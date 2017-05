Le Chef de l’Etat rend hommage à Tunerb Delpé

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Président de la République, Jovenel Moise, exprime sa profonde tristesse à l’annonce de la mort de l’ex-Sénateur Turneb Delpé dont l’action a marqué la vie politique haïtienne pendant plusieurs décennies.

Le Chef de l’Etat tient à rendre hommage à un militant qui a œuvré sans relâche pour la démocratie, les droits humains et les libertés individuelles. On ne dira jamais assez les efforts inlassables qu’il a déployés, non sans amertume et désenchantement, tout au long de sa vie, pour faire la promotion……………….lire la suite sur metropolehaiti.com