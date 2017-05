Livres en folie dans les Jardins du MUPANAH

Pour la quatrième fois depuis 1995, Livres en folie change d’adresse. Après son lancement au Complexe Promenade de Pétion-Ville, son passage dans les jardins du Cercle Bellevue de Bourdon, le grand air au Parc Historique de la Canne à Sucre de Tabarre, ce qui devrait arriver arrive, la foire se tiendra au cœur de Port-au-Prince dans les Jardins du Musée du Panthéon national. Les 15 et 16 juin prochains, c’est bien au Champ de Mars que les initiateurs, Le Nouvelliste et la Unibank, vous invitent pour la 23e édition de Livres en folie.

Le moins que l’on puisse dire, on change de lieu, de registre, d’ambition. Il faut dire que l’État haïtien apportant de plus en plus son appui à la foire, les sponsors privés étant des institutions à envergure nationale, il fallait une adresse ouverte sur tout le pays. Rien de mieux que le Champ de Mars.

En 23 ans, Livres en folie a vu nos écrivains prendre de l’épaisseur. Le Dany Laferrière des premiers jours a aujourd’hui « de l’Académie française » comme une particule après son nom. Kettly Mars est devenue une écrivaine installée. Yanick Lahens ou Lyonel Trouillot collectionnent les prix littéraires. Des jeunes qui n’étaient pas pubères en 1995 courent le monde grâce à leur plume et à leur imagination. De quatre auteurs en signature pour la première édition, nous sommes passés à plus d’une centaine depuis cinq ans. Le livre et la lecture ont une direction générale, les droits d’auteurs sont une préoccupation et les foires du livre ont fleuri.

Livres en folie a fait école et mis en vitrine le meilleur de nous.

Non satisfaite d'aller en ville et de faire de Port-au-Prince la capitale du livre, la grande foire du livre accueille cette année deux invités d'honneur : la centenaire Odette Roy Fombrun, essayiste, historienne et romancière prolifique et le jeune Makenzy Orcel, l'écrivain haïtien le plus salué et le plus distingué à l'étranger en 2016.