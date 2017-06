Haïti – John Kelly : «Une tentative cynique de justifier l’incertitude» dixit Congresswoman Clarke

Source HL/ HaïtiLibre

La congressiste Yvette D. Clarke a publié la déclaration suivante suite à la visite du Secrétaire de la Sécurité intérieure John Kelly http://www.haitilibre.com/article-21101-haiti-flash-kelly-suggere-que-les-usa-travaillent-avec-haiti.html en Haïti hier mercredi.

« […] le Secrétaire du Département de la Sécurité intérieure John Kelly a passé quatre heures en Haïti. Malgré les appels de plus de deux douzaines d’organisations humanitaires pour que le secrétaire Kelly visite les sites de réinstallation et les zones touchées directement par le séisme, l’ouragan Matthew et l’épidémie de choléra, les rapports indiquent qu’il passera l’intégralité de son bref voyage dans le palais national. Il s’agit d’une tentative cynique de justifier l’incertitude qu’il a créée au sujet du sort des Haïtiens qu’il a menacé avec une décision décision d’offrir une extension de six mois du Statut temporaire Protégé.

Je doute sincèrement qu’un voyage aussi superficiel fournira au secrétaire Kelly le type de connaissances de fond nécessaires pour bien comprendre l’ampleur des conditions sur le terrain et/ou bien informer sa décision sur ce qui est véritablement dans le meilleur intérêt de cette nation et ses ressortissants qui reçoivent actuellement une mesure complète de statut temporaire protégé, au-delà des six mois qu’il a ordonné.

Le Statut temporaire protégé a été littéralement une ligne de vie pour les Haïtiens qui continuent de souffrir………….…..lire la suite sur haitilibre.com