Une nouvelle étude de la Banque Caribéenne de Développement recommande des stratégies pour améliorer l’impact économique de l’industrie touristique

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Une étude menée par la Banque Caribéenne de Développement (CDB) et publiée la semaine dernière sous le titre «Réforme de l’industrie du tourisme, des stratégies pour un impact économique renforcé», propose des recommandations et des stratégies pour améliorer l’impact économique du tourisme dans les pays membres emprunteurs de la CDB.

Dr Warren Smith, président de Banque Caribéenne de Développement a noté que «Le tourisme est le moteur de la croissance et un important fournisseur de devises dans de nombreux pays des Caraïbes. Au cours des deux dernières décennies, nous avons assisté à un changement radical du profil des visiteurs dans les Caraïbes et, par conséquent, dans la structure de l’industrie. Ces changements dans l’industrie ont révélé le besoin pour les décideurs politiques et les acteurs de l’industrie touristique de repenser leurs stratégies pour améliorer la compétitivité et préserver les perspectives de développement à moyen et à long terme de l’industrie dans cette région « .

L’étude essentiellement établit la relation causale entre l’activité touristique et la croissance du PIB dans la région, en s’appuyant sur les données de chacun des pays membres de la banque Caribéenne de Développement dont Haïti entre 1989 et 2014.

Deux importantes tendances particulièrement importantes ont été identifiées dans l’évolution de l’industrie du tourisme de la Caraïbes. Tout d’abord, le taux de croissance des arrivées de touristes de séjour dans les pays membres de CDB est inferieur au taux de croissance mondial, soit une croissance de 2,5%, contre 4,5%. Alors que en ce qui a trait aux touristes de croisière, l’étude a constaté une augmentation spectaculaire du nombre d’arrivées. En effet, le nombre de voyageurs de croisière a triplé au cours de la période de 1989 a 2014.

Haïti reste un petit acteur avec un secteur sous-développée et non compétitif. L’étude recommande la diversification et le renforcement des liens entre le tourisme et les autres secteurs tels que l’agriculture et les industries créatives. L’étude recommande aussi une meilleure coordination entre les parties prenantes, la conversion de plus de visiteurs de croisière en des visiteurs de séjour, exploration de possible collaboration régionale et l’adoption des technologies dans la chaîne de valeur du tourisme.