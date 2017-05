Digicel revient dans la course au titre

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

En disposant non sans peine, de son grand rival, la Natcom (63 à 61), le samedi 27 mai à Babiole 7 lors du game # 2, l’équipe de Digicel, plus soudée que jamais, a ainsi rétabli l’équilibre. Il faut attendre le samedi 3 juin 2017 pour connaître l’identité de l’équipe championne de la 9e édition de l’ASHBAC.

Dans un antre de l’ASHBAC rempli comme un œuf, malgré le prix du billet (350 gourdes à l’avance et 500 gourdes au guichet), plus de 3 500 amants du basket corporatif, visiblement motivés, ont investi le temple du basket corporatif pour assister au « Game # 2 » mettant aux prises les équipes de basket-ball : Digicel à Natcom. Pour créer l’animation à côté de D.J. Guli Mix, Shabba Level, Tabou Band 4×4 et 26 Lèt, un groupe à tendance Rap composé de deux jeunes musiciens issus des Cayes. Des cheerleaders, arborant les t-shirts des sponsors de l’ASHBAC : Digicel, SOGEBANK, Diri Mega, SogeXpress, Global Home, PNH, Ola Market, Sports Center et Koteyo, des représentants de la Fédération haïtienne de basket-ball (FHB), ont été tous à Babiole 7 pour vivre ce duel.

Le 2e game, serré du début à la fin, a été remporté, au bout du suspense par la vaillante équipe de Digicel 63 à 61. A l’issue du premier quart-temps, les poulains d’Ashley Prudent Salomon (Digicel) ont pris l’avantage face à ceux de Sébastien Pétion pour seulement un point (24 à 23). Dans le deuxième quart-temps, les deux protagonistes ont fait jeu égal. Ils ont chacun inscrit dix (10) points. Ainsi, la mi-temps s’achève sur le score de 34 à 33 en faveur des rouges de Digicel. Dans le troisième quart, l’on prend les mêmes et l’on recommence. La prudence a été de mise des deux côtés. Cependant, pour la première fois dans cette finale, l’équipe de Natcom a pris l’avantage (44 à 43) à la suite du réveil de son joueur vedette Didier Dutelien jusque-là discret. Toujours est-il, que l’équipe de Digicel n’a pas lâché prise. Elle s’est imposée 47 à 45.

À dix minutes de connaître éventuellement l’identité de l’équipe championne de la 9e édition du championnat de l’ASHBAC, les fans, faisant le déplacement à Babiole, n’ont pas cessé de scander le nom de leur équipe favorite. Dans le jeu, on ne fait aucun cadeau des deux côtés. Il a fallu ce tir à trois (3) points crucial de Mikael Tilus pour calmer……………………lire la suite sur lenouvelliste.com