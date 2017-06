Lancement ce 1er juin de la quinzaine Internationale Handicap et Culture

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La 2e édition de la « Quinzaine Internationale Handicap et Culture » se déroulera du 1er au 15 juin dans les départements de l’Ouest, du Centre et du Sud-est avec des artistes haïtiens et étrangers. Le lancement officiel de cette 2e édition aura lieu à FOKAL, à l’avenue Christophe, le jeudi 1er juin à 10 h a.m.. Toute la Presse est invitée à y assister.

Initiative des « Productions Théâtre Toupatou », la « Quinzaine Internationale Handicap et Culture » est un espace d'expression artistique et culturel innovant, qui entend mettre en valeur le talent des jeunes artistes handicapés et non-handicapés par l'échange