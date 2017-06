Championnat régulier de la Ligue de volley-ball de la région Ouest 2016-2017. Magic réussit le doublé (National et LVBRO) en catégorie masculine

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

En battant l’UNASMOH 3 sets à 1 dimanche en match décisif comptant pour la série finale disputée au meilleur des trois matches, Magic a réussi pour la première fois à remporter le championnat régulier de la Ligue de volley-ball de la région Ouest. Il succède à Banzaï au palmarès et termine une année exceptionnelle ponctuée d’un doublé (LVBRO et National) au moment où les filles terminent 3e LVBRO et finaliste en National.

Malgré un Mabou Simon énorme à la réception, dimanche soir, l’UNASMOH n’est pas parvenu à redresser la barre pour terminer la saison en beauté comme il le souhaitait. Atteints au moral, ses joueurs, qui avaient pourtant commencé cette série finale sur une victoire, terminent leur saison au creux de la vague.

Pourtant dès l’entame de cette rencontre décisive, l’UNASMOH a toujours eu l’avantage avant de finir chaque set sur les rotules comme si les joueurs avaient peur de gagner. Au premier set par exemple, ils ont mené 19-16, puis 20/17 avant de se faire rattraper 22-22. Menant enfin 23/22, ils concèdent 3 points stupides pour se faire souffler le set 23/25 sous les regards de leurs fans assommés.

Au second set, ils ont encore creusé l’écart très tôt, menant 15/9 avant de finir le set au creux de la vague et de le concéder 23/25 pour se faire mener 2 sets à rien, provoquant du mème coup le dégoût de certains fans qui ont quitté la rencontre.Au 3e set, ils se sont un peu améliorés au niveau de la finition et l’ont gagné 25/22 pour réduire l’écart, pour redonner l’espoir à ce qui restait de leurs fans.Certains ont même espéré les voir gagner en cinq sets. Mais Magic, bien emmené par les Benjamin, Toussaint, Registre, Stenley, etc…remporte le 4e set 25/22 pour finalement s’imposer 3 sets à 1 dans cette rencontre décisive pour s’ímposer dans la série par 2 victoires à 1 et remporter son premier titre en championnat LVBRO. Magic bat UNASMOH 3 sets à 1 (25/23, 25/23, 22/25 et 25/22).

Palmarès masculin

Champion LVBRO : Magic

2e : UNASMOH

3e : Banzaï

4e : Tigers

Palmarès féminin

Champion LVBRO : Tigresses

2e : Volley 2000

3e : Magic

4e : UNASMOH

