Éphéméride du jour ….., 31 Mai 1945 // Naissance de Laurent Gbagbo, homme d’État, historien et écrivain ivoirien, président de la République de 2000 à 2011

31 Mai 1945 Naissance de Laurent Gbagbo, homme d’État, historien et écrivain ivoirien, président de la République de 2000 à 2011

Son mandat est notamment marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux.

L’élection présidentielle de 2010, qu’il a repoussée à six reprises, l’oppose à Alassane Ouattara : à l’issue de ce scrutin, il est considéré comme battu par la Commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale, mais déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il refuse alors de quitter le pouvoir, ce qui entraîne une crise de plusieurs mois. Il est finalement arrêté par les forces d’Alassane Ouattara le 11 avril 2011 et incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye depuis le 30 novembre 2011.

Aujourd’hui, 31 Mai 2017

151ème jour de l’année, 22ème semaine de l’année

214jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur et en Haïti, elle est fêtée à Lizon

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale sans tabac (ONU)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que d’ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d’incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entrainera alors plus de décès à travers le monde que le Sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés…

C’est décidé : j’arrête !

La Journée mondiale sans tabac vise à mettre l’accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte antitabac. Ces derniers sont en effet en contact avec un pourcentage élevé de la population cible et ils ont l’occasion d’aider les fumeurs à modifier leur comportement. Ils peuvent aussi donner des conseils et des réponses aux questions relatives aux conséquences du tabagisme et donner l’exemple en s’abstenant de fumer.

Des alternatives ?

S’arrêter de fumer est parfois un véritable parcours du combattant et des alternatives au sevrage total de tabac font régulièrement leur apparition. Acupuncture, homéopathie, sophrologie, médecines douces voire cigarette électronique, les méthodes sont nombreuses et proposent une aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Leur efficacité est dans la plupart des cas encore à valider et au final et c’est votre médecin qui vous apportera le conseil adapté. Le dossier réalisé par Doctissimo permettra de se faire une idée générale.

Fête mondiale du jeu

Ce n’est pas encore tout à fait une Journée Mondiale, mais nous lui avons tout de même fait une place dans le site. Peut-être un reste de notre esprit d’enfance…

L’objectif de cette journée nationale du jeu est de faire reconnaître l’activité ludique comme un outil d’apprentissage et de transmission du savoir, une expression d’échange culturel entre les peuples et les générations, une occupation de loisir et enfin (et surtout) une source de plaisir.

Universel et gratuit

La journée consacrée à la fête du jeu est libre dans sa forme mais s’inscrit dans le respect d’une « charte » :

La gratuité : La participation à la fête du jeu est gratuite pour tous.

L’universalité : Le jeu est pour tous, de tout age, de toute origine, de toute culture.

La diversité : La fête du jeu rend hommage au jeu sous toutes ses formes, des jouets aux jeux de société, qu’ils s’exercent en intérieur ou en plein air, qu’ils soient traditionnels ou qu’ils utilisent des supports informatiques ou vidéo.

Elle se pratique partout : La fête du jeu ne saurait se cantonner à la maison et pourra investir les lieux publics, les institutions, les familles, les rues.

De nombreux événements sont organisés dans le cadre de la fête du jeu et on trouve sur internet de nombreux sites consacrés aux activités ludiques pratiquées dans l’esprit de la fête du jeu. Ne souhaitant en privilégier aucun, nous laissons à nos internautes effectuer leurs propres recherches !

Nous terminerons cependant cette présentation par un cri d’alerte: L’activité ludique se situe, on le voit bien, aux antipodes du monde des « jeux d’argent » avec leur cortège de dépendances et risques en tous genres. Une information plus complète sur ces sujets est proposée dans le site Information jeux d’argent. A lire et à faire connaître.

Bon jeu à tous !

UN FAIT A RETENIR

31 Mai1997 Ouverture officielle du pont de la Confédération

Le pont de la Confédération est installé sur le détroit de Northumberland entre l’île du Prince-Édouard avec le continent, la province du Nouveau-Brunswick, au Canada, depuis 1997. Avec ses 12,9 km c’est le plus long pont au-dessus d’une étendue maritime prise par les glaces dans le monde.

HAITI

31 Mai

1953 Sacre de Mgr. Rémy Augustin

Premier évêque haïtien et premier évêque noir né et résidant en dehors du continent africain, Mgr. Rémy Augustin, auxiliaire de l’archidiocèse de Port-au-Prince fut nommé à ce poste par le Pape Pie XII le 8 avril 1953. Exilé en 1961 après avoir été brièvement l’administrateur de l’Archevêché de Port-au-Prince, il revint en Haïti en 1966 et devint évêque titulaire de Port-de-Paix, poste qu’il occupa jusqu’à sa démission le 22 février 1982. Il rendit l’âme le 29 mars 1983.

La Pensée du Jour

« On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même.»

Saint François De Sales

PRENOM DU JOUR

SAINTE-PETRONILLE ou PIERRETTE mais aussi Baptista…

Aurait été convertie par Saint-Pierre sans être pour autant sa fille selon la légende, mais plutôt un membre de la famille impériale des Flaviens.

Les Pétronille sont imaginatives.

Leur couleur : le jaune et leur chiffre : le 8

Aujourd’hui

Mercredi 31 Mai 2017 Nouvelle Lune

Jeudi 01 Juin 2017 Premier Quartier

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 20 mai et le 19 juin

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Steevy Mahy«show you»

Pour découvrir la musique de Steevy Mahy«show you»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

On a déjà fait connaissance avec Steevy accompagné de James Germain.

Show you, est placé sur son deuxième album « Renaissance woman ».

L’artiste nous dit : « Vulnérabilité, il faut se mettre à nu lorsqu’on est face à soi-même ».

Cet album est à écouter absolument

Renaissance woman a reçu la collaboration remarquable du guitariste originaire d’Haïti Dener Ceide.

Fokal-12 au 26 juin 2017

Atelier

Sur la conception de film documentaire avec la réalisatrice haïtiano-américaine Patricia Benoît. Envoyez vos candidatures au plus tard le 31 mai 2017 à minuit à l’adresse : mmalengrez@fokal.org. Les candidats recevront les résultats de la sélection par mail le 4 juin 2017.

FOKAL

Jusqu’au 2 juin 2017, la compagnie de théâtre Lobo, avec la collaboration de la Bibliothèque Monique Calixte, propose à FOKAL « Tire m Kont », une exposition de photos accompagnées de textes descriptifs sur les jeux traditionnels.

Plusieurs visites guidées et ateliers de valorisation des jeux traditionnels seront organisés à l’intention des élèves des différentes écoles invitées. L’ensemble des activités cible avant tout des jeunes, plus précisément des élèves, l’école étant l’un des lieux où bon nombre de jeux traditionnels se déroulent. L’événement est toutefois ouvert à tous.

Cette initiative consiste à perpétuer de façon concrète et réelle la tradition des jeux à travers des textes, des représentations physiques et audiovisuelles. Les ateliers et causeries sont donc des moyens devant permettre aux organisateurs de partager avec la nouvelle génération la passion des jeux traditionnels qui tend à disparaître, et du même coup de recueillir des propositions de jeux qui leur sont inconnus, pour les partager ensuite.

Musée Guahaba /Limbé- du 23 au 25 juin 2017-10h à 18h

Salon du livre de Limbé/ première édition.

Invité d’honneur : Gary Victor

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-L’actualité du monde, dans le passé

31 mai 1865 Naissance de Clarence Augustus Chant, professeur d’astrophysique né à Hagerman’s Corners, Ontario le 31 mai 1865 et décédé le 18 novembre 1956. Chant est souvent appelé le « père de l’astronomie canadienne », car il a formé un très grand nombre de jeunes astronomes. Après des études à l’Université de Toronto et à Harvard, il enseigne à l’Université de Toronto de 1891 jusqu’à sa retraite en 1935. Il est connu pour ses tout premiers travaux sur les photographies aux rayons X, mais surtout pour sa contribution à l’évolution de l’astronomie canadienne. Il met sur pied le département d’astronomie de l’Université de Toronto et la Société royale d’astronomie du Canada (fondée en 1890); il fait de cette dernière l’une des plus importantes au monde.

31 mai 1868 Première course cycliste

Organisée par le Véloce Club de Paris, une course cycliste a lieu dans les allées du parc de Saint-Cloud . Le vainqueur, le Britannique James Moore, franchit les 1 200 mètres en 3 minutes 50 secondes.

31 mai 1884 Un brevet pour les corn flakes

John Harvey Kellogg est un médecin qui préconisait particulièrement la nutrition végétarienne, les lavements et l’exercice.

En 1884, il développe une nouvelle céréale et en ce jour fait une demande de brevet.

31 mai 1910 Décès d’Elizabeth Blackwell, première femme à obtenir un doctorat aux États-Unis et dans l’hémisphère ouest.

Elle obtient son doctorat de médecine.

Elizabeth avait déposé des demandes dans plusieurs grandes universités mais elles furent toujours rejetées. Elle fit des demandes dans des institutions plus petites dont le Geneva Collège à New York qui l’accepta: Sa demande fut soumise au vote des étudiants qui voyèrent là une occasion de mettre au défi les professeurs récalcitrants et curieux de voir si elle terminerait son cours. Elle arriva première de son groupe et le 23 janvier 1949, elle devint la première femme médecin diplômée.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

