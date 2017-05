Haïti-Éducation : Les examens d’État débutent le 3 juillet

Source Texte : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

Les examens d’État sont prévus du 3 juillet au 24 août 2017. Ces examens officiels de l’année académique 2016-2017, débuteront avec ceux de la 9ème année fondamentale et des Écoles normales d’instituteurs (ENI). La première session du baccalauréat est prévue du 10 au 13 juillet, ont confirmé, ce vendredi 26 mai, en conférence de presse, le directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Meniol Jeune et le directeur du Bureau national des examens d’État (BUNEXE), M. Renan Michel.