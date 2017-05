La Caraïbe a capté 27 milliards de dollars dans le tourisme en 2016

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Le ministre du tourisme en Jamaïque, Edmund Bartlett, a communiqué à la presse jamaïcaine quelques données sur le tourisme de la Caraïbe, à l’occasion de sa participation à la 47ème réunion annuelle de la Banque Caribéenne de Développement (BCD) à Turks and Caicos, cette Banque qui vient de publier une dernière étude sur les facteurs devant booster la productivité et la croissance des économies de la Caraïbe.

En effet, selon les données fournies par Edmund Bartlett et rapportées par le journal jamaïcain, Jamaica Observer, le tourisme, comme on le sait, demeure la source de revenues la plus vitale et l’activité économique la plus importante pour la majorité des îles de la Caraïbe, avec des recettes touristiques estimées à 27 milliards de dollars et un record dans les arrivées de touristes de séjour, soit 29 millions de visiteurs en 2016, soit un peu plus d’un million de plus qu’en 2015. Il faut dire que la République Dominicaine à elle seule a capté 26% de ces recettes touristiques de la Caraïbe.

»Le tourisme est le plus grand générateur unique des échanges étrangères dans 16 des 28 pays de la Caraïbe, avec le secteur recevant la majeure partie des investissements directs étrangers » a martelé le numéro 1 du tourisme en Jamaïque, Edmund Bartlett, en marge de sa participation à la 47ème réunion annuelle de la BCD.

Selon M. Bartlett, la plus grande proportion des emplois et une plus grande part du produit intérieur (PIB) de la région sont émanés du tourisme, une situation qu’on ne retrouve dans aucune autre région du monde.

Selon les estimations, une personne sur quatre (4) dans la région travaille dans des activités liées au tourisme et ce secteur représente 41% du total des exportations de services de la Caraïbe et 31% du PIB de la région. De plus, la croissance du tourisme de la Caraïbe dépasse la moyenne mondiale de 3.9% et le tourisme de croisière est en train de connaitre un boom dans l’économie régionale, avec une croissance de 1.3% des arrivées de touristes de croisières pour atteindre approximativement 26.3 millions en 2016.

Ces récents développements dans le tourisme de la région doivent attirer l’attention de nos décideurs en Haïti et devraient susciter de grands débats dans les universités sur la nécessité de remettre Haïti vraiment sur la carte touristique mondiale, avec une politique touristique très agressive qui pourrait permettre à Haïti de recevoir au moins 1 million de touristes par an pour des rentrées nettes de devises dans l’économie et la création d’emplois durables, ce qui aurait des conséquences directes sur l’amélioration des conditions de vie d’une bonne partie de la population.