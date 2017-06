Hait-Parlement : Attaque contre le cortège présidentiel, des présumés criminels identifiés par le parquet

Source George Allen | hpnhaiti.com

L’attaque perpétrée contre le cortège du président de la République le 7 avril dernier et l’enquête qui s’en est suivie étaient au cœur d’une rencontre le mardi 30 mai 2017 entre la commission Justice et sécurité de la chambre basse et le conseil supérieur de la police nationale (CSPN).