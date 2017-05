Approbation du Plan Opérationnel du PEPFAR en Haïti pour l’année 2017-2018

Source metropolehaiti.com

L’Ambassadeur Deborah Birx, Coordonnatrice des programmes du Plan d’Urgence du Président pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR) du gouvernement des Etats-Unis, a approuvé le budget du Plan Opérationnel (COP) d’Haïti pour l’année fiscale 2017-2018.

Avec un budget de 101,500,000 USD, le plan opérationnel 2017 a été développé par l’équipe PEPFAR en Haïti, de concert avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), les membres de la société civile et les partenaires multilatéraux. Ce plan couvre la période allant d’octobre 2017 à septembre 2018.

Selon un communiqué de l’ambassade L’approbation par l’Ambassadeur Birx est le résultat d’un processus de planification de plusieurs mois et qui a nécessité une révision complète des stratégies et des objectifs, tels que déterminés par chaque pays membre du PEPFAR. Ce processus a également permis de recueillir les commentaires des différentes parties prenantes. Des représentants du MSPP et du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, de l’ONUSIDA et de la société civile représentant les personnes vivant avec le VIH et les populations clés, faisaient parti de la délégation en provenance d’Haïti.

Ce qui est nouveau dans le COP 2017 est le financement supplémentaire due à la performance: cinq millions de dollars américains pour le traitement du VIH et deux millions de dollars américains pour la mise en œuvre