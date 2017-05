Haïti – Mexique : Remise de 13 tonnes d’aide humanitaire

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi, le Ministère des Affaires Extérieures du Mexique (SRE, en espagnol) et le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales d’Haïti (MICT) on confirmé que le Gouvernement mexicain avait procédé à la remise officielle d’un conteneur de 13 tonnes (361 boîtes) d’aide humanitaire, destinée à aux personnes victimes de de l’ouragan Matthew et des dernières intempéries.

Cette aide comprend notamment des médicaments, des vêtements, des aliments non périssables, des fournitures médicales (compresses de gaz, seringues etc…) dons de citoyens, d’entreprises et d’institutions mexicaines, suite à l’appel lancé par la Chancellerie mexicaine et l’Ambassade d’Haïti au Mexique, dont l’objectif était d’appuyer la population haïtienne sinistrée.

Grâce à l’appui désintéressé de la compagnie aérienne nationale « Aeroméxico », cette aide a été acheminée gratuitement jusqu’à Port-au-Prince, en coordination…………………………...lire la suite sur haitilibre.com