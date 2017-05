Haïti-Décès : Tristesse et douleur après la mort de l’ex-sénateur Turneb Delpé

P-au-P, 29 mai 2017 [AlterPresse] — Plusieurs secteurs notamment politiques de la vie nationale ont exprimé leur tristesse et douleur, suite au décès, à l’âge de 66 ans, de l’ex sénateur Turneb Delpé, le samedi 27 mai 2017, à New York (États-Unis d’Amérique).

Le Mouvement patriotique populaire dessalinien (Mopod), dont il était le coordonnateur, a reçu la nouvelle de la mort de Delpé avec « beaucoup de peine et de douleur », exprime Samuel Madistin, membre du comité pilotage de ce Mouvement, joint au téléphone par l’agence en ligne AlterPresse.

Selon Madistin, « Turneb Delpé est un modèle de militant marqué par sa sincérité dans la lutte qu’il menait (…) c’est un combattant qui possède beaucoup de dimension (…) c’est un visionnaire qui prônait la réconciliation nationale (…) ».

« C’est l’un des combattants les plus sincères, les plus francs et qui a fait preuve de plus de conviction dans le combat qu’il menait », ajoute-t-il.

Dans une note de presse, en date du dimanche 28 mai 2017, la présidence a aussi exprimé sa « profonde tristesse » à l’annonce de la mort de Delpé.

« Le chef de l’État tient à rendre hommage à un militant qui a œuvré sans relâche pour la démocratie, les droits humains et les libertés individuelles. On ne dira jamais assez les efforts inlassables qu’il a déployés, non sans amertume et désenchantement, tout au long de sa vie, pour faire la promotion du dialogue national ».

Le Premier ministre Jack Guy Lafontant fait part de sa « consternation ».

« Homme de conviction, militant aguerri, tenace, passionné et rectiligne, Tunep Delpé a consacré toute sa vie à l’instauration de la démocratie et de l’Etat de droit en Haïti », écrit-il dans un communiqué.

Le bureau du Sénat de la République salue, avec respect, la mémoire de cet illustre citoyen haïtien qui a, dit-il, voué sa vie au combat pour l’instauration de la démocratie et à la lutte contre l’autocratie et pour le respect des libertés publiques.

Il invite notamment les parlementaires, les partis politiques et les instances de la société civile « à une pensée fervente et pieuse à l’endroit de ce chef de parti, le Pndph (Parti national démocratique progressiste d’Haïti), qui a porté avec courage, constance, cohérence et une intrépidité exemplaire, le dossier de la conférence nationale souveraine jusqu’à ses derniers moments ».

L’organisation citoyenne Collectif du 4 décembre voit en Delpé un promoteur infatigable de la notion de conférence nationale et un illustre défenseur des libertés publiques et de la production nationale.

Delpé « a consacré sa vie à lutter pour une Haïti nouvelle, équitable et progressiste sur la base ……………....lire la suite sur alterpresse.org