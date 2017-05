Les titres de l’actualité du mardi 30 mai 2017 sur Radio Vision 2000

Une réunion de travail a eu lieu, ce mardi, entre la commission Justice et Sécurité de la chambre des députés et les membres du Conseil Supérieur de la police nationale autour notamment de la sécurité générale du pays et de l’attaque contre le cortège présidentiel à l’Arcahaïe en Avril dernier.

Il s’agissait d’une attaque criminelle, a dit, une nouvelle fois, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Clamé Ocnam Daméus indiquant que l’enquête est très avancée.

Jean Bonal Fatal, l’un des représentants du secteur syndical au conseil supérieur des salaires, accuse le ministre des affaires sociales d’avoir tout fait pour empêcher le CSS de produire son rapport. « Votre comportement constitue une menace pour la cohésion sociale », écrit M. Fatal dans sa lettre de démission adressée, lundi, au titulaire du MAST.

Il faut dire que le conseil supérieur des salaires est dysfonctionnel depuis quelques temps en raison de la fin du mandat de ses membres. Les démarches sont en cours en vue de la confirmation ou du remplacement de ces derniers.

La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains dénonce la répression des mouvements de protestations des ouvriers de la sous-traitance par la police. La POHDH qui réclame le respect des droits des protestataires dit appuyer leur revendication de 800 gourdes comme salaire de base.

Le Mexique a fait don de 13 tonnes d’aide humanitaire à Haïti. Il s’agit entre autres de kits hygiéniques et alimentaires. Cette aide est destinée aux victimes de l’ouragan Matthew dans le grand Sud et des récentes inondations enregistrées dans le pays, selon l’Ambassadeur mexicain José Luis Alvarado Gonzalez.

Le collectif « Défenseur Plus » demande au CEP et à l’Exécutif de plancher sur la durée des mandats des sénateurs élus en 2015 et 2016. Le directeur exécutif de cette structure, Antonal Mortimé prédit une crise si ce dossier n’est pas traité à temps.