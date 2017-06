Haïti – Actualité : Zapping…

« Nous allons vers une crise politique » dixit Mirlande Manigat :

Réagissant sur les ondes d’une radio de la capitale, sur la crise du salaire minimum qui paralyse l’industrie de la sous-traitance au pays, Mirlande Manigat a déclaré « Nous allons vers une crise politique, » prédit Mirlande Hyppolite Manigat, soulignant que ce qui caractérise une crise politique c’est qu’on ne peut pas prévoir quand elle éclatera, les mouvements qu’elle provoquera ni son évolution […] On est entré dans une spirale, une escalade dangereuse […] Nous ne savons pas ce qui va se passer cette semaine »

Le GAFIC accorde un sursis à Haïti :

Lors des assises du Groupe d’Action Financière Internationale de la Caraïbe (GAFIC) qui se tient à Port of Pain (Trinidad), Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice qui représente actuellement Haïti a déclaré lundi avant l’Assemblée plénière, que le GAFIC avait décidé de maintenir Haïti dans le statu quo en lui accordant un sursis jusqu’au mois de novembre 2017, malgré la demande opposé de certains pays. C’est maintenant à Haïti d’agir pour profiter de ce sursis pour sortir de la zone rouge…

Économie : Propos de Jovenel Moïse :

Mardi, le Président Jovenel Moïse, invité par la Chambre de Commerce Américaine en Haïti, a déclaré « Je crois fermement que seul un partenariat actif entre l’État, dans toutes ses composantes et le secteur privé, peut générer des politiques publiques efficaces susceptibles de générer des opportunités économiques capables de stimuler la création de richesses et d’emplois afin d’augmenter sensiblement la taille de la classe moyenne et de fournir de meilleures conditions de vie pour la classe ouvrière […] J’entends dans un avenir très proche mobiliser la Nation pour organiser des États-Généraux sectoriels […] Au cours de mon quinquennat, les secteurs de l’énergie et de la télécommunication seront réformés et nous allons permettre à Haïti d’avoir un réseau électrique moderne […] »

Le Ministre des Affaires Social au Sénat :

Ce mercredi, Roosevelt Bellevue, le Ministre des Affaires Sociales et du Travail, a confirmé qu'il répondra présent à la 3eme convocation (contrairement à son absence aux 2 convocations précédentes) et qu'il se présentera