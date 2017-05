CLOTURE DE LA PREMIERE PHASE DE L’OBMEC

La première phase du projet « Observatoire Binational sur la Migration, l’Environnement, l’Éducation et le Commerce » (OBMEC) touche à sa fin.

Après deux années de fonctionnement, les membres du consortium inter universitaire ont présenté lors d’une cérémonie de clôture à l’université APEC, en République Dominicaine, les travaux de leurs recherches, réalisés avec le soutien financier de l’Union européenne. Dans un premier temps, un rapport de recherche a été produit sur chaque thématique priorisée par l’OBMEC ; à savoir la Migration, l’Environnement, l’Éducation et le Commerce constituant un diagnostic de la situation sur l’ile dans les domaines sus-cités.

Suite à l’analyse de ces données, des recommandations de politiques publiques ont été faites aux gouvernements dominicain et haïtien lors d’un atelier binational tenu en Haïti, en présence des autorités des deux Républiques. La réalisation d’une maquette de formation en politique migratoire ; des bulletins d’information, les forums, ateliers/causeries sont entre autres des résultats et activités concluants de l’OBMEC qui continue d’être un espace académique, d’échange et de réflexion sur les relations haïtiano-dominicaines.

Le vice-recteur des affaires académiques de l'université APEC, Francisco D'Oleo Ramirez qui a ouvert la cérémonie croit que le processus de mise en œuvre et la réalisation des diagnostics binationaux, ont mis en évidence la capacité de dialogue et d'analyse des chercheurs sur les réalités binationales, en étudiant objectivement les principaux facteurs qui influent sur le développement des deux nations.