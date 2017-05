Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre esprit de critique sera porté à son comble, et votre conjoint ou partenaire sera votre cible préférée. Vous ne vous gênerez vraisemblablement pas pour lui adresser de sévères remarques sur sa manière de tenir la maison ou de gérer le budget familial ! Célibataire, malgré vos grands airs, vous êtes un incorrigible romantique. À vous donc, cette fois-ci, les déclarations enflammées, les serments qui meuvent les étoiles ! Mais gare aux lendemains qui déchantent.

Argent

Ce sera le moment de vous occuper très sérieusement de votre situation financière. D’excellents appuis planétaires vous permettront de faire fructifier habilement vos ressources, à condition, bien entendu, que vous vous y mettiez. Vous pourriez réaliser d’intéressants placements à long terme.

Santé

Cette position de Jupiter a du bon : elle promet en effet un bel équilibre de base ; et pour ceux qui souffrent d’une affection de longue durée, la certitude d’être bien soignés et de rencontrer le médecin qui leur convient. Mais Jupiter a aussi un impact plus négatif sur la santé : il peut en effet précipiter dans les excès, en nous rendant par exemple trop gourmands. Vous devrez donc veiller de plus près à votre régime alimentaire.

Travail

Entreprendre et réaliser, tel sera votre objectif majeur ! Vous serez très dynamique, et vous saurez insuffler votre enthousiasme à votre entourage. Le travail en équipe s’avérera des plus fructueux.

Citation

Celui qui ne sait pas ce que c’est que la vie, comment saura-t-il ce que c’est que la mort ? (Confucius).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect va protéger vos relations avec vos proches, vous aidant à faire régner sous votre toit la tendresse et l’harmonie. Pensez à vos parents âgés et donnez-leur signe de vie : vous leur ferez beaucoup plus plaisir que vous ne l’imaginez. Avec vos enfants, inutile de vous montrer autoritaire : ils seront sages comme des images !

Vie sociale

Vos relations avec certains amis seront très difficiles. Vous aurez envie de les envoyer promener, mais vous n’oserez tout de même pas. Voilà qui vous mettra de très méchante humeur. Essayez de minimiser la situation et de vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne.

Nombre chance

103

Clin d’oeil

Prenez le temps de réfléchir aux moyens de résoudre vos problèmes, sans vous tourmenter.

TAUREAU

Amour

Vie de couple en principe sans histoire pour la majorité des natifs. Cela dit, Uranus influençant le secteur de l’amour et des rencontres pourra être un peu compliqué à vivre. Certains d’entre vous, en effet, pourront avoir envie de se lancer dans une infidélité. Célibataire, les aventures amoureuses, les coups de foudre aussi subits qu’éphémères seront nombreux. Prenez-les pour ce qu’ils sont, et n’échafaudez pas de plans mirifiques pour l’avenir.

Argent

Montrez-vous prudent en matière pécuniaire. Vous aurez sans doute une occasion d’améliorer vos revenus, mais il vous faudra rester extrêmement discret si vous voulez en profiter. Si vous parlez à tort et à travers, vous risquez de gâcher cette opportunité.

Santé

Grâce au bon influx d’Uranus, vous serez dans une forme excellente pour agir avec un maximum de chance de réussite, et cela dans tous les domaines. Vous aurez tous les atouts en main pour satisfaire vos ambitions et pour prendre un tournant décisif. A vous de montrer ce dont vous êtes capable.

Travail

Vous pourrez exploiter votre sens des relations humaines et utiliser cette qualité pour développer votre situation professionnelle. Si vous travaillez en association, vous aurez l’art de stimuler vos partenaires.

Citation

L’homme intelligent a de longues oreilles et une courte langue (proverbe suédois).

Famille/foyer

Conseil de Saturne : accordez la priorité aux relations avec votre famille et vos proches parents, et veillez à mettre un peu d’huile dans les rouages en cas de grincements ou d’affrontements. Vos efforts seront richement récompensés.

Vie sociale

A éviter absolument aujourd’hui dans vos conversations les sujets délicats comme la religion ou la politique. Le risque d’affrontement et d’éclats de voix sera réel. Vous voilà averti !

Nombre chance

979

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas impressionner par les cris et grincements de dents.

GEMEAUX

Amour

Si vous vous montrez un brin plus réaliste et accommodant que d’habitude, vos relations conjugales vous procureront d’importantes satisfactions, sous l’égide de la planète Uranus. Célibataire, grâce à la complicité de la Lune, vous aurez l’occasion de rencontrer un partenaire à votre goût qui, en plus, partagera vos passions. Ne le faites pas fuir en cherchant trop à lui jeter de la poudre aux yeux. Un comportement franc, modeste et gai s’avérera le plus efficace des hameçons.

Argent

Le Soleil en cet aspect devrait favoriser le maintien de votre équilibre budgétaire. Cependant, cette planète par nature positive pourra avoir pour effet de renforcer votre optimisme et votre confiance en vous, et du même coup de vous rendre encore plus euphorique et dépensier qu’à l’ordinaire. Certains d’entre vous pourraient même aller jusqu’à vider leur compte épargne pour s’offrir une folie coûteuse !

Santé

Saturne en cet aspect promet d’être favorable sur le plan de la santé, en vous invitant à mener une vie bien réglée, avec un sommeil régulier et suffisant, et une modération accrue en matière alimentaire.

Travail

Cet aspect d’Uranus n’est pas excellent sur le plan professionnel, où les natifs devraient évoluer dans une ambiance agitée et brouillonne, qui ne leur permettrait pas de faire du bon travail. Il vous faudra faire un sursaut de concentration et de patience pour bien exercer votre métier.

Citation

Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces (Corneille).

Famille/foyer

Vous serez un peu plus détendu en famille que dernièrement et pourrez passer des moments de grande complicité avec vos proches. Vos enfants seront en une forme superbe et auront besoin de vous raconter leurs aventures et de partager avec vous leurs petits secrets. Ecoutez-les avec intérêt, sans les juger.

Vie sociale

Vous vivrez à l’heure de l’aménité. Au diable les affrontements ! Vous jouerez les médiateurs et non les diviseurs ; vous rechercherez l’harmonie dans vos relations avec votre entourage. Sans parler de votre pouvoir de séduction, qui sera à son apogée.

Nombre chance

451

Clin d’oeil

Accordez-vous des plages de silence même au cours des journées les plus chargées : vous retrouverez ainsi votre harmonie intérieure.

CANCER

Amour

L’impact de Jupiter sur le plan conjugal s’avérera totalement bénéfique. La journée sera marquée par une belle entente entre vous et votre conjoint. Vous serez heureux de vivre ensemble, vous vous partagerez beaucoup d’activités, et vous vous offrirez de petits plaisirs à deux, comme par exemple un bon dîner dans un grand restaurant. Célibataire, même si vous tenez à votre liberté comme à la prunelle de vos yeux, ne le proclamez pas sur les toits. Car elle sera probablement enfin là, la grande passion, qui vous ôtera tout moyen de résistance !

Argent

Sur le plan financier, vous aurez plutôt tendance à vous laisser aller au gré des courants, adoptant une attitude indifférente devant les événements, qu’ils soient bons ou mauvais. Pourtant, la chance pourrait vous visiter aujourd’hui et vous fournir l’occasion d’arrondir sensiblement votre budget. Si vous gagnez des sommes rondelettes, n’hésitez pas à envisager un placement immobilier, car il sera très favorisé.

Santé

Vous aurez besoin de ralentir un peu votre rythme de vie. Avec une telle cadence votre santé physique et mentale sera menacée à plus ou moins long terme. Et puis vous risquerez de passer à côté de certaines choses essentielles.

Travail

Pour bien des natifs engagés dans la vie active, Mars, l’astre dominant de la journée, sera facteur de chance, mais surtout de consolidation de ce qui a été entrepris. Ceux qui travaillent dans une hiérarchie pourraient se voir confier des responsabilités nouvelles. Ceux qui poursuivent des professions indépendantes ou libérales bénéficieront de la fidélité de leur clientèle.

Citation

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (Brueys et Palaprat).

Famille/foyer

Vous passerez de bons moments avec vos chérubins. Mais attention, dans quelques cas, les configurations de la journée peuvent être liées à une attitude de révolte et de contestation de la part des enfants. Situation difficile à gérer ! Evitez l’affrontement direct.

Vie sociale

N’ayez pas peur d’être vous-même. Il vaut mieux reprendre votre rythme naturel et agir selon votre nature que de vous forcer à paraître ce que vous n’êtes pas effectivement et ne serez probablement jamais.

Nombre chance

908

Clin d’oeil

Au lieu de claquer des portes sur un coup de tête, prenez le temps de réfléchir. Vous éviterez erreurs et regrets.

LION

Amour

Votre vie conjugale sera assez facile, aucune planète n’affectant aujourd’hui directement les secteurs de votre thème liés à l’amour. Vous aurez droit à une journée de tendresse et de complicité. Célibataire, avec la présente configuration de Vénus, rien d’étonnant si vous ne pensez tout le temps qu’à l’amour. Mais vous ne vous contenterez pas seulement d’y penser : vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour y accéder. Cependant, vous n’aurez rien d’une girouette, car vous chercherez sincèrement à construire un bonheur durable.

Argent

Même si vous estimez que certains achats sont pour le moment non seulement utiles mais indispensables, refrénez-vous, ne pensez à bourse délier que la semaine prochaine ou plus tard encore, quand les contraintes financières seront moins sévères et votre jugement en matière d’argent plus lucide.

Santé

Journée consacrée au rire et à ses effets bénéfiques sur la santé, avec la bénédiction de la bonne planète Vénus. Le rire vous sera d’autant nécessaire que vous êtes malade ou dépressif. Le rire n’est pas seulement cette explosion soudaine de la gaieté : c’est aussi l’élixir de jouvence du coeur et de l’esprit.

Travail

Certains de vos collègues ne seront guère coopératifs. Ils s’arrangeront même pour vous mettre des bâtons dans les roues dès qu’ils le pourront. Heureusement, vous ne vous démonterez pas et rendrez coup pour coup.

Citation

Il y a dans la jalousie plus d’amour-propre que d’amour (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Les aspects de Saturne auront une heureuse influence sur l’harmonie et les joies familiales, surtout si elles sont soutenues par des intentions sérieuses. Ouvrez-vous davantage à vos proches : vous n’aurez pas à le regretter !

Vie sociale

La Lune en cet aspect accentuera votre naïveté naturelle en vous incitant à croire aux belles paroles des sirènes ou aux ronds de jambe des séducteurs. Méfiez-vous de leurs airs hypocrites, afin d’éviter leurs pièges.

Nombre chance

690

Clin d’oeil

Veillez à ce que vos actes ne dépassent pas votre pensée.

VIERGE

Amour

Vous aborderez cette journée avec de bonnes résolutions : remettre de l’ordre dans votre vie de couple, arracher les mauvaises herbes du doute et de l’ennui, et dissiper une fois pour toutes les derniers malentendus. Les influx de Jupiter stimuleront votre volonté et mettront les résultats à la hauteur de vos exigences. Célibataire, le climat astral qui affecte vos amours en ce moment est extrêmement ambigu ! Difficile de dire si vous allez au-devant d’une excellente surprise ou si, au contraire, votre vie amoureuse va sérieusement tanguer.

Argent

Il semble que les influx planétaires de la journée inciteront les cambrioleurs, voleurs et vandales de tout bord à agir. Prenez donc toutes les précautions nécessaires pour protéger vos biens, notamment votre maison, votre voiture et votre résidence secondaire.

Santé

Les influences astrales sur la santé seront mitigées. Les natifs souffrant de troubles hépatiques verront leur état s’améliorer à partir d’aujourd’hui, même de façon spectaculaire pour ceux du premier décan. D’un autre côté, vous devrez faire attention aux infections des organes génitaux. Les risques de maladies sexuellement transmissibles seront aussi en recrudescence ; pensez au préservatif.

Travail

Sous l’impulsion d’Uranus, vous vous investirez à fond dans un projet personnel ou une nouvelle activité, qui promet de porter bientôt d’heureux fruits. Possibilité d’avancement pour nombre de natifs du signe.

Citation

L’exactitude est la politesse des rois (Louis XVIII).

Famille/foyer

Vous consacrerez le maximum de temps à votre famille. Si vous avez eu des désaccords avec de proches parents, vous vous donnerez beaucoup de mal pour parvenir rapidement à une belle réconciliation.

Vie sociale

Vous aurez bien des motifs pour vous fâcher. Mais sachez que « jamais la colère n’a bien conseillé » (Ménandre). Vous en imposerez davantage à vos adversaires en restant calme et posé, et votre courtoisie et votre amabilité désarmeront les dernières résistances. Ceux qui s’opposent à vous devront bien se résigner à un compromis amiable.

Nombre chance

728

Clin d’oeil

Gardez les pieds bien sur terre.

BALANCE

Amour

Mars formera des combinaisons dysharmoniques avec d’autres planètes. Des conflits sont donc possibles avec votre conjoint ou partenaire, surtout si vous vous aventurez à faire du charme à quelqu’un d’autre ! Célibataire, les influences astrales nettement positives vous apporteront tout un cortège de moments bien doux, romanesques, vibrants, chaleureux, sécurisants. Ce sera une excellente journée pour préparer l’avenir amoureux de manière précise et durable. Fiançailles et mariage seront particulièrement réussis sous un tel éclairage.

Argent

Profitez de l’influence dynamique de Mars pour régler les problèmes pécuniaires les plus urgents. Vous pourrez alors rembourser une vieille dette. Cette planète vous permettra également de conclure un accord financier très profitable pour vous.

Santé

Tout ira bien côté santé. Uranus en bel aspect vous assurera une bonne vitalité. Mais cette planète pourra aussi vous inciter à trop en faire, et surtout, par moments, renforcer votre nervosité. Heureusement, les autres planètes vous aideront à retrouver rapidement l’équilibre.

Travail

Sur le plan professionnel, respectez scrupuleusement tous les engagements que vous serez amené à prendre. De toutes façons, sachez vous montrer ferme et ne faire que des promesses que vous êtes sûr de pouvoir tenir. Il faudra rester sérieux en affaires si vous voulez conserver toutes vos chances.

Citation

Le sage, dans son pays natal, est comme l’or dans la mine (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si des ombres venues du passé gênent vos relations avec certains de vos proches, ce sera le moment de les chasser. Ouvrez le dialogue : vous trouverez un terrain d’entente. Nombre d’entre vous pourront par ailleurs avoir des décisions à prendre concernant un enfant ou un parent. Agissez sans hâte excessive, mais ne tardez pas trop non plus. Vous trouverez une excellente solution.

Vie sociale

Vous ne serez pas enclin au pardon. Bien au contraire, l’esprit de vengeance vous habitera. Mais en méditant de venger le mal qu’on vous a fait, vous ne ferez qu’entretenir vos blessures et vous rendre malheureux.

Nombre chance

224

Clin d’oeil

Donnez un coup de main à vos amis si vous pouvez : « Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde » (La Fontaine).

SCORPION

Amour

Des malentendus sont à craindre dans votre vie conjugale en raison d’un environnement planétaire conflictuel. Heureusement, un ami ou un parent sera à même d’aider à chasser ces vilains nuages noirs. Bientôt vous verrez déjà la situation sous un jour différent. Célibataire, Vénus bien aspectée vous ménagera une forte chance de rencontrer l’amour avant les douze coups de minuit. Tenez-vous prêt pour réagir dans le bon sens ; pas de gaffes !

Argent

Réjouissez-vous ! Ce ne sera pas une période de vaches maigres qui commence. Vous pourrez même bénéficier de petits coups de pouce de la chance, qu’il faudra exploiter à fond. Si vous devez effectuer d’importantes transactions financières, et notamment l’achat ou la vente de biens immobiliers, entourez-vous de conseillers efficaces.

Santé

Vous n’aurez aucune raison de craindre la présente configuration astrale. Au pire, quelques très rares natifs du premier décan pourront avoir à subir une intervention chirurgicale, mais qui se traduira par une très nette amélioration de leur état. Pour les autres, cette configuration pourra momentanément provoquer une certaine nervosité, mais que vous canaliserez tout de suite en énergie positive.

Travail

Le succès professionnel sera à votre portée, alors que vous pourriez bien avoir la folie des grandeurs durant cette journée. Si vous êtes tenté par la politique, ce sera le moment de vous jeter dans l’arène. Ayez confiance : vous bénéficierez des superbes aspects astraux.

Citation

Celui qui veut être heureux n’est jamais malheureux (Van Minh).

Famille/foyer

Vos responsabilités familiales vous paraîtront bien lourdes à assumer. Malgré tout, vous tiendrez bon, et vous serez récompensé de vos efforts : vous proches sauront vous manifester leur reconnaissance et leur soutien.

Vie sociale

Mercure en cet aspect met à l’honneur les discussions amicales : des échanges qui vous seront utiles pour éclairer vos choix, si vous avez une décision importante à prendre.

Nombre chance

278

Clin d’oeil

Dégrisez-vous au plus vite d’un enthousiasme mal venu.

SAGITTAIRE

Amour

Un grand moment pour les natifs du signe qui, gênés par leurs inhibitions diverses, ont étouffé leurs envies amoureuses. Le bel aspect d’Uranus, en désamorçant les complexes qui les freinaient, leur permettra de savourer en bons connaisseurs les saines joies de l’amour. La Lune bien aspectée apportera son grain de sel en accroissant encore leur plaisir sensuel. L’entente avec leur partenaire sera parfaite.

Argent

Vous aurez tendance à manquez de rigueur dans la gestion de vos finances. Faites un petit effort de discernement et d’économie, ou vous finirez par compromettre gravement votre équilibre financier.

Santé

Renoncer à des habitudes qui nuisent à votre santé, comme fumer ou vous coucher trop tard ? Mais non, ça ne devrait pas être voeu pieux. Avec Uranus, le maître du renouveau, qui influence votre signe, c’est même tout à fait réalisable. Vous relevez le défi ?

Travail

Aujourd’hui débutera sous les meilleurs auspices tout ce qui concerne vos activités et votre situation professionnelle. Vos efforts déployés dans le passé seront couronnés d’une promotion, et cette promotion aura d’heureuses conséquences sur votre vie matérielle.

Citation

Quelle association peut-il y avoir entre le pot de terre et le chaudron ? Le chaudron heurtera le pot de terre et celui-ci sera brisé (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Pluton décuplera votre énergie naturelle et vous permettra de réaliser en famille ce qui paraîtra à tous comme de vrais miracles. Cela vous donnera une merveilleuse sensation de contentement et de plénitude. Et votre vie familiale aura les allures d’une fête.

Vie sociale

Vos horizons s’élargiront et vous apporteront de nouvelles façons de voir les choses. Vous vous sentirez magnanime et bienveillant envers tout le monde, y compris vos adversaires les plus coriaces. Plus vous cultiverez cet état d’esprit, plus les bons sentiments et l’amitié fleuriront et vous apporteront des satisfactions.

Nombre chance

570

Clin d’oeil

Ne restez pas dans l’expectative ; faites quelque chose !

CAPRICORNE

Amour

Relations tendres et harmonieuses avec votre conjoint ou partenaire, envie de passer davantage de temps ensemble ou de donner un tout plus constructif à votre histoire… On sent que la bonne planète Jupiter veille en ce moment sur votre vie de couple. Célibataire, très pris par votre job, il est probable que vous n’aurez guère de temps pour vous prêter au jeu des rencontres. Fuite en avant ? Peur d’un engagement trop sérieux ? Difficulté à oublier une histoire ancienne ? Si c’est le cas, Saturne devrait vous aider à faire le point, en toute lucidité.

Argent

Votre situation financière s’avérera meilleure que vous ne le pensiez. La chance vous sourira. Votre intuition ne vous trompera pas. Vous aurez les moyens de vos ambitions, et vous pourrez enfin réaliser des projets qui vous tiennent à coeur, pas seulement dans le domaine professionnel, mais en amour aussi.

Santé

Rien de bien méchant à redouter côté santé, mais un moral parfois vacillant et une résistance physique plutôt en baisse qu’il faudra surveiller. La faute à Neptune qui, étant mal aspecté, affaiblit vos défenses immunitaires et donne prise aux virus.

Travail

Dans votre métier, il vaudrait mieux faire l’effort de travailler en équipe, sans essayer d’imposer à tout prix vos idées. Vous n’aurez d’ailleurs pas tellement le choix : dès que vous essaierez de faire cavalier seul, vous vous retrouverez bloqué par toutes sortes de contretemps.

Citation

La louange chatouille et gagne les esprits (La Fontaine)

Famille/foyer

Veillez à ne pas négliger votre entourage familial, malgré vos multiples obligations ailleurs. Tâchez d’être plus à l’écoute de votre conjoint et de vos enfants. Tenez compte de leurs aspirations et désirs.

Vie sociale

L’ambiance astrale vous instillera une grande joie de vivre, qui vous attirera de nouvelles amitiés. Votre générosité vous ouvrira bien des coeurs, et vous donnerez votre affection sans compter. Mais ne vous laissez pas entraîner dans des conflits qui secouent certains couples amis.

Nombre chance

865

Clin d’oeil

Contentez-vous d’un seul objectif précis à la fois, mais tenez-vous-y avec acharnement.

VERSEAU

Amour

Mercure sera en magnifique configuration. Voilà qui vous promet des relations conjugales animées et agréables. Mais vous aurez tendance à vous montrer très idéaliste, voire utopique, en attribuant à votre partenaire des qualités qu’il ne possède pas. Célibataire, l’idée du mariage et de la fondation d’un foyer vous séduira, même si jusqu’ici elle vous a plutôt fait horreur. Après avoir hésité entre plusieurs personnes, vous allez avoir un choix spécifique en tête. Mais prenez garde à ce que l’amour ne soit pas uniquement de votre côté.

Argent

Mercure s’occupera de vos finances cette fois. Profitez de la présence du maître de l’intelligence, de la communication et de la débrouillardise pour vous occuper de vos comptes, rencontrer votre banquier, négocier un emprunt ou l’étalement d’une dette, réorganiser vos placements. Bref, mettez vos cellules grises au service de l’amélioration de votre situation financière.

Santé

Positif et plein d’énergie, vous serez partant pour toutes les aventures, y compris les plus risquées. Sans vous empêcher d’agir, il faudra néanmoins prendre garde aux emballements excessifs.

Travail

Dans votre métier, vous ne vous laisserez pas faire facilement et ne supporterez que très difficilement que l’on vous donne des ordres ou que l’on vous impose quoi que ce soit. Heureusement, ce vent de révolte va s’essouffler très vite, avant de causer des dégâts irréparables.

Citation

Les mouches ne se posent pas sur le pot qui bout (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Vous vous révélerez le pilier de l’édifice familial. Avec votre sens de l’organisation et une remarquable rapidité de décision, vous trouverez une bonne solution à tous les problèmes, même si cela vous cause des insomnies.

Vie sociale

Vous ne risquez pas de vous plaindre de la monotonie de votre vie. Sous l’influence de Mercure, vous multiplierez les activités, et vous pourrez faire des rencontres agréables et profitables.

Nombre chance

272

Clin d’oeil

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, n’ayez pas peur de recommencer une tâche. Vingt fois sur le métier…

POISSONS

Amour

Votre couple a sans doute été assez perturbé ces derniers temps. Mais cette fois-ci, réjouissez-vous : vous serez débarrassé des influences astrales perturbatrices, et l’harmonie conjugale s’installera pour de bon. Célibataire, vous ferez une rencontre très agréable, mais vous penserez qu’il s’agit d’une simple amourette. En réalité, elle pourrait bien déboucher sur une relation durable, vu la configuration actuelle de Vénus. Ne laissez pas passer cette chance !

Argent

Vous devrez faire preuve de sérieux et de rigueur dans la gestion de votre budget. Evitez également d’abuser des crédits, et sachez freiner vos envies de luxe. Certes, ce n’est pas un programme très réjouissant, pour vous qui aimez dépenser au gré de vos humeurs, mais c’est le prix que vous aurez à payer pour échapper aux soucis financiers démoralisants.

Santé

Vous aurez bon pied bon oeil ! Les maux de dos et les douleurs rhumatismales provoqués dernièrement par Saturne ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Néanmoins, veillez à ne pas dépasser la limite de vos forces ; attention aux accidents musculaires !

Travail

Encore une fois, la planète Mercure vous soutiendra sur le plan professionnel et vous aidera à croire à votre réussite. D’un autre côté, la planète Saturne se fera votre alliée, aiguisant votre intuition. Grâce à elle, vous serez bien inspiré et prendrez les bonnes décisions sans toujours savoir exactement pourquoi et comment.

Citation

Mieux vaut louer les vertus d’un ennemi que flatter les vices d’un ami (proverbe anglais).

Famille/foyer

L’entente avec les enfants sera excellente, même s’ils se montrent nerveux et irritables en raison de petits problèmes de santé ou autres, dont ils hésitent à vous faire part.

Vie sociale

Placide, vous ? Certainement pas aujourd’hui. Au contraire, vous réagirez au quart de tour ; il suffira d’un rien pour vous émouvoir ou pour vous faire sortir de vos gonds. Tâchez de dominer votre agressivité.

Nombre chance

696

Clin d’oeil

Persuadez-vous que tout problème, quel qu’il soit, a une solution.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiov