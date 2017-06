« Tire m Kont » fait revivre les jeux traditionnels pour sa 3e édition

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La troisième édition de « Tire M Kont : jeux traditionnels » tient ses promesses et continue à attirer les moins jeunes dans l’atrium de FOKAL.

Initiative de la Compagnie de Théâtre Lobo de concert avec la Bibliothèque Monique Calixte, l’exposition porte sur bon nombre de jeux traditionnels répertoriés et documentés pour le bonheur des enfants qui défilent nombreux à l’atrium de FOKAL, mais aussi sous la tonnelle où la plupart de ces jeux sont expérimentés.

Selon des informations disponibles sur le site de la FOKAK, la cérémonie d’inauguration de l’exposition a eu lieu le mardi 23 mai 2017 dans les jardins de la Fokal. Le directeur de la BMC, Fausler Ulysse, puis d’Estalof, un des responsables de la Compagnie Lobo, y ont expliqué le contexte et les objectifs de l’exposition. S’en est suivie la dégustation de friandises et autres particularités culinaires chères à notre culture : Thé, café, pain à mamba, canne à sucre, bonbons sirop, maïs bouilli et surtout du fresco que tout le monde a aimé. Bien évidemment les jeux étaient de la partie. Ensemble on a joué à la marelle, aux « kay », on a sauté à la corde et on s’est même essayé dans des parties de morpions (ti point ti croix). L’inauguration a pris fin avec une visite guidée de l’exposition dans l’atrium de FOKAL, dans une très bonne et belle ambiance.

Depuis son inauguration, l'exposition a accueilli plus de cent cinquante d'élèves de différentes écoles de la zone comme le Collège Paul Robert, le Centre Classique Jean Gabriel Anglade, le Collège Dominique Savio, l'Institut Oberlin, le Collège Georges Marc dans des visites guidées au cours desquelles les jeux leur ont été présentés à travers