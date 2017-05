Haïti – Social : Fête des mères, message de la Première Dame

Source HL/ HaïtiLibre

Dimanche au Palais National, à l’occasion de la fête des mères, la Première Dame de la République, Martine Moïse a organisé une journée spéciale d’activités en hommage aux femmes, dont une distribution de cadeaux.

La Première Dame a adressée ses vœux les plus chaleureux de bonheur à toutes les femmes et une pensée toute particulière à toutes les mamans haïtiennes en Haïti ou dans la diaspora « De tous les temps, dans toutes les civilisations, la figure la plus importante a toujours été la mère. La fête des mères doit, en effet, être l’opportunité de rendre…………………lire la suite sur haitilibre.com