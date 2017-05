Haïti – Politique : Près de 32,000 enfants vivent dans dans des centres d’accueil

Dans le cadre de la réforme de la prise en charge des enfants haïtiens, 30 agents de protection de l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR) ont débuté sur le terrain, la réévaluation du mode de fonctionnement des maisons d’enfants (Centre ou foyer d’accueil) en Haïti où vivent près de 32,000 enfants (abandonnés). Ce travail est supporté financièrement et techniquement par l’Ambassade de France, LUMOS, l’Unicef, World vision en Haïti et Rapha House.

Ce travail qui durera 2 mois vise évaluer le fonctionnement de 453 établissement à travers les 20 commune du département de l’Ouest (740 centres au total au niveau national). Cette réévaluation permettra d’actualiser les informations de l’IBESR, d’identifier les Centres qui doivent être fermés, ceux qui doivent être réaménagés et ceux qui sont conforme et autorisés à fonctionner.

