Plusieurs milliers de candidats non validés ne pourront pas prendre part aux examens d’Etat

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le DG, Docteur Méniol JEUNE, le directeur du BUNEXE, Renan Michel, le directeur de l’enseignement secondaire, Maxime Mesilas et la directrice de l’enseignement fondamental, Nadine Henry, ont le point sur l’état d’avancement des préparatifs pour la tenue des Examens d’État débutant à compter du 3 juillet avec ceux de 9ème année fondamentale et des ENI.



Plusieurs milliers de candidats non validés ne pourront prendre part à ces épreuves, a annoncé la directeur du BUNEXE.



Plusieurs raisons expliquent cette situation : les candidats qui n’ont pas réussi les épreuves de 9ème année fondamentale 4 ans auparavant constituent le cas le plus illustrant de la non validation à ces examens.



Les cas de doublons, candidats s’inscrivant dans deux écoles à la fois, candidats recalés s’inscrivant comme nouveaux candidats font partie des autres cas de non validation évoqués par Renan Michel.



Le MENFP a informé toutes les écoles concernées qui doivent à leur tour informer les concernés de leur situation …



Le Directeur du BUNEXE dénonce ces pratiques qui continuent dans certaines écoles ignorant les règlements et les procédures légales en matière d’inscription aux examens d’Etat et de passage en classe supérieure.



Insistant sur l’importance et les enjeux des examens d’État, le DG informe que toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement des examens D’Etat. Dr Jeune demande la contribution de toute la communauté éducative et de la population pour la bonne passation des épreuves officielles au cours du mois de juillet.



Le DG, Dr Meniol JEUNE, se veut très ferme à ce sujet. Des sanctions seront appliquées contre les récalcitrants et les réfractaires qui affectent la bonne marche du système.



Le MENFP ne peut tolérer ces dérives qui salissent l’image de l’école haitienne.



Suivant la planification arrêtée, les examens d’Etat se tiendront………………..…lire la suite sur metropolehaiti.com