Haïti – Genève : «L’état de santé de la population haïtienne demeure préoccupant»

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Marie Gréta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique, qui représente Haïti à Genève http://www.haitilibre.com/article-21013-icihaiti-geneve-haiti-present-a-la-70eme-session-de-l-assemblee-generale-de-l-oms.html durant la 70ème session de l’Assemblée Générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (22 jusqu’au 31 mai 2017) autour du thème Le thème « Mettre en place de meilleurs systèmes de santé à l’ère du développement durable » est intervenu cette semaine dans le cadre des débats généraux, soulignant « […] en dépit des grandes avancées technologiques, de la bonne foi et du désir manifeste des différents acteurs de changer la situation sanitaire, les résultats obtenus restent en deçà des attentes. L’état de santé de la population haïtienne demeure préoccupant […] »

Extrait de l’intervention de la Ministre de la Santé :

« […] Je rends hommage à l’apport des partenaires techniques et financiers d’Haïti pour leur présence à nos côtés dans la mise en œuvre des politiques nationales de santé.

Cependant, en dépit des grandes avancées technologiques, de la bonne foi et du désir manifeste des différents acteurs de changer la situation sanitaire, les résultats obtenus restent en deçà des attentes. L’état de santé de la population haïtienne demeure préoccupant et nous interpelle tous. Il faudra s’impliquer davantage dans l’harmonisation des interventions et l’exploitation de toutes les ressources disponibles en vue d’une véritable réforme de notre système de santé.

[…]

Il est également important de rappeler que les systèmes de santé de tous les pays doivent être forts et résilients pour garantir la sécurité sanitaire internationale. La situation en Haïti est loin d'être maitrisée, car avec la saison pluvieuse des foyers de choléra sont ravivés un peu partout dans le pays. Les promesses non tenues de certains partenaires nous mettent