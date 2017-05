Vers une expansion de la zone franche de Lafito

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Pierre Marie Du Meny, a assisté, le vendredi 26 Mai, à la cérémonie de pose de première pierre des travaux d’expansion de la zone franche de Lafito.

En présence, entre autres, du Président du Sénat, Youri Latortue, des représentants du Groupe Bigio et de ses partenaires dont Reliable Source Industral (RSI) et DOMICEM, le Chef de l’Etat a souligné l’importance de cet important investissement qui va créer des milliers d’emplois pour la population haïtienne, en particulier les jeunes et les femmes des communautés de Lafito, de Simonette et de Titanyen.

« Je suis présent, ici, parce que l’Etat ne peut à lui seul embaucher les millions de chômeurs de Bel Air, de Cité-Soleil, de Martissant, de Lafossette, de Raboteau, de La Savane et de ceux dans les villes et les sections rurales du pays. La voie vers de meilleures conditions de vie pour notre peuple exige la conjugaison des efforts du secteur public et du secteur privé », a souligné le Président Jovenel Moïse.

« Je suis présent, ici, parce que la création d’emploi est l’une des plus grandes priorités de mon administration. Je crois que le secteur privé a un rôle important dans la production des biens, des services et surtout dans la création d’emplois », a poursuivi le Chef de l’Etat.

Le Directeur exécutif du Groupe Bigio, M. Reuven Bigio, a salué la bonne volonté et la grande détermination du Chef de l’Etat de faciliter l’investissement en Haïti. Il a également profité de l’occasion pour rappeler …………………………………lire la suite sur metropolehaiti.com