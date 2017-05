Haïti – Culture : Cartographie de l’industrie haïtienne de la musique

Source HL/ HaïtiLibre

L’Association haïtienne des professionnels de la musique, qui avait bénéficié d’une subvention de l’UNESCO http://www.haitilibre.com/article-18197-haiti-musique-vers-une-cartographie-de-l-industrie-haitienne-de-la-musique.html , pour mener à bien une cartographie de l’industrie haïtienne de la musique, a clôturé cet important projet par une table ronde, qui a accueilli une cinquantaine de professionnels de la musique et plusieurs parlementaires de la Commission culture.



Rappelons qu’afin de recueillir des données quantitatives, le projet qui s’est étalé sur un an, comportait la mise en oeuvre d’enquêtes de terrain menées dans 6 départements du pays (l’Artibonite, le Centre, le Nord, l’Ouest, le Sud et le Sud-Est, ainsi que la diaspora grâce à un questionnaire en ligne). Au total, 1,520 professionnels pratiquant 35 métiers différents ont été interrogés. En complément, 7 « focus groups » ont été réalisés en vue d’obtenir des données plus qualitatives sur le secteur. Parallèlement, une série d’entrevues avec une dizaine de personnes-ressources ont permis de réunir des informations spécifiques. Aujourd’hui, le secteur possède une base de données et des informations précises qui pourront servir de fondement pour un travail à long terme.



La table ronde visait à interroger plus précisément …………………..lire la suite sur haitilibre.com